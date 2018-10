La Marche des Volontaires (义勇军进行曲) est l’hymne national de la République populaire de Chine.

Créée en 1935.

Paroles de Tian Han (田汉) (1898-1968)

Musique de Nie Er (聂耳) (1912-1935)

Devenue Hymne national provisoire le 27 septembre 1949

Devenue Hymne national officiel le 4 décembre 1982

Histoire

La Marche des Volontaires était, à l’origine, le générique des Enfants de Chine (风云儿女) (1935), un film sur la seconde guerre sino-japonaise (1937-1945). Le 27 septembre 1949, elle devint l’hymne national provisoire car elle faisait allusion à un moment historique fort de la Chine et dégageait une musique énergique reflétant les traditions révolutionnaires chinoises depuis la fin de la dynastie Qing. Mais, pendant la Révolution culturelle, Tian Han fut accusé d’être anti-révolutionnaire et fut torturé à mort. L’hymne ne pouvait plus être chanté, juste joué.

Le 5 mars 1978, les paroles furent modifiées. Cependant, beaucoup de personnes réclamèrent les paroles d’origine et c’est ainsi que le 4 décembre 1982, La Marche des Volontaires retrouva ses paroles d’origine et fut proclamée hymne national officiel de la République populaire de Chine.

Paroles

Voici les paroles de l’hymne national (version originale) en chinois simplifié, sa transcription pinyin et sa traduction française.

Paroles Transcription pinyin 起来!不愿做奴隶的人们, Qilai! Buyuan zuo nuli de renmen, 把我们的血肉筑成我们新的长城。 Ba women de xuerou zhucheng women xin de changcheng. 中华民族到了最危险的时候, Zhonghua Minzu dao liao zui weixian de shihou, 每个人被迫者发出最后的吼声。 Meigeren beipo zhe fachu zuihou de housheng. 起来!起来!起来! Qilai! Qilai! Qilai! 我们万众一心, Women wanzhong yixin, 冒着敌人的炮火, Mao zhe diren de paohuo, 前进! Qianjin! 冒着敌人的炮火, Mao zhe diren de paohuo, 前进!前进!前进!进! Qianjin! Qianjin! Qianjin! Jin! Traduction française Debout ! Nous ne voulons plus être des esclaves, C’est avec notre chair que nous allons bâtir notre nouvelle muraille. La Nation connaît son plus grand danger, Chacun doit pousser un dernier cri. Debout ! Debout ! Debout ! Nous, qui ne faisons plus qu’un, Bravons les tirs ennemis, En avant ! Bravons les tirs ennemis, En avant ! En avant ! En avant !

Voici les paroles de l’hymne national de 1978 à 1982 en chinois simplifié, sa transcription pinyin et sa traduction française.