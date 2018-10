Envol en ballon en Union soviétique en 1930 et les combats d’aujourd’hui

Hier une amie m’a téléphoné pour me dire à quel point certains membres de ma fédération (13) aimaient lire ce blog, l’apport qu’il représentait, mais elle a ajouté que malheureusement j’avais tendance à « me disperser ». Je lui ai demandé ce qu’elle entendait par là, elle a expliqué ‘ton obsession pour l’URSS, c’est passé tout ça… Il ne faut plus en parler! » Je lui ai dit: « C’est essentiel pour moi! » très gentiment elle a dit: « Alors continue, on t’aime comme tu es! »

Comment lui expliquer que si je supporte l’état de ce parti devenu un lieu étouffant c’est parce que j’ai connu d’autres temps et que je sais à quel point ils furent généreux, exaltants… Je fais ce que je peux pour supporter le crétinisme légitimiste, la manière de s’accrocher à un chef désavoué de toute part et qui ne renonce jamais à ses obsessions d’union de la gauche, d’effacement du parti. la seule ouverture n’est pas vers le monde de l’entreprise, vers l’internationale, lieux d’innovation et de la lutte des classes. Non il s’agit du petit monde médiatico-intellectuel bobo parisien, lui même épuisé et n’ayant rien à dire. la social démocratie arrivée à l’inertie de la pensée, la peur de tout débat, calfeutrée dans un droit de l’hommisme de pacotille…

Un monde imbécile où il faut flanquer à Marx, jaurès, peut-être pour effacer son cosmopolitisme et surement le caractère révolutionnaire du Titan… celui qui écrit loin de tout dogme et dont la pensée est toujours en acte…

Par moment j’étouffe dans ce monde là et quand il me désespère tout à fait, je rêve à ce que fut ce monde des merveilles… Par rapport auquel des dirigeants imbéciles au moins ne se sont jamais positionnés que pour le décrier comme l’idéologie de la classe dominante l’exigeait… Là aussi cet effort fut celui de titans et ceux qui n’ont rien d’autre à proposer que l’alternative d’avoir à se soumettre soit à melenchon, soit à hamon, pour en finir avec le COngrès de Tours, prétendent étouffer notre mémoire pour accomplir leur mauvais coups.

Aujourd’hui dans le parti une espérance est née, ils cherchent à l’étouffer une fois de plus jusqu’à ce que mort s’ensuive. J’ai pitié d’eux, de leur malveillance hostile, de leur entêtement à nous faire tous mourir et ils ne sont pas les seuls. Il y a une bande de corbeaux qui croassent de leur perchoir groupusculaire: « le mal est trop profond, venez nous rejoindre dans notre idolâtrie à melenchon! NOn nous parlons de critique et on attend leur critique, leur haine est tout entière dirigée contre nous qui nous battons pour sauver ce parti qu’ils haissent au nom de leurs imbéciles gourous… Et ils caricaturent à leur tour l’histoire qui fut la notre par cette petitesse.

Je vous en prie taisez-vous si vous êtes incapables de dire autre chose, si vous vous résumez à ces grimaces pendant qu’un autre parle… la délation minuscule… Taisez-vous je vous en prie pas au nom de mes combats d’aujourd’hui mais de ce que vous avez été jadis et que certains jeunes sont prêts à devenir…

Tous ces gens là s’acharnent sur ce moment peut être disparu à jamais où il y eut des communistes… Le désir de m’enfuir loin de tout ça me saisit et puis je songe à ces gens qui combattent, qui ne renoncent pas, ont conservé un idéal révolutionnaire… Alors je monte une fois de plus dans un engin improbable pour escalader le ciel, comme le disait Marx des Communards, mais je vous en pris arrêtez de désespérer ceux qui ne réclament qu’un peu de répit dans ce monde stupide et malveillant.