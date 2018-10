Pour sortir de la situation actuelle et de la prochaine catastrophe nationale, l’issue est évidente – c’est le socialisme et la fédéralisation de l’Ukraine ! Ce modèle où chaque région met l’accent sur son identité sans imposer une certaine vision du monde sur l’ensemble du territoire.

Après le retour en forces en Ukraine des forces chauvine, fascistes et marginales avec un soutien financier et politique des États-Unis et de leurs sous-fifres. Notre tâche,nous les communistes, toutes les forces en lutte contre les fascistes de la société, qui conduisent inévitablement à la désintégration du pays et à la cessation de l’existence même de l’état, nous ne le permettront pas !

L’Union des fraternités orthodoxes a organisé un rassemblement – Requiem » Babi Yar. Souviens-toi de tous les noms « .Le rassemblement a été ouvert par le président du comité anti-fasciste de l’Ukraine, les participants du rassemblement ont observé une minute de silence au nom des juifs abattus et mutilés, des Tziganes, des communistes, et, partisans , enterrés, prisonniers et Tous les citoyens simples, brutalement détruits par les mains de gentlermen et de nationalistes bourgeois ukrainiens

Le 29 septembre, à l’occasion de l’anniversaire de la tragédie de « babi Yara » à Kiev, le comité antisémite de l’Ukraine avec l’aide de l’organisation vétéran de la ville de Kiev, le shimon dubnová, L’Union des fraternités orthodoxes a organisé un rassemblement – Requiem » Babi Yar. Souviens-toi de tous les noms « .Le rassemblement a été ouvert par le président du comité anti-Ukrainien de l’Ukraine, les participants du rassemblement ont observé une minute de silence de tous non le vin de juifs abattus et mutilés, Tziganes, communistes, et, guérilleros, sous terre, prisonniers de krasnoarmejcev et Tous les citoyens simples, brutalement détruits par les mains de gitlermen et de nationalistes bourgeois ukrainiens

Aussi au rassemblement réalisé par nyman Alexander Iakovlevitch – chef de L’Académie d’histoire de la culture des juifs mi. Shimon Dubnová, martynov nikolai egorʹevič – chef de l’organisation des vétérans de la ville de Kiev, Kononovič Alexander Adamowicz – Vice-Président de afku, Kononovič Mikhail Adamowicz premier secrétaire du komsomol Ukraine, lukʹânik Valentin Borissovitch chef de l' »Union des frères orthodoxes » et autres camarades .

Après gosperevorota en Ukraine, il y a un initié de forces chauvine, fascistes et marginales avec un soutien financier et politique des États-Unis et de leurs sous-fifres.

Notre tâche, les communistes, anti par toutes les forces contre les fašizacii de la société, qui conduit inévitablement à la désintégration du pays et à la cessation de l’existence même de l’état cela n’est pas permis !

La sortie de la situation actuelle et la prochaine catastrophe nationale sont évidentes – c’est le socialisme et la fédéralisation de l’Ukraine ! Ce modèle où chaque région met l’accent sur son identité sans imposer une certaine vision du monde sur l’ensemble du territoire.

L’Ukraine a besoin d’une simple formule de succès !

Le socialisme ! Le fédéralisme ! Neutralité !

Lors du rassemblement, la résolution pertinente a été adoptée à l’unanimité !

