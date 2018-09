Marx et notre choix de base commune pour le Congrès

J’ai distribué à mes camarades tout un dossier pour accompagner notre plaidoyer en faveur du Manifeste pour un parti du XXIe siècle. Ce texte en faisait partie, je leur ai dit sans insister trop d’ailleurs que pour moi ledit Manifeste était la seule base commune qui dans son analyse demeurait marxiste. Elle ne se contentait pas de citer de temps en temps Marx pour tenter de lui faire cautionner les pires abandons, voire en le flanquant de Jaurès comme les refondateurs (1), mais en suivant une méthode qui se rapproche de celle de Marx en partant des contradictions de la réalité pour aller jusqu’à l’analyse politique en posant aux communistes souvent une alternative. Je ne sais ce que mes camarades en feront ; s’ils liront ce texte fondamental, mais ça ne peut pas faire de mal.

Selon Marx, la méthode d’analyse des sociétés et de la crise

Préface à la contribution de la critique de l’économie politique,

le texte qui inaugure la rédaction du Capital et qui en expose la méthode.

Le résultat général auquel j’arrivai et qui, une fois acquis, servit de fil conducteur à mes études, peut brièvement se formuler ainsi : dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leurs forces productives matérielles.

L’ensemble de ces rapports de production constitue la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s’élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociales déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en général. Ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur être; c’est inversement leur être social qui détermine leur conscience

À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors. De formes de développement des forces productives qu’ils étaient ces rapports en deviennent des entraves. Alors s’ouvre une époque de révolution sociale.

Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toute l’énorme superstructure. Lorsqu’on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel – qu’on peut constater d’une manière scientifiquement rigoureuse – des conditions de production économiques et les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques ou philosophiques, bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout. Pas plus qu’on ne juge un individu sur l’idée qu’il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi; il faut, au contraire, expliquer cette conscience par les contradictions de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais avant que soient développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir, jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne s’y substituent avant que les conditions d’existence matérielles de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C’est pourquoi l’humanité ne se pose jamais que des problèmes qu’elle peut résoudre, car, à y regarder de plus près, il se trouvera toujours, que le problème lui-même ne surgit que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir. À grands traits, les modes de production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés d’époques progressives de la formation sociale économique. Les rapports de production bourgeois sont la dernière forme contradictoire du processus de production sociale, contradictoire non pas dans le sens d’une contradiction individuelle, mais d’une contradiction qui naît des conditions d’existence sociale des individus; cependant les forces productives qui se développent au sein de la société bourgeoise créent en même temps les conditions matérielles pour résoudre cette contradiction. Avec cette formation sociale s’achève donc la préhistoire de la société humaine.

Avec mon sens de l’humour assez particulier mais dont je suis sûre au moins que Marx ne l’aurait pas désavoué, je leur ai déclaré que flanquer Marx de Jaurès, c’est à peu près comme flanquer à Einstein, l’inventeur du presse purée du concours Lépine. Je ne sais si c’est pour le rendre moins cosmopolite mais en tous les cas le titan de la pensée qu’est Marx s’était déjà choisi un alter égo qui était Engels et qui n’avait rien à voir avec Jaurès.

