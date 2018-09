La liste des signataires membres du conseil national, secrétaires fédéraux (partielle)

L’appel au légitimisme est d’autant plus absurde que désormais nous avons non seulement un secrétaire national qui ne détient qu’un quart des votes du Conseil national, mais qui se retrouve confronté à un grand mouvement qui dans tout le parti réclame un changement de cap et revendique un vrai Congrès extraordinaire en ce sens, je propose que ceux qui souhaitent s’ajouter à cette liste le fassent, il est difficile de la tenir à jour. Elle est accompagnée d’un liste de 1359 signataires (note de Danielle Bleitrach).

38 Membres du Conseil national

Caroline Andréani Seine Saint-Denis

Françoise Baran, Paris

Paul Barbazange, Hérault

Amar Bellal, Paris/ Rennes

Frédéric Boccara, Hauts de Seine

Eric Bocquet, Nord

Vincent Boivinet, Gironde

Marie-Christine Burricand, Rhône

André Chassaigne, Puy de Dôme

Jean-Marc Durand, Drôme

Denis Durand, Paris

Marie-Jeanne Gobert, Calvados

Valérie Goncalves, Val d’Oise

Gilles Gourlot, Paris

Stéphanie Gwizdak, Hauts de Seine

Jacky Hénin, Somme

Alain Janvier, Seine et Marne/ Val de Marne

Pascal Joly, Val de Marne

Jean-Jacques Karman, Seine Saint-Denis

Pierre Lacaze, Haute-Garonne

Mikaela Lafontant, Hauts deSeine

Didier Le Reste, Paris

Fabienne Lefebvre, Val de Marne

Annie Levy Cyferman, Meurthe et Moselle

Gisèle Malaval, Aude

Anne Manauthon, Alpes Maritimes

Jean-Pierre Meyer, Var

Yannick Monnet, Allier

Monique Nironi, Var

Alain Pagano, Maine et Loir

Marie-Hélène Pouget-Chauvat, Creuse

Raphaelle Primet, Paris

Fabien Roussel, Nord

Marine Roussillon, Paris

Dominique Satgé, Haute-Garonne

Danielle Trannoy, Gironde

Catherine Vieu-Charier, Paris

Igor Zamichiei, Paris

Anciens dirigeants du PCF

Danielle Bleitrach, ancien membre du Comité central

Danielle Demarch-waller membre du comité central , ancienne secrétaire du Var et députée européenne

Claude Billard, ancien membre du bureau politique

Marcel Zaidner membre du Comité centre (1964/1996), responsable aux cadres (1070/1979)

Jacques Bessière, ancien secrétaire fédéral de Charente Maritime

Marc Bruyère, ancien secrétaire fédéral de la Loire

Michel Passet, ancien secrétaire fédéral de l’Hérault

Secrétaires fédéraux

Ils sont une vingtaine, dont :

Alain Bolla, Var

Jean-Marc Durand, Drôme

Alain Guilbert, Corrèze

Jacky Hénin, Somme

Brahim JlalJi, Charente Maritime

Serge Laybros, Lot

Yannick Monnet, Allier

Alain Pagano, Maine et Loir

Hervé Poly, Pas de Calais

Marie-Hélène Pougeat-Chauvet, Creuse

Sébastien Prat, Cantal

Pierre Lacaze, Haute-Garonne

Frédéric Rauch, Lot et Garonne

Fabien Roussel, Nord

Igor Zamichiei, Paris…

Parlementaires/ Elus

André Chassaigne, député du Puy de Dôme, Pt du groupe communiste à l’assemblée

Alain Bruneel, député du Nord,

Jean-Paul Dufregne, député de l’Aliier

Fabien Roussel, député du Nord

Cathy Apourceau -Poly, sénatrice du Pas-de-Calais

Eric Bocquet sénateur du Nord

Catherine Fromage, conseillère régionale Auvergne-Rhône Alpes

Dominique Satgé, conseillère régionale Occitanie

Patrice Voir, conseiller régional Auvergne-Rhône Alpes

Michèle Picard, maire de Vénissieux

Anciens élus

Michelle Demessine, ancienne ministre, ancienne sénatrice du Nord

Guy Schmauss, ancien sénateur des Hauts de Seine

Dominique Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais

Danielle De March, ancienne députée européenne

Jacky Hénin, ancien député européen

André Gerin, ancien député du Rhône,

Claude Billard, ancien député du Val de Marne

Bernard Marquié, ancien Vice Pt conseil régional Midi-Pyrénées

Roger Grevoul, ancien conseiller général Gard

Anciens journalistes et anciens de l’Humanité

Floriane Benoit (rubrique sociale et politique)

Yves Dimicoli (rubrique économique)

José Fort (chef de la rubrique Vie internationale)

Bernard Frederick (chefdela rubrique politique, correspondant Moscou)

Pierre Ivorra (rubrique économique)

Claude Marchand (rubrique sportive)

Bruno Odent (rubrique éonomique)

Jean Rabaté (journaliet et secrétaire général du journal)

Jean-Louis Racch (responsable abnneurs)

