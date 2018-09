L’intervention de Pierre laurent, le caractère liquidateur du légitimisme et la liste des signataires du Manifeste

l s ‘avère que Pierre laurent envoie à la veille du vote un nouveau message invitant les communistes à voter pour la base commune de la direction, lui qui jouit de l’exhorbitant privilège de s’adresser à tous les communistes pour désigner le texte « officiel » qu’il faut plebisciter autrement on est un mauvais communistre, un diviseur. C’est honteux, le coup d’Etat permanent à la mode qu’il désignent comme stalinienne. On répondra que Pierre laurent a bien le droit de donner son opinion et même de le faire en ignorant qu’il existe un autre texte. Il a le droit à la dernière minute d’intervenir comme Napoléon III invitant à soutenir le plebiscite et le cadidat officiel, et en intimant la ligne à tous ses préfets. Oui il a bien le droit que les milita,nts communistes accordent à ce type d’intervention.

Oser faire pression pour le vote en faveur d’un texte qui a témoigné de l’incapacité de la direction à rassembler y compris le Comité national, l’incapacité à diriger le parti vers autre chose que son effacement et sa division, après des résultats catastrophiques peut être aussi considéré comme une preuve dison d’irresponsabilité et d’une obstination dans la liquidation. . L’Histoire jugera. Mais voyons ce qu’il appelle à soutenir comme le texte « officile » : un texte n’ouvrait pas le débat nécessaire à un Congrès extraordinaire et donc déjà la direction a refusé aux membres du Conseil national sa ré-écriture à une courte majorité dûe aux absents (la moitié du CN). Donc Pierre Laurent se permet de jouer le légitimisme sur un texte qui n’a rassemblé que 25% des memvres du Conseil natioanl.

La discussion a été étalée sur plusieurs mois, théoriquement pour permettre le débat. Pourquoi cet étalement sur le temps sinon pour faire téléescoper le Congrès avec les Européennes pour éviter le bilan et de mener les communistes jusqu’à l’union à n’importe quel prix derrière un socialiste quelconque aux européennes, en utilisant le découragement, le sentiment de faiblesse, produit d’années de stratégie en ce sens et dont la bse commune refusait le bilan, pour conduire ce qu’il reste du parti vers des listes d’union sans principe. Un candidat dont on assure pas la promotion. il fallait faire durer pour aboutir à cette opération et l’on prévoit sans doute une autre intervention pour nous faire avaler la pillule de cette nouvelle trahison. Tout a été préparé en ce sens et il s’agit de décourager les communistes qui auraient pu s’opposer à cette liquiditation ultime par un Confgrès saboté. D »où la durée dans le temps en ampêchant de fait toute discussion sur l’autre alternative représentée par le Manifeste qui lui ne cessait de prendre de l’ampleur. C’est face à ce mouvement irresistible des forces vives du parti qu’il s’agit à la dernière minute d’organiser si faire ce peut la pression légitimiste.

Parce que cette pression existe, même si elle a été entamée. Dans une fédération aussi « légimitimiste » que celle des Bouches du Rhône, la direction fédérale ajoué la montre l’absence de réunion. Dans certaines sections où la discussion n’a pas été organisée, mais où on met toute l’énergie à aller faire voter chez eux des gens que l’âge interdit de participer aux réunions… et où le thème complotiste d’un André Chassaigne voulant prendre la place de Pierre Laurent a été le seul argument, on frôle la caricature. Ainsi, à la seule réunion de la section du 12 e Marseille, samedi dernier on s’est contenté de lire l’appel de l’ancien président du Conseil général de la Seine saint Denis à voter pour la base commune de la direction, les autres seraient des diviseurs. Pourtant même dans ce cas il y a un véritable mouvement et partout où le débat a pu avoir lieu, il a produit des effets, la parti n’est plus comme avant.

Le légitimisme utilise l’état de faiblesse auquel le parti a été réduit, sur le plan du nombre de militants, de leur formation, leur âge, pour imposer une manipulation qui en l’état va probablement être complétée par un bourrage des urnes.

Dans ma propre cellule qui est sans doute un des lieux où le débat n ‘a pas été totalement interdit, pendant trois mois, tous les vendredi on a discuté de la seule base commune, à la rentrée la base des refondateurs a été présentée sur deux séances et notre texte, « faute de temps » n’aura eu droit qu’une seule séance comme le dernier texte alors qu’il a reçu l’aval de pratiquement autant de membres du CN que la base commune et qu’il a été le produit d’un travail collectif devant l’incurie du texte de la direction. … .Et pourtant même dans les Bouches du Rhône, malgré la force d’inertie, le parti a bougé et quels que soient les résultats, il va falloir continuer…

:Si je dis cela ce n’est pas seulement parce que notre notre cellule est sans doute dans les Bouches du Rhône la seule qui a connu un tel débat démocratique, mais parce qu’un processus a été entamé et que l’intervention en catastrophe de Pierre laurent le prouve. La légitimité n’est plus celle du secrétaire contestée de toute part, elle est celle des communistes se ré-appropriant leur parti. . C’est dans cet esprit que e je vous propose une liste des signataires de l’appel au Manifeste,, il s’agit simplement de la liste des responsables actuels ou anciens ùeùbres, ils ne sont pas tous là. Et nous ne faisons pas état des responsables syndicaux qui ont pris leurs responsabilités. à voter pour le manifeste . L’argument du légitimisme est aujourd’hui une escroquerie, une manipulation et que ceux qui l’employaient prenaient des risques très graves pour le parti et se conduisaient une fois de plus comme des liquidateurs Le parti qui sortira de ces manoeuvres sera dans un piètre état. Ils s’enfoutent royalement, c’est là la vraie contestation de leur droit à être une praole officielle, ils font la preuve que le sort du parti leur importe moins que la poursuite d’une liquidation proclamée. … Depuis des années entre ceux qui ont déserté et laissé le parti au mains de ces gens là pour aller fonder des groupuscules avec leurs gourous et ceux qui épuisent la bête en votant n’importe quoi et en ampâchant le débat, il faudra écrire l’histoire tragique du PCF tué par des communistes sincères.

La seule vraie question est donc de savoir si les communistes seront capables de se battre pour que leur parti prenne toute sa place dans la bataille politique qui s’annonce. Il est clair que ceux qui choisissent cette option vont devoir faire face à une véritable nécessité de recréer un parti affaibli, mais ils ont aussi pour eux le mouvement de l’histoire et son accélération qui au plan national comme international témoigne de l’urgence d’un tel parti. (note de danielle Bleitrach)

38 Membres du Conseil national

Caroline Andréani Seine Saint-Denis

Françoise Baran, Paris

Paul Barbazange, Hérault

Amar Bellal, Paris/ Rennes

Frédéric Boccara, Hauts de Seine

Eric Bocquet, Nord

Vincent Boivinet, Gironde

Marie-Christine Burricand, Rhône

André Chassaigne, Puy de Dôme

Jean-Marc Durand, Drôme

Denis Durand, Paris

Marie-Jeanne Gobert, Calvados

Valérie Goncalves, Val d’Oise

Gilles Gourlot, Paris

Stéphanie Gwizdak, Hauts de Seine

Jacky Hénin, Somme

Alain Janvier, Seine et Marne/ Val de Marne

Pascal Joly, Val de Marne

Jean-Jacques Karman, Seine Saint-Denis

Pierre Lacaze, Haute-Garonne

Mikaela Lafontant, Hauts deSeine

Didier Le Reste, Paris

Fabienne Lefebvre, Val de Marne

Annie Levy Cyferman, Meurthe et Moselle

Gisèle Malaval, Aude

Anne Manauthon, Alpes Maritimes

Jean-Pierre Meyer, Var

Yannick Monnet, Allier

Monique Nironi, Var

Alain Pagano, Maine et Loir

Marie-Hélène Pouget-Chauvat, Creuse

Raphaelle Primet, Paris

Fabien Roussel, Nord

Marine Roussillon, Paris

Dominique Satgé, Haute-Garonne

Danielle Trannoy, Gironde

Catherine Vieu-Charier, Paris

Igor Zamichiei, Paris

Anciens dirigeants du PCF

Danielle Bleitrach, ancien membre du Comité central et conseillère régional

Danielle Demarch-waller membre du comité central , ancienne secrétaire du Var et députée européenne

Claude Billard, ancien membre du bureau politique

Marcel Zaidner membre du Comité centre (1964/1996), responsable aux cadres (1070/1979)

Jacques Bessière, ancien secrétaire fédéral de Charente Maritime

Marc Bruyère, ancien secrétaire fédéral de la Loire

Michel Passet, ancien secrétaire fédéral de l’Hérault

Secrétaires fédéraux

Ils sont une vingtaine, dont :

Alain Bolla, Var

Jean-Marc Durand, Drôme

Alain Guilbert, Corrèze

Jacky Hénin, Somme

Brahim JlalJi, Charente Maritime

Serge Laybros, Lot

Yannick Monnet, Allier

Alain Pagano, Maine et Loir

Hervé Poly, Pas de Calais

Marie-Hélène Pougeat-Chauvet, Creuse

Sébastien Prat, Cantal

Pierre Lacaze, Haute-Garonne

Frédéric Rauch, Lot et Garonne

Fabien Roussel, Nord

Igor Zamichiei, Paris…

Parlementaires/ Elus

André Chassaigne, député du Puy de Dôme, Pt du groupe communiste à l’assemblée

Alain Bruneel, député du Nord,

Jean-Paul Dufregne, député de l’Aliier

Fabien Roussel, député du Nord

Cathy Apourceau -Poly, sénatrice du Pas-de-Calais

Eric Bocquet sénateur du Nord

Catherine Fromage, conseillère régionale Auvergne-Rhône Alpes

Dominique Satgé, conseillère régionale Occitanie

Patrice Voir, conseiller régional Auvergne-Rhône Alpes

Michèle Picard, maire de Vénissieux

Anciens élus

Michelle Demessine, ancienne ministre, ancienne sénatrice du Nord

Guy Schmauss, ancien sénateur des Hauts de Seine

Dominique Watrin, ancien sénateur du Pas-de-Calais

Danielle De March, ancienne députée européenne

Jacky Hénin, ancien député européen

André Gerin, ancien député du Rhône,

Claude Billard, ancien député du Val de Marne

Bernard Marquié, ancien Vice Pt conseil régional Midi-Pyrénées

Roger Grevoul, ancien conseiller général Gard

Anciens journalistes et anciens de l’Humanité

Floriane Benoit (rubrique sociale et politique)

Yves Dimicoli (rubrique économique)

José Fort (chef de la rubrique Vie internationale)

Bernard Frederick (chefdela rubrique politique, correspondant Moscou)

Pierre Ivorra (rubrique économique)

Claude Marchand (rubrique sportive)

Bruno Odent (rubrique éonomique)

Jean Rabaté (journaliet et secrétaire général du journal)

Jean-Louis Racch (responsable abnneurs)

