Morning star : Le coin fasciste de l’OTAN en Ukraine

LA dernière publicité pour les forces armées ukrainiennes dépeint des forces militaires exemplaires: «ILS PROTÈLERONT VOS INVESTISSEMENTS – Armée ukrainienne: protéger les frontières de la civilisation».

En réalité, la Russie reste le plus gros investisseur de l’Ukraine au cours des six premiers mois de 2018, représentant 34,6% du total des investissements directs étrangers.

Les slogans publicitaires exaltant l’armée ukrainienne en visant des investisseurs anglophones sont un signe de désespoir croissant au sein des cercles dirigeants.

Les rapports publics récents sur la mafia dirigée depuis Odessa, le plus grand port d’Ukraine, ont été mis à jour via le Paradise Papers dans une enquête de la BBC sur le blanchiment d’argent sur le marché immobilier londonien.

L’économie réelle de l’Ukraine est en train de se détruire . Le PIB a chuté de 183 milliards de dollars (139 milliards de livres) par an en 2013 à 93 milliards de dollars (70 milliards de livres) l’année dernière.

Le salaire moyen ukrainien est aujourd’hui de 190 € (170 £) par mois. En mai, les travailleurs du secteur ferroviaire ont protesté contre la fermeture de la production de la plus grande aciérie de l’Ukraine dans des manifestations contre les propriétaires ArcelorMittal.

Les bombardements quotidiens des zones urbaines et des infrastructures civiles par l’armée ukrainienne et ses formations paramilitaires fascistes alliées touchent 60% de la population du Donbass vivant le long de la ligne de contact fortement minée sur 457 km avec les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk.

L’insécurité alimentaire a doublé en Ukraine depuis 2016, affectant désormais 1,2 million de personnes, parallèlement à l’escalade des cas de tuberculose multirésistante, de VIH et même de polio.

Selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, l’Ukraine compte actuellement 1,8 million de personnes déplacées et l’Organisation mondiale de la santé enregistre 4,4 millions de personnes touchées par la guerre dans l’est, dont 3,4 millions nécessitent une aide et une protection humanitaires. Plus de 10 000 sont morts.

Dans cette catastrophe humaine, il est remarquable que le don par le gouvernement britannique d’une aide supplémentaire de 35 millions de livres sterling à l’armée ukrainienne, annoncée en juin 2018, attire si peu l’attention des médias.

Le dernier don de la Grande-Bretagne s’ajoute à 850 000 £ d’équipements militaires «non létaux» annoncés en mars 2015 par le secrétaire à la Défense conservateur, Michael Fallon.

Une centaine d’entraîneurs militaires britanniques ont été déployés pour organiser 30 cours d’infanterie, de corps médical et de logistique sur 14 sites militaires en Ukraine.

La Grande-Bretagne a également installé un «conseiller principal» au sein du ministère ukrainien de la Défense, sans doute, compte tenu de la politique de corruption épique de l’Ukraine, pour s’assurer que les largesses britanniques permettent de graisser les bonnes mains.

Le financement militaire britannique de l’Ukraine est toutefois minime si on le compare à celui du Canada et des États-Unis.

En avril de cette année, les États-Unis ont fourni des missiles antichars Javelin à l’Ukraine et, en mai 2018, le Congrès américain a approuvé un financement militaire de 250 millions de dollars, comprenant notamment des livraisons d’armes meurtrières.

Il y a deux semaines, le 1er septembre, l’envoyé spécial du président Donald Trump en Ukraine, Kurt Volker (un néo-conservateur du sénateur John McCain, précédemment nommé par George Bush en tant qu’ambassadeur des Etats-Unis à l’OTAN), a dénoncé le Sentiment russe en Ukraine.

Un jour plus tôt, une bombe terroriste dans un café du centre de Donetsk a tué Alexander Zakharchenko, chef de la République populaire de Donetsk.

L’Ukraine est l’endroit où la nouvelle guerre froide a basculé dans une guerre chaude.

Cependant, la corruption endémique de l’Ukraine, l’instabilité de l’État et la mauvaise qualité des forces armées se sont révélées être des handicaps pour les ambitions de l’OTAN.

Ces contraintes ont renforcé le recours aux milices d’extrême droite, liées au crime organisé et aux groupes néonazis et suprémacistes blancs.

Les socialistes ont longtemps mis en garde contre les dangers des États occidentaux qui nourrissent les forces politiques ukrainiennes d’extrême droite.

En juin 2018, le député travailliste Neil Findlay a critiqué la visite au Parlement écossais d’Andriy Parubiy, fondateur du Parti social-social néonazi d’Ukraine (SNPU): «Je préférerais savoir avant la prochaine fois qu’on me demandera d’accueillir un nazi raciste et fasciste à ce parlement ».

Comme on pouvait s’y attendre, le MSP travailliste a été accusé d’avoir «parfaitement assimilé les messages du Kremlin».

Plus récemment, toutefois, «Bellingcat» (un site Web «d’enquête sur les médias sociaux à source ouverte», réputé pour sa réputation), a mis en garde contre le soutien financier, militaire et politique occidental des néonazis ukrainiens.

Cela suggère que le recours croissant des pays de l’OTAN aux paramilitaires ouvertement néonazis pour maintenir le régime pro-occidental actuel au pouvoir en Ukraine suscite de graves préoccupations.

Le 30 août, Bellingcat a publié un rapport («Combattants ukrainiens d’extrême droite, suprémacistes blancs formés par un important cabinet de sécurité européen») d’Oleksiy Kuzmenko, détaillant la «formation sophistiquée orientée vers les applications de combat» lancée depuis 2016 par l’Académie européenne de sécurité (ESA). ) au bataillon néonazi Azov de l’Ukraine, qui fait désormais partie de la garde nationale ukrainienne.

Le député californien Ro Khanna, très critique vis-à-vis d’Azov, a affirmé en mai 2018 que le «bataillon s’est beaucoup impliqué dans des incidents de néonazisme».

Khanna qualifie Azov de «bataillon néonazi» et a promu l’interdiction par le Congrès américain de 2018 d’utiliser des fonds budgétaires américains «pour fournir des armes, de la formation ou une autre assistance au bataillon Azov».

Basée à Wroclaw, en Pologne, l’ESA est la plus grande agence de formation militaire privée d’Europe. Des soldats britanniques en service y sont envoyés pour suivre des cours spécialisés et des cours de sécurité financés par le gouvernement britannique dans le cadre de «programmes de réinstallation» afin de les préparer au monde des entreprises de sécurité privées dans les rues civiles.

Les vétérans et militants du bataillon Azov du parti politique Azov, le Corps national, ont suivi une formation spéciale au centre de formation de l’ESA en Pologne, ainsi que des militants d’autres organisations d’extrême droite en Ukraine.

Des membres de la force de rue d’Azov, en pleine expansion, la milice nationale, qui attaque les minorités en Ukraine et cherchent à mettre en application la «loi ukrainienne», ont également reçu une formation de l’ESA.

Un autre, Tradition et Ordre, «une organisation ultra-nationaliste violente en expansion agressive», dont au moins un des dirigeants est un «national-socialiste» avoué avec un penchant pour les saluts nazis, a également suivi un cours de l’ESA en Pologne.

Des politiciens comme Neil Findlay ont montré qu’il était possible de s’opposer à la normalisation de l’extrême droite dans la politique ukrainienne.

Il est maintenant essentiel que le gouvernement de Westminster soit tenu pour responsable de son financement et de la formation des paramilitaires ukrainiens d’extrême droite.