Le 23 septembre 2018

comme disait le poème, la Chine s’est mise en commune… Nouvelle à peut-être mettre en relation avec le retrait du milliardaire d’Ali Baba de son domaine pour aller où ? Une des raison qui me fait choisir la base manifeste du parti communiste du XXI e siècle, c’est qu’elle fait le pari de l’intelligence, non seulement sur notre bilan et celui du socialisme, parce que personne ne peut agir en occultant ce qui l’a mené là où il est, et d’en faire un examen critique pour avancer. Mais la base commune de la direction d’une rare confusion élimine ce bilan, le dérisoire texte sur « le printemps du communisme » transforme ce passé en négatif intégral pour le socialisme comme les trotskistes et ne lie notre affaiblissement qqu’au renoncement au Front de gauche. Mais ces deux textes sont tout aussi indigents sur le monde qui est en train de naîtreet leur analyse est une simple redite de la vulgate médiatique. Le texte sur le Manifeste va plus loin sur toutes ces questions, ouvre le débat dans sa diversité et ses contradictions. Prenons le cas de la Chine, non pas comme le disent certains imbéciles parce que nous souhaitons pour la France, le socialisme à la chinoise mais parce qu’ignorer ce qui se passe réellement dans cet immense pays gouverné par un parti communiste est de l’ordre de l’incapacité totale à diriger notre propre pays vers son socialisme à la Française.Les raisons de voter pour ce texte sont diverses, le mien est ce pari de lénine: une cuisinière doit pouvoir gouverner l’Etat, et le parti ce n’est pas seulement un supersyndicat avec des militants dévoués soutenant les luttes, c’est l’organe capable de créer « l’intellectuel nouveau », celui qui issu du prolétariat acquiert formation , capacités pour comprendre le monde. (note de danielle Bleitrach)