CREATION DE LA PREMIERE UNIVERSITE CHINOISE DEDIEE A LA FILIERE NUCLEAIRE

L’article China Nuclear Power Plant Incidents Highlight ‘Systemic’ Safety Concernsde L’University Word News date du 28 juin 2018, il a été écrit par Amber Ziye Wang,

Comme je l’ai déjà expliqué, j’ai un couple d’amis installés pour quelques temps chez moi. Lui est un américain, spécialiste du nucléaire qu’il a installé en Espagne, en France (ITER) et en Chine. Il a lu l’article que la revue « progressiste » a consacré au nucléaire en Chine et il l’a trouvé excellent. Mais il a noté les interrogations de la fin qu’il partage

http://lepcf.fr/La-Chine-et-le-nucleaire

. La Chine a accompli des pas de géant dans ce domaine comme dans d’autres, mais au départ il y avait une absence de culture industrielle dans le domaine de la sécurité de ce pays et aussi de métiers liés à cette sécurité comme les soudeurs, Les Chinois parlaient un anglais incompréhensible et les consignes étaient rédigées en cette langue. Installer dans ce qui demeurait un pays sous développé une industrie nucléaire, même si ce pays avait des traditions millénaires paraissait un pari hasardeux. Comme le signale l’article de Progress, dans tous les domaines les Chinois étaient tributaires de la France et des Etats-Unis, eux mêmes totalement imbriqués désormais. Le volontarisme de l’Etat chinois a voulu accélérer l’indépendance du nucléaire civil chinois y compris pour le vendre aux pays asiatiques et du tiers monde. En peu d’années, les ingénieurs chinois ont parlé un bon anglais et la filière s’est développée y compris en matière de sécurité. C’est tout à fait remarquabl,e même si tous les problèmes sont loin d’être réglés . Si le nucléaire demeure une des energies les moins polluantes par rapport aux fossiles ou au charbon, donc un argument face à la crise climatique, tout se joue dans la sécurité et il faut ne pas lésiner là-dessus en Chine comme partout dans le monde, le nombre d’agents, mais aussi la formation et du chemin reste à parcourir. ( Traduction de Maria Vicente et note de Danielle Bleitrach pour histoire et societe)

La Chine va créer la première université consacrée à la filère nucléaire, de la recherche jusqu’à l’enseignement professionnel avec la collaboration de la China National Nuclear Corporation (CNNC: compagnie nationale d’énergie nucléaire)(1) et ce pour faire face à un besoin criant de professionnels de haut niveau.

CNNC, conglomérat leader qui dirige tous les programmes nucléaires civils et militaires investira et construira l’université « China Nuclear technology University » à Tianjin dans le nord’Est de la Chine. Dans l’accord stratégique entre la CNNC et le gouvernement de la municipalité de Tianjin(2), il est stipulé que la nouvelle université assurera tous les enseignements des cycles 1,2,3, masters, doctorats, ainsi que les enseignements liés aux métiers professionnels et pratiques du nucléaire (soudeurs, électriciens, etc..;) tout comme les enseignements au coeur même de la recherche et du développement technologique. Le développement d’une industrie de pointe dépend aussi de son enseignement.

La Chine essaie activement de répondre aux besoins de professionnels spécialisés dans le nucléaire compte tenu des douzaines de projets de création d’usines à court terme.

Selon le Carnegie Endwment for International Peace, la Chine est bien dans la course au leadership mondial en matière de développement d’énergie nucléaire mais les experts chinois disent que les universités et écoles chinoises ont du mal à suivre et à répondre à l’augementation rapide de la demande en professionnels hautement qualifiés.

La Chine a en cours beaucoup de projets de centrales nucléaires , et continuera à en dévéloper d’autres, ce qui ménera à une pénurie sévère de professionnels hautement qualifiés en matière de design, d’ingénérie de la construction, de mise en route et de sécurité d’après Wan Gang, directeur de la China Institute de l’Energie Atomique.

Plus tôt cette année (2018), Wang a demandé que soit créée au plus vite et au niveau nationnal une université répondant aux standards internationaux, car les programmes d’enseignement et de formation existants ne peuvent répondre qu’à moins de la moitié de la demande de professionnels qualifiés du nucléaire . D’après Monsieur Wang, en 2016, seulement 20,29% des 2300 diplomés engagés par la CNNC étaient issus d’une filière d’enseignement relative au nucléaire.

Dans le 13ème plan quinquénal 2016-2020, la Chine a inscrit un objectif ambitieux d’installations nucléaires. De nombreuses universités offrent actuellement des cours liés à la science et la technologie nucléaire comme l’Université de Tsinghna, l’Université de pékin, et l’Université de sciences et de technologie de Chine.

L’Université de Tsinghua a la plus grande capacité en matière de recherche nucléaire parmi les Universités et grandes écoles chinoises, avec un centre de recherche et de développement complet,l’Institute of Nuclear and New Technology et 3 récteurs nucléaires. Elle fonctionnera comme une base de développement et de recherche technologique.

L’Institut a maintenant un staff d’environ 500 membres et plus de 200 étudiants de cycle 3, selon l’Université de Tsinghua.

Les instituts recrutent aussi pour l’enseignement chinois, à partir du programme « Thousand Talents Programm » en attirant les plus grands experts. chinois et étrangers en recherche et innovation scientifique. Cependant le recrutement international en matière de programmes nucléaires est difficile compte tenu du « caractère sensible par nature » du nucléaire d’après une étude du CNNC sur le sujet au sein des campus.

Un manque de personnel qualifié et dûment entraîné au travail dans le nucléaire peut induire des conséquences désastreuses en matière de sécurité. En 2016, par exemple, l’Administration Nationale de Sécurité nucléaire a rendu publiques 16 défaillances dans la sécurité des centrales d’énergie nucléaire, au niveau national, toutes ces défaillances étant dûes à des erreurs faites par des membre du personnel.(3)

Wang Yinan, chercheur au « state Council’s Development Research Center » a déclaré « Pas assez de personnel qualifié est une menace pour la sécurité de l’énergie nucléaire ».

Les experts estiment les besoins supplémentaires de la Chine pour la prochaine décennie de l’ordre de 30.000 à 40.000 professionnels supplémentaires, alors que la Chine ne peut en produire que quelques centaines de diplomés chaque année en sciences nucléaires.

(1) La Compagnie nucléaire nationale chinoise est la plus grande entreprise publique de l’industrie nucléaire de la Chine. Elle rassemble plus de 100 instituts ou sociétés filiales. Elle s’appuie sur les compétences de plus de 20 Académiciens de l’Académie Chinoise des Sciences ‘NDLR)

(2) Tien-Tsin ou Tientsin (en français)2 ou Tianjin (nom local en anglais)3 (en chinois : 天津市 ; pinyin : tiānjīn shì ; EFEO : T’ien-Tsin), est une municipalité autonome du nord-est de la République populaire de Chine. Avec une agglomération de plus de quinze millions d’habitants en 2014, il s’agit de la quatrième ville de Chine en nombre d’habitants, après Shanghai, Pékin et Canton. Tianjin est également l’une des quatre municipalités du pays qui sont directement gouvernées par le pouvoir central. Elle est part du Jing-Jin-Ji

(3) Il est à noter que toute la filière est entièrement contrôlée par la puissance publique qu’il s’agisse de la compagnie, de ses liens avec l’académie des sciences ou de l’enseignement et de la recherche, comme de la réalisation en collaboration avec la municipalité d’une ville autonome. Ce qui explique l’accélération du développement à partir du moment où la priorité est désignée mais aussi ce que dans un autre article le chercheur désignait comme un problème de sécurité lié au « système politique chinois » à savoir le primat du politique sur le technicien du nucléaire, leur statut est si déifférent que le second n’est pas en situation de s’opposer au premier. selon cet article de la même revue, le contrôle de la sécurité de la filière est donc assumée par les politiques qui sont moins bien formés que les professionnels du nucléaire.

https://www.rfa.org/english/news/china/concerns-01092017121057.html

Publicités