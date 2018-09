Jeudi 20 Septembre 2018

Le gouverneur communiste de l’Oblast d’Irkoutsk, Sergey G. Levchenko (KPRF), a annoncé une transition politique d’importance pour l’oblast russe sibérien. Le gouverneur a décidé de rétablir la planification sur le modèle de la planification soviétique pour une période de cinq ans – article et traduction Nico Maury

https://www.editoweb.eu/nicolas_maury/L-oblast-d-Irkoutsk-back-in-the-USSR_a13486.html

L’oblast d’Irkoutsk « back in the USSR »

Le Comité pour la planification de l’Oblast d’Irkoutsk a été constitué pour établir un plan quinquennal dans les domaines de la production, du développement social, des transports, de la recherche scientifique, etc.

Pour le gouverneur communiste, Sergey G. Levchenko (KPRF), « la coordination de différentes industries, la prévision économique sont les principes du plan pour l’Oblast et celui ci est similaire avec qui se faisait en Union soviétique ». Même si des différences notoires existeront, en particulier, les autorités n’influenceront pas directement le fonctionnement des entreprises, mais agiront par le biais de mesures de soutien économiques.

En 2017, l’Institut de politique sociale de l’École supérieure d’économie et l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Russie, dans une enquête, montre que plus de la moitié des Russes ne font pas confiance aux entreprises privées pour gérer l’économie et préfèrent la planification.

Sergey Levchenko entend mettre en œuvre une stratégie économique combinant une planification stratégique avec le maintien de l’initiative privée. Une telle expérience pourrait être appliquée dans d’autres régions de la Russie. La croissance du PIB de l’oblast, l’attractivité de l’investissement, la réduction de la dette et la croissance de la production industrielle témoignent des bonnes qualités de gestion du gouvernement communiste actuel de la région d’Irkoutsk.

L’oblast d’Irkoutsk est un immense bassin minier et industriel, dont le poids est considérable dans la production économique de la Sibérie Orientale et même dans l’économie russe. Du point de vue de l’exploitation des ressources naturelles et du développement industriel, la Région d’Irkoutsk est très en avance sur les autres régions de Sibérie et d’Extrême-Orient pour ce qui est de la concentration et de la spécialisation de la production : électricité, aluminium, générateurs électriques, chaudières, produits chimiques et pétrochimiques, dérivés du bois, et prestations d’ingénierie2.

L’oblast d’Irkoutsk abrite d’importantes réserves minières : les plus importantes sont les hydrocarbures, l’or, le mica, le minerai de fer, le lignite, la houille et sel gemme. On y trouve aussi d’importants dépôts de minerais ferreux exploitables à ciel ouvert. Les mines de houille sont situées dans le bassin d’Irkoutsk, l’extrême-est du bassin de Kansk–Atchinsk, et le sud de la vallée de la Toungouska. Les plus grosses réserves se concentrent dans les districts de Tcheremkhovo, Zalarinsky, Kouitounsky et Toulounsky2.

La région est aussi un important réservoir de terres rares, en particulier de niobium, de tantale, de lithium, et de rubidium. Les dépôts de Belodziminskoë et de Vichnyakovskoë dans la province de Sayanskaya, recèleraient d’importantes réserves de lithium, de césium, de magnésium, et de strontium, ainsi que de brome et de potasse, piégés dans les salines du bassin d’Angaro-Lensky. Ce bassin minier est sans rival pour ce qui est de la superficie des champs captants d’eau potable du pays2.

