Les récriminations d’un Chinois en Chine… Dialogue avec un ami américain…

J’ai chez moi un couple ami, le mari est américain et il travaille depuis toujours pour le nucléaire (y compris enfant puisqu’il a été élevé à Fort Alamo où son père travaillait au projet Manhattan).Il a travaillé pour le nucléaire en France, en espagne et en Chine. Il reçoit hier sur son courrier électronique, une lettre en anglais (parfois approximatif) d’un collègue ingénieur chinois que je publie ci-dessous. Ces récriminations venant d’un jeune homme très diplomé, jouissant d’un bon job, qui a acheté un appartement « qui ne lui appartient pas pour toujours » mais pour lequel il doit travailler dur puisqu’il l’a acheté alors que le gouvernement avait libéré les prix bloqués durant dix ans. Etrangement le problème n’est pas que l’appartement pour lequel il va travailler dur toute sa vie ne lui appartienne pas dans 50 ou 60 ans puisqu’il est prêté par l’Etat, mais que l’immobiliser soit l’obsession de chacun, comme l’argent… Il rêv e d’un retour à la simplicité des valeurs familiales et collectives… Ce jeune homme est en colère contre… le capitalisme, la perte des valeurs, le consumérisme de tous. Il est même étonnant de voir à quel point il se situe au niveau du collectif et ce qui l’indigne ne soulève même plus de remarques chez nous. Sa critique est une critique de gauche et la récrimination s’étend jusqu’à l’Afrique, la manière inégale dont les Africains apprécient les occidentaux, les Américains, alors que les Chinois leur donnent des milliards. Il m’est revenu en le lisant cette remarque d’un dirigeant chinois: Avec l’accélération du développement impulsé par le communisme, on voyait apparaître une grande classe moyenne, tentée par le capitalisme et qui donc mettait en péril le socialisme, c’est ce qui s’est passé en URSS. ». Il ajoutait: « Nous faisons connaître le capitalisme au coeur même du socialisme et ils n’en rêvent pas! »

La lettre de Wang (j’ai changé le nom)à son ami et ancien collègue américain:

1)L’immobilier en Chine

Quand tu te trouvais à Hy (village du Shandong), tu demandais pourquoi il y avait de si nombreux immeubles en construction dans ce village avec ses fermes, très rural. Tu ne connais pas la différence entre la Chine et les Etats-Unis .

Hy a une population de 600.000 habitants. Ce qui peut paraître une grosse ville aux Etats-Unis est une broutille pour la Chine, quand les 200 premières villes chinoises dépassent les vingt plus grosses villes américaines en terme de population, suivant l’observation de la croissance immobilière très propspère en Chine.

Il suffit de regarder les clichés pris depuis l’espace et qui nous montrent la pollution électrique visuelle en Chine dans la nuit, c’est un bon indicateur de la prospérité des villes chinoises.

2)L’anxieté en Chine (écrit en rouge)

le prix moyen d’acquisition d’immobilier résidentiel à Shaghai est de 10.000 $/m2, à Chengdu il est de 3000$/m2. Il s’agit de prix payés pour « l’usage » de ces m2,et non pour leur appropriation éternelle. Personne ne sait ce qu’il aviendra dans 60 ou 70 ans. En ce qui me concerne; en octobre 2016, la valeur de mon appartement était de 800.000 yuan (environ 80.000 euros) et un an plus tard il a pratiquement doublé à 1.72 millions; J’ai donc contracté un emprunt d’un million pour une durée de trente ans. J’ai emprunté ce million et les intérêts seront équivalents à un autre million.

C’est le sujet de conversation favori de tous, quel que soit l’âge, que l’on soit jeune ou vieux, tout le monde parle d’immobilier; s’y intéresse. Tout le monde craint de rater l’opportunité d’acheter un appartement ou de n’avoir jamais cette opportunité ou de devoir travailler dur très longtemps pour l’acquérir. Cette énorme pression me rend triste, bien que je sois bien épaulé et soigné par mon épouse.

le gouvernement a dans un premier temps bloqué les prix de l’immobilier résidentiel et pendant plus de 10 ans, ce qui pose problème. Aussi la plupart des gens critiquent-ils le gouvernement. Car s’ils avaient acheté un appartement il y a deux ou cinq ans plus tôt; ils n’auraient pas à travailler dur 20 ans de plus maintenant que les prix atteignent des sommets.

Peut-être n’es-tu pas au courant de l’énorme compétition dans laquelle sont pris les étudiants pour intégrer l’université de Tsinghua de Pékin où la sélection atteint de 1/1000.

Mais cela a-t-il vraiment du sens s’il l’on compare cette sélection à l’inégalité subi par l’étudiant économiquement pauvre qui ne pourra même pas rentrer dans cette compétition et qui se retrouvera plus vite et mieux dans la vie active et avec une famille.

L’exploitation et l’oppression sont évidentes en chine- l’immobilier en est le bras armé-

3) Le désordre dans les valeurs morales publiques (en rouge)

Prenons l’exemple de l’une de mes amies. Sa famille est propriétaire de deux ou trois appartements en Chine, elle a deux enfants en bas âge et son mari conduit une cadillac. Elle est dans une meilleure position que bien des jeunes gens qui n’ont ni appartement, ni bébés. Et pourtant, elle a organisé une collecte de fonds auprès de ses amis pour obtenir la somme de 10.000 dollars pour payer à son père une intervention chriurgicale. je ne suis pas jaloux, elle est mon amie, mais je pense que cette attitude est l’illustration même de ce qu’est la Chine aujourd’hui où un grand nombre de gens sont dénués de la moralité la plus élementaire.

mais ils vivent très bien!!!!

Les mass médias apprécient les « superstars » et pas vraiment les ouvriers, les balayeurs, les soldats.

Les rumeurs sont partout, se répandant instantanément en fake news, immédiatement colportées et ce dans la plus totale impunité. Les conversations ne tournent qu’autour de l’argent. Et la plupart des gens sont obsédés par l’idée d’effectuer des achats porteurs de bénéfices financiers mettant de côté leur conscience, voire la reniant.

les chinois sont plutôt froids, impolis, inamicaux, vis à vis des étrangers.

4)Les syndicats purement décoratifs (en rouge)

Il semble qu’il n’y ait aucun syndicat parlant pour les ouvriers.

5) les récents investissements en Afrique (en rouge)

ces derniers jours la Chine et les USA ont décidé d’investir 10 milliards de dollars en Afrique. Que penses-tu de la différence d’attitude (en rouge) que les Africains ont vis à vis des gouvernements US et du gouvernement chinois? Ainsi que de l’attitude des Africains vis-à vis des citoyens chinois (en rouge) non gouvernementaux?

6) D’après toi quelles sont les traits caractéristiques généraux (en rouge) des Chinois? Bons et mauvais aspects ? (en rouge)

7) Je regrette les années 1990-2000, bien sûr les gens étaient pauvres mais ils étaient heureux. Maintenant c’est tout le contraire. Y a-t-il une période que tu regrettes (en rouge) en Amérique. (J’ai été en Thailande, et là-bas les gens sont très gentils).

traduction de » l’anglo-chinois » par Maria Vicente pour histoireetsociete

