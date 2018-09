Zemmour, un fasciste juif et la haine de soi, la dérive est-elle collective ?.

Il y a une expression chez les juifs qui est la « haine de soi », elle s’applique parfaitement au sieur Zemmour. Un type capable de penser à tirer 12 balles dans la tête d’un homme mort sous la torture est un malade, un délirant comme pouvait l’être un Céline dans bagatelle pour un massacre, un type apte à pratiquer tous les crimes racistes. Cette référence de « la haine de soi » est souvent appliquée aujourd’hui à ceux qui, comme Torquemada, le grand inquisiteur, qui bien que juif a consacré sa vie à détruire le judaïsme, et par extension ceux qui, comme Chomsky, remettraient en cause les droits d’israêl. Mais la véritable haine de soi est bien autre chose, plus fondatrice et le cas Zemmour nous le prouve.

En tant que juif bien sur, il n’a rien à voir bien sur avec le comapgnon d’Audin, Henri Alleg, ni même un Vidal Naquet non communiste mais participant au comité Audin à partir de l’expérience de la déportation.Il n’a rien à voir avec un primo Levi se suicidant parce que dans l’incapacité de vivre dans un monde où il y a pu y avoir l’extermination et qui n’en tire aucune leçon, et tant d’autres…Ce qu’il dit, ce qu’est Zemmour est l’exact contraire, mais si caricatural qu’il peut être aussi une mise en garde.

Je ne serais pas intervenue sur le sujet, parce que je pense que Zemmour est simplement un type qui veut exister et se vendre en faisant le buzz sur les plateaux de télévision, mais malheureusement je crois que ce peuple juif connaît comme bien d’autres, les stigmates du fascisme. essentiellement à travers deux situations, celle du souvenir de la guerre d’Algérie, des « pieds-noirs », et celle de la politique de l’Etat d’Israël. Zemmour n’est que le point ultime de ce à quoi peut conduire la moindre tolérance à l’égard de cette dérive vers un racisme et un fascisme juif.

J’ai également toujours combattu ceux qui au nom de la dénonciation de la politique de l’Etat d’israêl sont capable d’analogies immondes entre tous les juifs, y compris ceux d’Israël et l’abomination nazie dont les juifs ont été parmi les principales victimes. Il y a bel et bien une résurgence de l’antisémitisme chez de pseudos anti-impérialistes.

j’affirme depuis toujours qu’il existe bien une réalité historique, le peuple juif, basé justement sur l’expérience d’une haine subie depuis des millénaires, cette expérience n’est ni religieuse, ni ethnique, elle est liée à cette terible histoire et ce n’est pas un hasard si aux Etats-Unis et partout dans le monde nous nous sommes rapprochés du combat des anciens esclaves africains conduits de force sur une terre d’humiliation et d’oppression. Oui il existe une expérience juive, celle de subir le regard de la haine, l’imbécilité et de n’y rien pouvoir. malheureusement l’antisémitisme crée les juifs et c’est pourquoi la haine de soi est toujours le risque d’interioriser l’expérience sous sa forme autodestructrice. C’est d’ailleurs ce qui m’a fait ne jamais adhérer au sionisme, je ne crois pas que l’on puisse fonder une nation comme une réponse à l’ignominie hitlérienne. Il faut combattre partout l’abomination.

Un peuple est une réalité historique et elle peut disparaître. Ce peuple qui a toujours participé à tous les combats anti-racistes, anti-fascistes est en train d’être contaminé par « la haine de soi » dont le visage hideux est celui de monsieur Zemmour et ses pareils. Il est à noter qu’il n’ose pas se parer du titre de juif, les saloperies qu’il prononce sont toujours énoncées au nom de la France. Ce qui est encore le viol d’une tradition juive, la manière dont la France a toujours été considérée comme une sorte de paradis pour les juifs et ce depuis la Révolution française, un certain abbé Grégoire. Là encore la haine de soi est à l’oeuvre, la France que l’on choisit est celle qui est la plus susceptible de vous refuser l’égalité et la citoyenneté.

Disparaît justement ce qui fonde cette réalité historique et qui nous a fait adhérer au messianisme révolutionnaire pour une grande part d’entre nous et toujours à un certain progressisme, cette expérience qui pour certains comme moi nous a fait adhérer au communisme, mais pas seulement. Il s’agit toujours d’être « élu » pour l’humanité et non pour l’enfermement dans le ghetto.Monsieur Zemmour me fait frissonner de peur et réveille l’expérience de la peur de ma petite enfance(1). Un homme capable de s’acharner sur un corps torturé et on sait dans quel état la torture pouvait laisser un corps, a complètement été envahi par le mal nazi dans son insupportable banalité du petit arriviste.

Danielle Bleitrach

(1) 2018, rue Ordener à Paris, moi j’avais 4 ans et c’était au moment où les nazis détruisaient les quartiers du Vieux port, activaient les rafles, dans ce qui était alors le boulevard de la madeleine (devenu depuis boulevard de la libération, sur la porte de l’endroit où nous étions réfugiés, il y avait à peu près la même inscription. A la seule différence près que ce qui en 2018 est une simple piqure de rappel, là était une abominable réalité. Nous nous somems enfuis en laisant meubles, vaisselle et une partie des vêtements. (note de Danielle Bleitrach)

Publicités