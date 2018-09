Déclaration du Quartier général pour les Luttes au sujet des élections dans la Région de Primorye

2018-09-20 Un texte à la tonalité révolutionnaire traduit par Marianne pour histoire et société et qui montre bien à quel point face aux menaces de guerre, à la pression de l’occident, il faut selon les communistes recréer face aux pillards capitalistes recréer l’unité du peuple pour renforcer sa résistance. Il faut bien voir que si ce qui s’est passé à Vladivostok soulève une colère générale, il va y avoir d’autres seconds tours ce dimanche et partout Russie unie témoigne de la même capacité de triche et de diffamation pour se maintenir en place. Sur le blog de Karine Bechet-Golovko sont apportées d’intéressantes informations à travers le fraudeur- gouverneur battu Tarassenko, et sur le fait que nul ne pouvait ignorer le caractère trouble du personnage. Le séisme va beaucoup plus profond qu’une simple élection fraudée, il nous permet de mieux comprendre qui sont les individus qui bénéficient de la faveur du président Poutine. On retrouve chez elle la même caractéristique que celles des textes du parti communiste, à savoir un appel à Poutine, d’avoir à aller jusqu’au bout de la restauration de l’Etat russe en éliminant ces gens-là, la tonalité de ce texte va encore plus loin (note de Danielle Bleitrach).

https://kprf.ru/actions/civilresistance/179043.html

Dans cette heure sombre parsemée d’épreuves, au nom du Quartier général pour les Luttes nous nous adressons aux communistes, à tous les citoyens et les patriotes, pour condamner le fait sans précédent de falsification flagrante des résultats de l’élection du gouverneur dans le territoire de Primorye. En réalité, le candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie, Andreï Ishchenko, par la falsification, s’est fait voler la victoire. Ce qui s’est passé montre que dans l’espace politique russe il n’y a plus place pour la Loi. Des élus locaux et des fonctionnaires, qui ne respectent ni la loi ni la moralité, tentent encore de dicter leur volonté à la population de façon arbitraire et autocratique.

En Extrême-Orient, lors du deuxième tour des élections du gouverneur de Primorsky Krai, un acte scandaleux de vandalisme politique et juridique a été organisé. La commission électorale locale, avec le soutien et la complicité de l’administration régionale, afin d’assurer la victoire du protégé de « Russie unie » et chef de l’administration en exercice, a commis dans plusieurs bureaux de vote une falsification massive du scrutin. La commission électorale et l’élite bureaucratique locale ont non seulement violé le choix légitime des personnes, mais ont provoqué une division et une méfiance durables au sein de la société. Les élections criminelles à Primorye montrent l’attitude méprisante des autorités face aux problèmes qui concernent la population.

Aujourd’hui, notre état est placé au centre d’un ensemble de problèmes complexes. La crise sociale et économique croissante dans le pays est complétée par la pression internationale, les tentatives actives d’affaiblir la Russie pour l’isoler du monde extérieur. Dans les moments tendus de l’histoire, à chaque fois que le destin de la patrie était en jeu, la victoire future était déterminée par l’unité et la solidarité du peuple autour des dirigeants du pays, fondées sur le respect mutuel et la confiance mutuelle.

Les événements des trois dernières décennies ont tourné le dos à la logique du développement historique. Les citoyens de notre Grand Pays et les descendants des générations héroïques sont aujourd’hui contraints de subsister avec des salaires et des pensions dérisoires. Sous nos yeux, le gouvernement et l’ensemble du trésor national ont été usurpés par une bande d’oligarques, jouissant dans leur oisiveté des richesses créées par le travail de nos pères et de nos grands-pères. La division de la société leur est bénéfique. En réduisant les personnes au rôle d’esclaves, elles ont l’intention de créer la Loi et l’ordre à leur propre discrétion et à leur propre avantage. Les gens ont été brutalement trompés par les politiciens de Russie unie, un parti qui s’était auparavant porté volontaire pour être au pouvoir et protéger les gens. Le gouvernement de Medvedev et ses acolytes ont conduit le pays au seuil d’une catastrophe nationale avec des décisions imprudentes. Un grand danger pèse sur la vie de millions de familles russes, sur le destin de générations. Les souffrances et les peines des gens ne sont pas vues, ils ne veulent pas entendre la voix du peuple qui proteste. Appelant le peuple à la patience et à l’ordre, les structures du pouvoir procèdent elles-mêmes une à une iniquité insolente. La falsification des résultats des élections de Primorye le prouve.

Des élections honnêtes et l’abolition de la réforme des retraites sont une ligne rouge à ne pas franchir pour la patience entre le peuple et les dirigeants. Selon le deuxième chapitre de la Constitution de la Fédération de Russie, seuls les peuples ont le droit de décider comment leur Patrie devrait être, quels codes, quelles lois devraient déterminer la norme de vie de l’État et de ses citoyens. C’est notre intérêt à tous.

Par la falsification des résultats du vote de Primorye et la spoliation de la victoire remportée par notre candidat du peuple cette ligne est désormais franchie. Les gens n’ont plus confiance. Aujourd’hui, nous déclarons que le peuple ne tolérera pas la violation de ses droits civils. Il est impossible d’admettre cela, se soumettre serait un crime.

Au nom du Quartier général pour les Luttes, nous demandons le rétablissement de la justice, la conduite d’une enquête approfondie sur les résultats des élections à Primorye et la punition des falsificateurs. Une telle mesure prise par nos dirigeants, associée à l’abolition de la réforme des retraites, pourrait devenir un maillon vers le rétablissement de la solidarité et de la confiance du public. Ce dont notre pays a le plus grand besoin aujourd’hui.

Le 22 septembre, nous appelons tout le monde à participer aux manifestations à travers toute la Russie pour l’abolition de la réforme des retraites!

traduction Marianne Dunlop

