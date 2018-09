Pavel Dorokhin: la Russie a besoin d’un changement de paradigme économique (1)

Selon le secrétaire du Comité central du Parti communiste, député à la Douma Pavel Dorokhin, le modèle de l’économie axé sur l’exportation de matières premières et de produits à faible valeur ajoutée avec l’abandon du développement des industries de transformation a finalement fait faillite

Pavel Dorokhin a rappelé que les entreprises japonaises avaient décidé de ne pas acheter d’aluminium russe, le monopole russe du gaz connaissant des difficultés évidentes dans la construction de ses «flux», et il n’y a presque plus rien à offrir en Russie pour l’exportation. À cet égard, la nouvelle équipe de gouvernement de la Fédération de Russie devra réviser radicalement les approches de la construction de l’économie nationale, et les compétences du parti communiste devraient être utiles à cet égard, estime le parlementaire.

La faible présence des sociétés russes sur les marchés étrangers nous montre à nouveau tous les dangers du modèle, dans lequel la préférence est donné à l’industrie extractive et à la transformation primaire des matières premières, tandis que d’autres industries sont sacrifiées, note Pavel Dorokhin. « Des sanctions contre l’un des plus gros exportateurs nationaux et des problèmes de vente de métal ont immédiatement montré à tous qu’un pays qui refusait de construire une économie de forte redistribution ne pouvait pas compter sur la stabilité et la prospérité », a-t-il déclaré. Pavel Dorokhin a souligné que moins d’un quart du volume total d’aluminium produit par Rusal est utilisé dans notre pays, le reste étant exporté à l’étranger. Après l’échec des achats de métal par les japonais cette production d’aluminium devra chercher de nouveaux marchés: dans ce contexte, il est alors fait référence à plusieurs pays – de l’Australie aux monarchies du Moyen-Orient. » Ce qui montre que l’aluminium de production russe ne peut pas être utilisée par l’économie nationale. Nous avons perdu l’ancien système et la construction de nouvelles capacités de traitement de ce métal dans les produits à forte valeur ajoutée, et en fait, il est seulement utilisé dans la production de la technologie des fusées, des matériaux de construction, dans l’industrie militaire. En conséquence, les exportations d’aluminium se font sous une forme primaire, et non avec la plus grande variété possible de produits », a déclaré le député.

Selon lui, « l’État doit cesser d’être un otage de mono ressources – il faut systématiquement, scientifiquement mettre en oeuvre une stratégie pour revitaliser l’industrie manufacturière du pays, introduire la haute technologie, investir dans la fabrication de pointe. » « Malheureusement, les responsables du gouvernement proposent » de soutenir « un seul type de production de métal, ce qui est évidemment synonyme de gaspillage d’argent », estime Pavel Dorokhin.

Il a noté que le parti communiste de la Fédération de Russie « a des propositions concrètes sur la manière de remettre la Russie sur la trajectoire de la croissance ». « Nous les exprimons constamment et nous savons qu’ils nous entendent. En particulier, les premières personnes de l’État sont conscientes de l’importance de notre idée de rétablir dans la structure du pouvoir exécutif une institution d’une importance cruciale – Rosplan, un instrument analogue au Gosplan soviétique », a déclaré Pavel Dorokhin.

« Nous sommes également convaincus que ces mesures contribueront à relancer notre pays: abaisser le taux d’escompte et accorder à nos entreprises des prêts bon marché et longs, retirer les capitaux russes de la dette américaine et investir dans la production nationale un fort pourcentage de notre économie, et non les 15-20% actuels « , a-t-il ajouté.

« Il est évident que le modèle économique actuel a finalement vécu. Seul un changement de paradigme permettra à la Russie de faire une percée dans l’avenir et de cesser d’être dramatiquement faible, moins de 2% de l’économie mondiale », a conclu le secrétaire du Comité central du Parti communiste.