Le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, et son homologue du Nord, Kim Jong-un, ont signé une déclaration conjointe lors du sommet de Pyongyang qui a déterminé la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Après avoir subi depuis des années une propagande imbécile avec des inventions pures et simples sur la Corée du Nord, on découvre peu à peu ce qui a toujours été le coeur de la politique des deux Corées et du peuple coréen, une volonté de paix et de réunification avec le système chinois, c’est-à-dire la possibilité pour chacune des Corées de conserver son système politique mais en restant une seule terre avec des politiques communes (note et traduction de Danielle Bleitrach).