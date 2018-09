Un début de victoire en Russie pour l’élection de Vladivostok

« La CCE (LA Commission centrale electorale) de la Fédération de Russie recommande d’annuler les résultats de l’élection du gouverneur de Primorsky Krai!

La Commission électorale centrale de Russie suggère que la commission électorale de Primorsky Krai reconnaisse que les résultats de l’élection du gouverneur soient invalides.

Cela a été déclaré mercredi par le président de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova.

« Dans la situation actuelle sur la base d’un certain nombre de facteurs que nous avons soigneusement analysé, nous vous proposons de recommander à la Commission électorale du territoire du Primorie de reconnaître les résultats des élections anticipées gouverneur invalide », – dit-elle.

Elle a noté qu’il y avait de graves violations lors des élections: projets, modification des protocoles, corruption des électeurs »

Il s’agit selon nous d’un debut de victoire dont l’importance dépasse nettement cette élection pour si importante soit-elle, mais concerne bien l’avenir de la Russie et de l’autorité de l’Etat face à la pression occidentale.

la victoire est limitée parce que l’accumulation des preuves aurait nécessité une décision centrale reconnaissant l’élection du candidat communiste. mais là il est évident que se joue la reconnaissance du fait que Russie unie , le parti du président est un facteur de division qui n’a plus même avec l’appui présidentiel l’audience de la majorité des Russes et que le challenger communiste lui au contraire est en situation d’assurer un rassemblemnt à la hauteur des problèmes et des périls.

le condidat local Tarasenko accepte cette annulation et souhaite un « troisième tout »

Le candidat communiste lui considère que l’annulation des élections n’est pas la solution, il a gagne on lui a volé la victoire par une fraude criminelle et évidente

le candidat de russie unie tente de dire qu’il y a eu « fraude des deux côtés » (ce type est une vraie pourriture trrès illustrateur du personnel de Russie unie.

.

Au vu des informations et analyses que nous avons publié sur ce blog, vous remarquerez que l’arbitrage sollicité du Kremlin paraît néanmoins avoir eu un certain effet. Alors même que jirinowski, le bouffon d’extrême-droite, troisième force du pays avait jugé que l’élection des gouverneurs devait être supprimée et que le président devait les nommer directement. Alors que Russie unie proclamait partout qu’elle acvait gagné et qu’il n’y avait pas eu de tricherie, la Commission centrale électorale « conseille » l’annualtion., ce qui est une dmi-mesure aussitîot récupérée par le parti au pouvoir qui tente désespéremment de ne pas perdre la face qu’il a perdu en soutenant « les réformes cannibales » décidées par le gouvernement des oligarques.

Danielle Bleitrach

