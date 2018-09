il est intéressant de comparer ces photos d’un pays sorti exangue de la guerre où il a donné 26 millions de morts pour la lutte contre le nazisme avec les photos à la même époque sur la vie quotidienne aux Eats-Unis. Si l’on considère également qu’il s’agit d’un pays en 1917, arriéré et qui a subi une première saignée de 11 millions de morts durant la guerre dite civile (en fait 14 pays dont la france en soutien des Russes blancs), un pays qui a du à marche forcée s’industrialiser et vaincre les famines qui dévastaient la Russie traditionnellement en imposant la collectivistation des terres. Instaurer dans le même temps l’éducation et la santé pour tous… Ces photos comparées à l’éclatante conquête d’une vie à l’américaine des Etats-Unis qui sortent hégémoniques d’une guerre hors deleur territoire disent beaucoup de choses à la fois sur l’effort demandé à ce peuple et le souvenir heureux de la paix retrouvée je suis également sensible au rôle des femmes dans la comparaison URSS-USA. Celles d’URSS sont partout les babouchkas dans la famille et les jeunes mères à tous les postes de travail , c’est une conquête mais c’est aussi le résultat de la guerre, en Bielorussie, il reste 10 femme pour 5 hommes . (note de danielle Bleitrach)