Andrei Ischenko: Si Moscou nous impose ce gouverneur, le territoire de Primorye se soulèvera

Pour que le texte traduit par Marianne soit totalement intelligible, il faut se souvenir que c’est à Vladivostok qu’est basée la marine russe et que le vote des équipages a donné lieu selon ce texte à de multiples falsifications dont ont été victimes y compris les marins. Je n’ai pu m’empêcher en lisant l’interview du candidat spolié littéralement hors de lui à penser au Potemkine. La mobilisation de la population, des électeurs se poursuit sur la grande place et on attend la décision de Moscou. Cet interview est remarquable parce qu’il nous renseigne sur ce qu’un Russe encore aujourd’hui attend de ses représentants, cette proximité sans arrogance des gens qui ont grandi ensemble et partagent les problèmes des petites gens, vivant direct, une autre conception de la politique, celle des communistes (note de Danielle Bleitrach).

La situation politique à Primorye après le scandale du deuxième tour des élections des gouverneurs reste tendue. Bien que le candidat communiste, Andreï Ischenko, ait cessé sa grève de la faim et que la commission électorale territoriale du district Sovietsky de Vladivostok ait annulé les résultats des élections dans 13 bureaux de vote, la population continue à siffler le vainqueur de Russie unie, Andrei Tarasenko. Dans quelles circonstances, c’est ce que l’envoyée spécial de Storm Natalia Bashlykova est venue demander, au prétendu perdant du second tour, Andrei Ishchenko.

Daily Storm, Natalia Bashlykova

18-09-2018

https://kprf.ru/activity/elections/179005.html

– Andreï Sergueïevitch, vous avez arrêté votre grève de la faim? Cela signifie-t-il que vous avez accepté d’attendre la décision de la CEC le 22 septembre et d’accepter cette décision?

– La décision de mettre fin à la grève de la faim a été prise en accord avec Guennadi Andreevitch Ziouganov. Il m’a dit: « Dédé, tu as besoin de forces, mais si tu commences à mourir de faim là et que tu ne tiens plus debout sur tes pieds, tu serviras à quoi? » Par conséquent, il a été décidé chaque jour d’organiser un rassemblement sur la place centrale de Vladivostok et dans la ville d’Oussouriysk. Avec nos députés de la Douma d’Etat, les députés de l’assemblée législative. Et tout cela se passera sous la forme d’une réunion avec les électeurs, afin que tout soit légal. Il est clair que si nous commençons maintenant à déposer des demandes d’autorisations pour des rassemblements, cela ne sera pas accepté.

En outre, nous avons déjà préparé des déclarations à la CEC [Commission électorale centrale, NdT] sur les falsifications identifiées lors de la soirée électorale. Dans certaines régions, les protocoles de vote ont été réécrits. Cela a été enregistré par nous dans les villes d’Oussouriysk, Nakhodka, Arsenyev, dans le quartier Soviétique de Vladivostok. Et dans le quartier Frounzensky de la ville, nous avons identifié plusieurs sites où des vaisseaux ont voté qui ne sont pas sous la juridiction de la Fédération de Russie. C’est-à-dire qu’en 2015-2017, ils ont été transférés sous les drapeaux d’autres États.

– Desquels? Du Japon?

-Non. De la Mongolie, du Sierra Leone, du Cambodge. Imaginez, des gens y ont voté et les protocoles sont arrivés. Et tout cela s’est passé dans la région de Vladivostok où, il y a une semaine et demie, une de nos camarades, Nadejda Tellyuyeva, une jeune communiste, s’est vue dérober la victoire. Il y avait des élections partielles au parlement régional et c’est là que 230 votes lui ont été illégalement enlevés sur les bureaux de vote du navire. Mais nous ne découvrons cela qu’aujourd’hui alors que les élections du gouverneur font grand bruit. Il s’avère que ces navires sous drapeau russe n’existent tout simplement pas. C’est-à-dire que le comité électoral de Frounze doit s’attendre également à une vérification.

Je vais expliquer quel consensus a été obtenu. Personnellement, Ziouganov m’a dit qu’ils sont au courant de ces violations à Moscou, nous ne relâchons pas la pression, mais nous n’avons pas besoin de grèves de la faim ni de tentes. Hier, nous avons eu deux mille personnes sur la Place. Mais peu de personnes étaient au courant de ce rassemblement. Aujourd’hui, nous allons faire une annonce et je pense que cette fois nous aurons quatre ou cinq mille personnes sur la Place. Et cette place porte bien son nom: « Place des Combattants pour le pouvoir des Soviets. »

– Admettez-vous que la décision de la CEC pourrait ne pas être en votre faveur? Que ferez-vous alors? certains disent que le pouvoir cherche à gagner du temps …

Je ne sais pas. Si Moscou espère nous fourguer ce gouverneur, alors une révolution commencera dans le territoire de Primorsky. Le peuple ne l’a pas élu. Je pense que lorsque nous révélerons toutes les falsifications, et nous sommes maintenant aidés par des avocats et des analystes de Moscou, de la partie centrale de la Russie… je dirai ceci: déjà 50 000 voix supplémentaires qui m’ont été volées et attribuées à lui ont été prouvées. Autrement dit, si j’ai 260 000 voix volées officiellement, alors en tout cela fait 310 000.

– Avez-vous communiqué avec des représentants d’Andrey Tarasenko? Son avis est-il connu sur la situation?

– Cela fait deux jours qu’ils m’appellent. Ici pendant que je vous parle ils m’appellent à nouveau, ils veulent me rencontrer et parler, ils menacent même …

– Vous proposent-ils de renoncer au combat?

– Oui, la direction du parti « Russie unie » fait pression directement sur moi. Ils m’envoient des SMS disant: « Andrei, mets la pédale douce, Tarasenko est soutenu par le Kremlin. » Mais je ne réponds pas à cela, car si Tarasenko est soutenu par le Kremlin et que les gens n’en veulent pas – eh bien, je suis désolé, le Kremlin n’a qu’à se plier à la volonté de notre Région.

– Est-il vrai que le Gouverneur par intérim de Primorye s’est fait huer?

– Oui, il est allé au hockey. Les gens, en le voyant, se sont mis à huer, à siffler. Vous savez, si je vais au hockey avec ma famille, alors je suis généralement assis tout en bas, où mon fils aime regarder le match, alors que Tarasenko s’assoit dans un parterre spécial pour gouverneurs, en haut, avec tous les grands de ce monde, comme un roi. Mais notre peuple n’aime pas beaucoup cela.

– En fait Tarasenko est-il un « Varègue » [ç-à-d parachuté, allusion aux Varègues qui sont venus de Scandinavie administrer la Russie au 9ème s.] ou un local, il est né ici pourtant? Pourquoi le Primoryé ne l’adopte pas ?

– Aujourd’hui, il paraît qu’il est né à Vladivostok, mais cela, à mon avis, est discutable. Parce que si je suis né à Lesozavodsk dans le territoire de Primorye et que j’ai grandi à Vladivostok, j’ai des amis, des camarades de classe, des parents et lui il n’a rien. Vous pouvez demander à n’importe qui, personne ne le connaît. On nous a donné le nom d’une maison où il aurait habité, mais personne ne peut le confirmer parmi ceux qui y vivent. Vous comprenez?

Par exemple ici a vécu quelque temps l’ex-Premier ministre Sergueï Stepachine (président de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie – note de « Storm »), il vivait dans un baraquement à proximité du Premier Ruisseau, j’y ai rencontré des gens qui disaient: quand il était gosse nous le voyions gambader dans la cour … Récemment, à sa demande, cette caserne a été démolie et les gens ont été relogés. Il a fait pour la ville où il a grandi, une bonne chose. Mais Andrei Vladimirovich Tarasenko ici personne ne le connait. C’est comme pour son doctorat : simplement volé sur Internet …

Et vous voyez, maintenant la question est la suivante: il a été placé ici par certaines élites mais nos gens sont fatigués des Moscovites. Avec l’avènement du gouverneur-varègue, des structures commerciales fédérales nous sont venues dans la région pour l’agriculture et la pêche. Toutes les entreprises locales sont simplement démolies … Autrement dit, les subventions du budget sont accordées à de grands groupes oligarchiques, dont les entreprises sont enregistrées à Moscou, de sorte qu’ils ne paient pas d’impôts au budget régional. Et l’entreprise locale est en train d’être assassinée …

– Que pensez-vous de la réaction de la CEC de Russie, où ils ont déclaré que vous n’aviez aucune falsification?

– Selon les dernières informations, ma victoire a été volée à Oussouriysk, où je n’aurais eu que 17 000 électeurs et lui, 55 000. Et dans certains bureaux de votes, le Gouverneur par intérim a reçu exactement 100% des voix. Phénoménal! Et Ella Pamfilova s’est encore une fois rendue célèbre par tout le pays, expliquant cela par le fait que ces bureaux sont liés à la navigation et très petits. « Bien sûr, tous ceux qui sont sur les navires en mer, ils sont venus, ont voté, puis ces données ont été recueillies. Par conséquent, nous n’avons trouvé aucune falsification ici « , a-t-elle déclaré. Mais il n’y a pas de mer là-bas! Et je vais vous dire ceci: les gens qui travaillent là-bas à la commission électorale m’ont personnellement écrit que s’il venait de Moscou une commission de contrôle, ils raconteraient tout et montreraient même des photos montrant les falsifications.

– Si j’ai bien compris, son année de mandat n’a pas été particulièrement brillante, alors qu’une année au pouvoir c’est quand même assez long?

– Absolument. Nous avons entendu beaucoup de belles promesses, mais rien de tout cela n’est accompli. Par exemple, il a promis de nous construire un camp « Artek » [célèbre camp de pionnier créé en Crimée en 1925], a promis la construction de routes, l’apparition d’un parc aquatique à Vladivostok, la fourniture de certificats aux orphelins pour qu’ils puissent acheter des appartements … Je peux continuer à énumérer, mais je ne vois pas l’intérêt. On ne peut pas se comporter comme ça dans cette région, nous avons un territoire spécial au bord de la mer, nous sommes l’Extrême-Orient. C’est important pour nous si vous dites une chose, vous la faites! Sinon – personne ne vous parlera.

Je pense que Vladimir Poutine sur la candidature de notre gouverneur a été induit en erreur. Il me semble qu’après la rencontre avec Ziouganov, qui a l’intention de rencontrer le président, son opinion changera et beaucoup de choses deviendront claires.

– Selon vous, quelle est la principale raison de la défaite du candidat de Russie unie? Et pourquoi ce parti vous accuse-t-il aujourd’hui de révolution orange?

« Russie unie » n’est pas un parti pour le peuple. Il travaille pour sa propre poche. Et cette réforme des retraites, qu’ils ont adoptée en première lecture et qu’ils se préparent à continuer, a bien sûr joué un rôle sérieux. Et Tarasenko vient de là après tout. En partie pour cette raison, il n’est ni utile ni intéressant pour quiconque. Les gens soutiennent précisément le représentant de leur peuple – moi. Et pour ce qui est des accusations disant que je prépare une révolution orange … Attendez! Les gens sont venus aux bureaux de vote, ont voté, ont élu un gouverneur, mais on leur en a mis un autre à la place et on leur a volé la victoire …

Par conséquent, la population descend sur la Place centrale. Hier, j’ai été très heureux de voir que la majorité des manifestants sont des jeunes familles, c’est-à-dire ceux dont la destinée est de vivre ici, et je crois que nous commençons à former une nouvelle société civile qui en a assez d’être gouvernée de l’extérieur, par en-haut… Par conséquent, nous ferons tout notre possible pour défendre les résultats des élections et, si nous ne le faisons pas, le système des élections en Russie sera compromis.

– Beaucoup ont été surpris que vous ayez promis de poursuivre la politique de Vladimir Poutine en cas de victoire, pourquoi l’avez-vous fait? Et comment vos partisans ont-ils réagi à cela?

– Pour être clair: je soutiens la politique de Vladimir Poutine visant le développement de l’Extrême-Orient, la construction de logements pour les jeunes familles, le soutien de la population en matière de programmes sociaux, mais cela ne signifie pas poursuivre ses intérêts.

– Et vous, considérez-vous votre victoire comme un accident? Il y a une opinion que vous avez juste eu la chance d’être au bon moment au bon endroit, où n’importe quel candidat de l’opposition pouvait gagner?

Cela fait sept ans que je me prépare pour gagner ces élections de gouverneur, car je me suis rendu compte qu’il était temps de changer quelque chose. Ici vivent mes parents, mes amis, j’ai été soutenu par un grand nombre de mes partisans, toutes les diasporas nationales: Tatars, Bashkirs, Tchétchènes, Ukrainiens, Azerbaïdjanais, Arméniens, Coréens. De ce point de vue, on peut dire qu’une nouvelle Union soviétique se forme aujourd’hui dans notre région. Tous ont voté pour moi, seules des falsifications massives ont permis de voler la victoire.

– Votre région et les élites locales ont une histoire difficile de relations avec le centre fédéral, à ma connaissance, le maire de Vladivostok purge une peine aujourd’hui. Y a-t-il une chance de normaliser d’une manière ou d’une autre la relation avec Moscou afin que personne ne soit brimé ?

– Je pense que le problème est que le territoire de Primorsky est loin de Moscou, et il est possible que les personnes qui s’occupent de notre territoire ne comprennent pas bien ses spécificités. En général, comme je l’ai dit, Primorsky Krai en a assez d’être géré par les Varègues et il existe une demande claire pour quelqu’un du pays et c’est pourquoi la population l’a soutenu. Pendant que je parle avec vous je reçois des messages de soutien …

– Cela vous fait quoi d’être soutenu par Alexey Navalny?

– J’ai lu le message d’Alexei. Je voudrais le remercier pour son soutien. Hier nous avons eu ses partisans. À mon avis, le plus important est de ne pas franchir une certaine limite, après quoi il n’y a plus de retour possible et de ne pas sombrer dans une sorte de terreur. Mais nous devons défendre notre bon droit et consolider toutes les forces des partis d’opposition, des mouvements autour d’une personne particulière afin de protéger le territoire Primorsky. Le gouverneur Andrei Tarasenko est illégitime, les habitants de Primorye ne l’ont pas élu.

– Regrettez-vous d’avoir participé à cette élection et de vous être engagé en politique?

– Absolument pas. Je crois qu’on ne fabrique pas les leaders, ils se créent eux-mêmes. Je suis né ici, c’est chez moi, et je ferai tout pour que les gens vivent bien ici.

Traduction Marianne Dunlop

