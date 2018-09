staline et l’antisémitisme en 1931, le contexte de l’antiracisme alors qu’en Allemagne… pourquoi s’intéresser à Staline?

Soviet Visuals

Evidemment s’intéresser au cas « staline », comme je le fais depuis quelques temps, présente des aspects suspects à la moyenne de mes contemporains. Comme je suis confrontée à un portrait totalement négatif, je dois du moins dans un premier temps construire une analyse à décharge, en étudiant les pièces du dossier qui l’ont envoyé dans l’enfer de l’histoire. Donc le fait est que l’on ne peut que se demander si je suis stalinienne. Je ne me reconnais pas dans ce qualificatif. Disons que le sceptsicisme sur certains « monstres » historiques ou au contraire « héros » vient de loin chez moi, de mes étudies d’historienne. Peut-être de la manière dont on a traité des figures que j’ai fini par estimer comme Robespierre et Marat. Mais il y a plus, je me suis aperçue que dans toute l’antiquité il y avait eu une distorsion évidente. J’ai découvert ainsi que Socrate ou ses disciples méritaient le procès qui leur avait été fait, vu que la période était celle d’une libération populaire d’une collaboration aristocratique avec les occupants d’Anthènes, mais je ne vais pas réecrire la tyrannie des Trente. ce qui nous parait le plus abominable dans les personnages relève souvent d’un consensus dans les moeurs de l’époque et cela rend toute analogie caduqye. Et à partir de là le doute m’a saisi y compris sur le cas Néron, sur le traitement de la plupart des empereurs romains suivant qu’ils aient été plus ou moins proche de l’aristocratie contre la plèbe.

Si l’on ajoute à cela le constat suivant: ,nous Français n’avons rien à reprocher à Staline au contraire, il a créé les conditions d’un rapport de forces qui a permis la plupart des conquêtes sociales opérées par la classe ouvrière française et singulièrement avec son parti et son syndicat de classe pour dire en bref. En revanche à la lecture de ce qu’on lui reproche, ce devraient être les Russes et les peuples soviétiques qui devraient lui vouer de la haine, du ressentiment au moins. Au contraire pour la majorité d’entre eux… Ceux qui les font douter du communisme ce sont Gorbatchev, Elstine, la manière dont ils ont vu les anciens dirigeants se reconvertir en oligarques qui ont dépecé le pays. la référence à Staline est plutôt celle à un despote capable de les libérer de cette engeance. Il n’en est rien et ils dénoncent l’équivalence que nous faisons entre stalinisme et nazisme, y compris dans nos manuels scolaires, quand ils ne lui vouent pas une reconnaissance éternelle.

Pour ce que j’en sais et j’en sais fort peu, ils voient en Staline une sorte de Napoleon, capable d’institutionnaliser le pouvoir de la classe ouvrière contre ses ennemis, comme Napoléaon avait institutionnalisé le pouvoir de la bourgeoisie face à tous ses ennemis féodaux. ce qui me pousse à des réflexions sur despotisme et révolution, exercice de la dictature du prolétariat. une réflexion embryonnaire.

la recherche historique anglo-saxonne même si elle n’a aucune sympathie pour le communisme lui rend beaucoup plus justice que ce que nous le faisons en france et des l’Europe de l’est, sans doute parce que le danger est plus grand que notre adhésion au communisme se réveille. Les pays qui ont connu une révolution en ont conservé l’idée dangereuse du pouvoir des masses et leur classe dominante doit frapper fort.

Il y a d’autres raisons qui me poussent à me préoccuper de ce qui a été. La première est que la question de Staline, non pas l’homme mais le pouvoir soviétique qu’il a incarné, est de ce fait en France un profond traumatisme et il reste mal affronté par les communistes, les forces progressistes, ce qui est préjudiciable aux idées qui sont les miennes, à savoir le communisme. Cela crée non seulement un écran tel qu’encore aujourd’hui on tire le communisme et même le marxisme vers des idées que Marx et lénine, et la quasi totalité de ceux qui se sont situés dans la filiation de Marx ont combattues. cela est un puissant élement de la victoire idéologqiue du capital.

Enfin il s’agit de ma propre expérience de l’anti-stalinisme, je ne parlerai pas des censures et mêmes coups subis en son nom . Restons en aux idées de fond, esentiellement la manière dont nous menons le combat politique. En général, ce ne sont que virages, pragmatisme, absence de stratégie sur le long terme, ce qui ne caractéristait pas Staline et les autres dirigeants historiques qui avaient un rapport à la théorie. Mais il n’aurait pas accompli ce qu’il a accompli sans un rapport à la réalité pour utiliser cette théorie.

Il s’agit alors selon une méthode que l’on peut qualifier de « stalinienne » d’illustrer par la théorie l’action.On ne doit pas le sousestimer et il faut le lire pour se rendre compte de la force des analyses.

En effet ce qui frappe chez Staline ce sont des qualités exceptionnelles de clarté pédagogique et la capacité de sa pensée de s’incarner en action.

C’est tout un rapport à la théorie dont nous avons conservé seulement les aspects négatifs alors même que nous prétendons avoir rompu avec le « stalinisme » et que cela nous conduit de fait à suivre l’idéologie dominante qui comme chacun sait est l’idéologie de la classe dominante.

C’est-à-dire que nous reprenons un trait de la pensée de l’époque stalinienne qui a d’ailleurs perduré, celui d’une politique normative pour mieux nous conformer aux idées reçues et la norme consensuelle. Le débat reste interdit comme mettant en cause l’unité du parti. L’anathème et le procès sur la personne vient avec. le dogme peut évoluer se contredire, il suffit que ce soit la voix autorisée (celle du secrétaire devenu national et plus général) qui le décrète et lui seul

Malheureusement pour maintenir un tel mode de pensée, nous n’avons pas les victoires multiples qu’il a obtenues: victoire sur le nazisme, création d’une société moderne avec un développement industriel et intellectuel accéléré, passage d’un peuple de moujiks à un des peuples les plus cultivé du monde, aide aux mouvements de libération nationale, conception égalitaire et de justice, etc… On peut se dire aussi que comme nous avons eu aucun pouvoir nous n’avons pas eu à exercer les rigueurs du sien dans cette accélération de l’histoire. Mais est-ce suffisant pour affirmer comme les trotskistes qu’aucune expérience socialiste ne vaut tripette et que nous nous ferons bien alors que nous ne cessons de baisser en influence?

Donc il me semble absolument nécessaire de nous confronter à nos acquis, ceux des révolutions, celle d’octobre qui a tout inauguré et permis que les autres soient y compris différentes, notre propre histoire de révolutionnaires français.

Cela fait partie du Congrès extraordinaire dont je rêve, mais c’est un travail si considérable que je dirai en matière de conclusion qu’il s’agit non d’un événément mais bien d’un processus .

Ce Congrès a entamé quelque chose qui va dans ce sens et je suis persuadée que beaucoup d’entre nous en sortirons différents, plus forts, plus déterminés et plus capables de contruire le parti du XXI e siècle qui ne copiera pas le passé mais n’en fuira pas les leçons. ET de la même manière pourra avoir un dialogue renouvelé avec tous les autres partis communistes et forces progressistes comme avec ses propres militants.Un processus est en devenir inauguré par ce COngrès et il va a contrario: ouvrir le débat d’un manière fraternelle et aller jusqu’au bout des conséquences de nos choix pour cxonstruire et pas pour détruire.

L’avantage de mon âge c’est non seulement l’expérience, mais c’est aussi que n’ayant plus rien à revendiquer pour soi même en terme de pouvoir, on s’inscrit plus aisément dans le temps long de l’histoire. On ne sait rien de la vieilles et on ignore les potentialités, jadis cela s’appelait la sagesse.

Danielle Bleitrach