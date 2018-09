En ce début de semaine, la situation s’éclaircit et les enjeux sont plus évidents

C’est vrai en France et en Europe. Après cette magnifique fête de l’Humanité, les communistes sont confrontés à un choix. Première possibilité, ils poursuivent une politique défaitiste qui les conduira aux Européennes derrière un candidat comme Benoît Hamon qui a la même politique en matière européenne que Hollande, c’est-à_dire Macron et qui a toute chance de rejoindre un autre groupe à l’arrivée. Deuxième possibilité, ils lancent une campagne autonome dans laquelle ils exposent ce qu’ils ont à dire derrière le candidat qui a été choisi c’est-à-dire Ian Brossat et ce sera là le signe d’un véritable changement, du refus de poursuivre dans la ligne de l’effacement.

Il faut bien voir qu’au niveau de l’Europe on va assister à une recomposition des forces pour que tout demeure à l’identique, il n’est pas exclu que l’on se retrouve avec un Macron et une liste dirigée par Cohn Bendit qui jouera la gauche et finira par oeuvrer avec Tsipras et d’autres de son espèce tout cela sous le prétexte d’affronter le populisme xénophobe. Alors qu’il s’agit des deux faces d’une même médaille, celle d’un capitalisme en crise. La question des migrants sera le leurre d’une telle opposition pour mieux évacuer la montée de la question sociale.

Les deux courants se caractérisant par leur appui au bellicisme des Etats-Unis et à la multiplication des conflits, liés à leur pillage, sous prétextes identitaires. ils sont également méprisant, hors des réalités de ce que vivent ceux qui subissent leur politique.

Il est donc nécessaire que nous nous présentions nous communistes avec un programme qui soit en rupture totale avec cette fausse alternative. Nous avons un candidat, Ian Brossat, son nom est désormais confondu avec cette magnifique fête de l’humanité qui a connu plus de participants que le nombre de nos électeurs aux législatives, et où nous avons fait 1200 adhésions. C’est dire les possibles, mais il faut trancher et c’est tout l’objet de notre congrès. Il ne faut pas reporter le choix du refus de notre effacement devant chaque échéance électorale. est-ce que nous allons faire de cette fête comme nous y invitent les médias ce matin, le lieu de manoeuvres de sommet avec des gens qui n’ont pas de ressemblance avec nous sur la question de l’Europe, pour poursuivre une ligne désastreuse ou nous allons lancer une dynamique autour de nous de nos propositions orginales, en retrouvant notre ancrage dans une population écoeurée qui se réfugie dans l’abstention ou nous allons dans l’esprit de cette fête fair le choix d’aller de l’avant comme nous y invitait André Chassaigne.

Les communistes sont des gens responsables il doivent mesurer que le Congrès doit être fraternel comme cette fête mais que chacun doit y prendre ses responsabilités, le devenir de leur parti est engagé. Plus les enjeux politiques sont clairs, moins les questions de personne ne prennent pas le pas sur les choix et plus nous avancerons et sortirons renforcés, tous ensemble en refusant les clivages inutiles mais en débattant simplement sur le fond.

C’est pourquoi le choix du Manifeste du XXIe siècle est essentiel parce que c’est le seul qui pose aussi clairement et dès aujourd’hui l’enjeu d’un avenir qui se construit dès aujourd’hui, dans les urnes, dans les luttes et dans le débat ouvert et fraternel des communistes.

Comme le dit très justement FranceTVinfo la fête de l’humanité a toujours été hyperpolitique. Ils font un bref historique : « En 1991, le Mur de Berlin est tombé, les démocraties populaires ont fait leurs révolutions, et l’URSS vit ses dernières heures. La Fête de l’Humanité est moins fréquentée.Les communistes du monde entier sont revenus progressivement et Lénine n’est plus une figure honteuse. Elle reste un évènement où l’on se presse plus pour les concerts que pour les débats sur le matérialisme historique. La figure de Maurice Audin ramène, cette année, de la politique, de quoi donner du baume au cœur aux organisateurs. »

Tant mieux si c’est le retour de la politique à la fête de l’humanité comme dans leur Congrès, c’est une chance et non un affaiblissement. C’est un élargissement de notre horizon, de nos perspectives et comme l’a dit Laurent Brun, les luttes ont besoin d’un parti communiste qui éclaire les enjeux.

C’est pourquoi, les enjeux, il faut aussi les saisir au plan international, le capital là encore est menaçant, les rapports de forces internationaux sont complexes. Mais loin d’avoir disparus, les communistes se retrouvent partout au centre des enjeux du moment et y tiennent leur place.

Ce matin, nous sommes confrontés de plein fouet à travers un événement apparemment local, la fraude incroyable du parti de Poutine face à la victoire de communistes à Vladivostok. Mais le lieu est symbolique, proche de la Chine et de la Corée du nord, au coeur donc des tensions imposées par le Etats-Unis et qui poussent les Russes en liaison avec la Chine à dé-dollariser leur économie. Manoeuvre complexe qui exige un effort patriotique et le peuple veut bien le fournir malgré qu’il soit à la limite de ses forces à la condition de ne pas servir les seuls intérêts des oligarques qui eux pour sortir les capitaux du pays ont besoin d’être arrimés au dollar. A cela il faut ajouter l’annonce de Poutine de ne pas briguer un nouveau mandat, donc le fait que maintenant la foi en un président caution de l’intérêt national s’affaiblit. Ce que montre cet événement c’est donc la tension extrême imposée par l’impérialisme et le choix entre capitulation des oligarques (comme avec la fin de l’URSS) ou au contraire choix du communisme et du soutien populaire. la proximité avec la Chine et la Corée du nord n’y sont pas pour rien. C’est dans cette zone que la Chine va installer une zone de commerce international.

Nous avons une situation en pleine évolution sur tous les continents. Nous ne pouvons pas l’ignorer et là encore c’est ce qui me parait rendre le choix du manifeste du XXIe siècle comme base commune indispensable. Là encore il ouvre le dialogue, sur des questions complexes mais il permet aux communistes d’aborder la réalité et de se situer à partir d’eux-mêmes et non des querelles mesquines avec d’autres forces.

C’est à ce prix et à ce prix seulement que le rassemblement pour battre Macron et ses pareils pourra ne pas être un éternel jeu de dupes.

Danielle bleitrach

