Élections dans le territoire de Primorsky. Tous les détails

cet article qui expose les faits rien que les faits, mais qui n’est pas dénué de l’ironie dont on sait qu’elle est une des deux vertus des bolcheviques selon lénine. cela ferait oublier l’élection de deux autres gouverneurs communiste dont celui d’orel qui est un cas particulier, mais la situation est si caricaturale qu’il semble que l’administration présidentielle se soit emparée de l’affaire, tandis que la responsable des élections au niveau central affirme 1) que les résultats ne seront pas proclamés tant que la situation ne se sera pas éclaircie mais qu’il est difficile d’intervenir vu que la commission électorale de Valdivostok est entrée en dissidence et ne lui obéiot. 2) Si Ziuganov et le parti entament les négociations avec le président et l’administration centrale, le candidat communiste local est visiblement hors de lui et lance un appel à la constitution de soviet à Vladivostok. Tout cela nous intéresse non seulement pour soutenir nos camarades russes (je rêve d’aller participer aux soviets à Vladivostok , maudite vieillesse), mais bien parce que ce mélange de bourrage d’urnes assez rustique il faut bien l’avouer (on devrait lui envoyer un Corse de marseille) et d’appel à la Révolution nous renseigne sur l’impact de la révolution d’octobre matinée d’influences chinoises et même nord-coréenne sur la Russie et cela tranche sur l’image que l’on nous fabrique de ce pays. (note et traduction de danielle Beitrach)

Vladivostok. Vue du pont à haubans sur la Corne d’Or. Valery Sharifulin / TASS Dans Primorsky Krai, selon les résultats du dépouillement nocturne des votes « dans les zones reculées », la majorité des suffrages auraient été obtenus par le candidat de Russie unie, Andrei Tarasenko. Les communistes protestent sur la place.Pamfilova( le responsable des élections) dénonce l’athmosphère de rébellion. Une réunion se tient à l’administration présidentielle. Dans le territoire de Primorsky, le deuxième tour de l’élection du gouverneur a eu lieu. Dès le début du dépouillement des votes et alors qu’était intervenu le traitement de 98,8% des protocoles des bureaux de vote, le candidat du parti communiste Andrey Ischenko était en tête.Après avoir compté 97,87% de la totalité, la CEC a cessé d’afficher les mises à jour des résultats pendant près de trois heures. Ishchenko (communiste) était alors en tête avec 50,37% des voix, Tarasenko (Russie Unie le sortant) 47,11%. Yevgeny Shevchenko, membre de la CEC, a expliqué à « Vedomosti » les retards dans la logistique de la région. « Jusqu’à 2 heures du matin, plus de 90% des résultats étaient parvenus avec leur protocole, c’est un très bon résultat. Le retard était dû aux sites situés dans des zones éloignées jusqu’à quelque 300 à 400 km », at-il rappelé. Après avoir compté 98,77% des protocoles, les communistes étaient toujours en avance sur l’adversaire de plus de 2 % pour Ishchenko alors qu’avaient voté 245,095 électeurs, ou 49,91% des électeurs, pour Tarasenko – .. 233,801 votes, ou 47, 61%. Mais après avoir traité 99,03% des protocoles, le gagnant a été remplacé. Tarasenko a été lproclamé gagnant avec 247,396 voix, soit 49,02%, alors que Ishchenko était à cinq voix de moins – 245 090 ou 48,56%. Ainsi, en comptant les résultats de 0,26% pour les commissions électorales ont apporté au candidat du pouvoir 13 595 voix, et le nombre de voix alors que son adversaire ne gagnait aucune voix mais même en perdait légérement. Après avoir traité 99,16% des voix, Tarasenko a obtenu 49,55% des suffrages et Ischenko 48,06%. Ishchenko a déclaré qu’on lui « volait des voix » et a appelé ses partisans à « la grève indéfinie des électeurs trompés » dans la région. Au rassemblment es combattants pour le pouvoir des Soviets au centre de Vladivostok La présidente de la CEC, Ella Pamfilova, a promis de traiter le décompte des voix lors de l’élection du gouverneur à Primorye, avant de proclamer les résultats du vote dans la région. « Premièrement, nous allons régler la situation avec soin, examiner toutes les plaintes, et alors seulement nous procalmerons les résultats définitifs de l’élection du gouverneur de Primorye », a déclaré Pamfilova à Interfax. Au cours du deuxième tour des élections du chef du territoire de Primorye, 18 plaintes ont été déposées, a déclaré le représentant de la Commission électorale territoriale, Natalya Kamaeva. Ceci est rapporté par TASS. Plaintes liées au comptage incorrect et lent des votes des «élections» du GAS, à l’inscription sur les listes électorales et à leur falsificationn. La situation avec l’élection du gouverneur à Primorye donnera lieu lundi à une réunion spéciale de l’administration présidentielle, a-t-il été déclaré aux candidats gouverneurs du territoire Primorsky du parti communiste Andrei Ishchenko. Selon lui, Yuri Afonin, vice-président du Parti communiste de la Fédération de Russie, qui était à Vladivostok, s’est entretenu avec le premier chef adjoint de l’administration présidentielle, Sergei Kiriyenko, la nuit. C’est Kirienko qui supervise les questions de politique interne dans l’administration du Kremlin. En outre, selon Ishchenko, CIPFG Guennadi Ziouganov, était au téléphone avec le président de la Commission électorale centrale Ella Pamfilova, qui lui a dit qu’elle « ne peut en aucun cas intervenir sur la situation, parce que la commission électorale de Vladivostok est en situation de rebellion et elle ne peut pas être contrôlé. » Dans une interview avec Medusa, Ishchenko a déclaré que les avocats du parti préparaient déjà des poursuites judiciaires contre les résultats des élections.

