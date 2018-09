CE QUI VIENT DE SE PASSER EN RUSSIE EST TRES DANGEREUX : Le parti au pouvoir tente d’empêcher que les communistes prennent le pouvoir à Valdivostok

La zone en rouge sur la carte est celle où l’influence du parti communiste en Russie est la mieux établie, celle où ils peuvent un peu plus qu’ailleurs mobiliser contra la fraude. La conquête de la zone de Vladivostok est un important pas en ce sens et visiblement le pouvoir a tout fait pour l’empêcher. Est-ce qu’il s’agit d’une fraude locale totalement irresponsable ou a-t-elle la caution du pouvoir présidentiel, c’est un des enjeux. Mais cet enjeu est aussi celui d’un équilibre mondial dans un état de tension extrême.

Un scandale électoral énorme en Russie et qui risque d’avoir des conséquences incalculables. Nous vous annoncions la victoire du candidat communiste dans le KraiPrimorsky, dans la zone de Vladivostok proche de la Chine et de la Corée du nord, en Mandchourie russe. Alors qu’il ne restait plus qu’un 1% des bulletins à dépouiller, et que le communiste était gagnant, le gouverneur du parti au pouvoir et ses sbires se sont emparés de la gestion des résultats du 1% restant et ont inversé les résultats en créant les conditions de la réécriture des protocoles, y compris avec des désordres, un incendie dans un bureau.

Les communistes dénoncent la folie d’un tel détournement du vote, aussi grossier, c’est une provocation qui y compris affaiblit le pouvoir, crée les conditions du désordre et de la division dans le pays alors même qu’il doit faire face à une nouvelle vague de sanctions qui vont encore durcir les conditions de vie des Russes. Les communistes n’acceptent pas ce résultat et en appellent à la présidence elle-même, ils organisent des manifestations et même une grève de la faim.Au moment où nous écrivons ces lignes, ce qui domine est l’intense stupéfaction devant l’ignominie d’un tel trafic des résultats, il est en effet impossible d’inverser une différence de 2000 voix avec 1% des résultats.

Les communistes qui sont des patriotes sont très inquiets face au choix d’un parti déconsidéré qui non seulement prend des mesures comme la « réforme » des retraites impopulaires, mais crée les conditions d’une division du peuple russe. Alors même que comme l’analyse un article que nous publions aujourd’hui même, la Russie avec l’alliance chinoise avance vers la dé-dollarisation de son économie, une dé-dollarisation et des sanctions qui vont durcir les conditions de vie du peuple mais vont heurter les intérêts des oligarques, qui pour piller le pays, sortir l’argent ont besoin de rester arrimés au dollar.

Est-ce que les médias français et occidentaux toujours prompts à soutenir un dissident qui ne représente que lui-même et ses protecteurs de l’OTAN, vont dénoncer le scandale qui a eu lieu dans la région de Vladivostok. Est-ce qu’en France, l’Humanité va soutenir les communistes russes dans leur juste combat? Le silence ne s’envisage même pas de la part d’un journal communiste, il faut en tous les cas que les réseaux sociaux se mobilisent et qu’ils ne réservent pas leur sympathie à un quelconque fasciste ayant commis un attentat en Crimée mais que pour une fois ils s’intéressent au sort du peuple russe, dans sa masse.

Danielle Bleitrach

PS. qu’est-ce que le Krai de Primorsky

Primorsky Krai ( russe : Приморский край , tr. Primorsky Kray , IPA: [prʲɪmorskʲɪj kraj] ; coréen : 프리 모르 스키 지방 ; chinois : 滨海边疆区 ) est un sujet fédéral de Russie. La Russie est une fédération constituée de 85 entités dénommées en français sujets de la fédération de Russie (russe : субъекты Российской Федерации, sing. субъект ; transcription française : soubiekty Rossiïskoï Federatsii, sing. soubiekt). Ces sujets sont égaux en droits de la fédération de Russie, c’est-à-dire qu’ils sont égaux entre eux dans leurs rapports mutuels avec les organes fédéraux du pouvoir d’État et ont une représentation égale (deux délégués chacun) au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe).

Primorsky KraÏ situé dans l’ Extrême-Orient du pays et fait partie du district fédéral d’Extrême-Orient. La ville de Vladivostok est le centre administratif du krai, ainsi que la plus grande ville de l’Extrême-Orient russe. Le krai a l’économie la plus développée parmi les sujets fédéraux en Extrême-Orient russe et une population de 1 956 497 au recensement de 2010 . [7]

Le nom du kraï est dérivé des mots « приморский » ( Primorié ), ce qui signifie « maritime » et « край ( Kray ), ce qui signifie « bord » ou « frontière » Il est appelé officieusement Primorye ( Приморье , IPA: [prʲɪmorʲjɪ] ) en russe, et est parfois traduit par territoire maritime en anglais. Le Krai seulement à une frontière avec la Corée du Nord, le long de la rivière Tumen dans le district Khasansky. Le Golfe Pierre le Grand , le plus large golfe dans la mer du Japon, est situé le long de la côte sud.

Historiquement c’est une partie de la Mandchourie, Primorsky Krai a été cédé à l’Empire russe par la Chine des Qing en 1860 au sein d’une région connue sous le nom de Mandchourie extérieure, formant la majeure partie du territoire de Primorskaya Oblast. Au cours de la guerre civile russe, il est devenu une partie de la République d’Extrême-Orient avant de rejoindre l’Union soviétique, en passant par de nombreux changements jusqu’à atteindre sa forme actuelle en 1938. Primorsky Krai abrite la marine russe de la Flotte russe du Pacifique.

