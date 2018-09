Le capitalisme du 21ème siècle: le pouvoir des guerriers nucléaires

Les mégafusions de capitaux financiers, industriels et militaires se sont accompagnés d’un processus plus important de concentration des médias. Sont alors apparus de vrais monstres à mille têtes qui font que les mêmes produisent des avions de combat des céréales, les aliments génétiquement modifiés, voitures, médicaments, biscuits, news, jeux vidéo, missiles, représentent les artistes, ils publient des livres, des journaux et des magazines que nous lisons, Arman et ils encouragent les campagnes présidentielles, dictent la mode, la politique, les goûts, inventent et organisent des guerres, nous connectent à Internet et à la télévision par satellite, contrôlent l’énergie, etc.

Un autre phénomène intéressant est l’intégration qui se produit entre ces méga – entreprises, les entreprises américaines Burson – Marsteller relations publiques, qui opère dans 35 pays, l’exemple de ses clients sont Monsanto et Union Carbide, et le Groupe Rendon relations publiques, expert en matière de vente des guerres, qui ont travaillé pour le père et fils de Bush et pour Bill Clinton; et les soi-disant psiops militaires, les guerriers psychologiques..

Tous ces conglomérats européens ont pour partenaires de plus en plus dominants Westinghouse et General Electric, représentés par Time Warner, Fox, Viacom, aol et Sony.

À l’autre bout du monde, la scène se répète. En Europe, Lagardère, une grande société d’armements, fusionne avec Le monde et achète d’importantes actions de Prisa; Dassault (Armement) avec Le Figaro; Fininvest (Société de Berlusconi), avec Mepiaset-Tele 5 et Mediabanca-fiat avec Risoli Corrieri de la Cera.

General Electric, également connu pour ses célèbres appareils et également une société du même complexe militaro – industriel, fusionne -plutôt agrège- Fox Nouvelles, Disney, Sony, aol, cnn, emi, Times, Life, People, il possède des satellite, des agences d’information , des réseaux câblés, des magazines, de la radio, de l’édition … également Warner Music Group, qui compte plus d’ un millier d’ artistes engagés comme Madonna et Eric Clapton, et il diffuse 86% de ce que nous voyons , nous entendons et nous lisons.

Aux États – Unis, Westinghouse, qui ne fabrique pas que des réfrigérateurs et des mélangeurs et d’ autres articles ménagers, mais une partie du complexe militaro – industriel de ce pays se confond avec CBS-Viacom.

Pendant la guerre en Serbie, les psycho guerriers du 3ème. Bon d’opérations spéciales de Fort Bragg, ont travaillé avec CNN en ce qui concerne la production des actualités. L’irak fut l’apogée de cette relation , puis vinrent en Irak a été l’apogée de cette relation, puis la Syrie, le Venezuela, le Nicaragua Libye, Ukraine.

Ces charlatans, comme les appellent les journalistes, produisent et dictent les matrices d’opinion orientées à partir des centres de pouvoir politique, économique et militaire, et si les grands bénéficiaires des guerres sont les entreprises du complexe industriel militaire, il faut savoir que font les propriétaires des grands médias de communication et d’ Internet : quel type d’informations a été produit? Quel genre d’information est ce qui nous vient à travers ces médias?

Le développement technologique et informatique de l’ère des communications, la mondialisation du message et la capacité d’influencer l’opinion publique mondiale ont fait des opérations d’action psychologique et médiatique la principale arme stratégique. Comme dans la guerre militaire, un plan de guerre psychologique est conçu pour annihiler, contrôler ou assimiler l’ennemi.

Les armées militaires sont remplacées par des groupes opérationnels décentralisés spécialisés dans la communication stratégique et la psychologie de masse.

Des groupes de travail de guerre des médias, des groupes de subversion politique idéologique agissent contre les ennemis du pouvoir mondial du capitalisme, en particulier contre les pays qui osent défier ce pouvoir. Contre les gouvernements progressistes d’Amérique latine, ils ont fait l’expérience de toutes leurs armes, ils ont beaucoup d’argent, des ressources humaines illimitées, une formation et une longue expérience. Ils étudient les gens, leur mode de vie, leurs sentiments religieux, leur culture, leur identité, les groupes sociaux qu’ils forment.

Los grupos los integran diversos operadores, entre ellos los más importantes son:

Operadores legitimadores: Utilizan diversas estrategias de influencia masiva, por ejemplo, el Tercero Independiente, cuando se quiere enfrentar una verdad se usa a un tercero calificado, el uso de expertos, de reconocidos especialistas, es muy empleado para enfrentar muchas veces verdades incómodas para el poder global capitalista, sus transnacionales o gobiernos.

Operadores validadores: Manejan los medios, construyen matrices de opinión, generan mentiras, usan también a los «expertos», a los «especialistas renombrados» para validar una noticia.

Operadores multiplicadores: Reciclan noticias, entrevistan a personas «del pueblo» ya influidas, fabrican entrevistas, multiplican por todos los medios las noticias, ideas, matrices de opinión, medias verdades o mentiras completas, etc.

Estos operadores actúan desde el exterior y desde el interior de los países, tienen la misión de sembrar la incertidumbre, la desesperación, el miedo, la zozobra. Las redes sociales son el ejemplo más evidente; en este escenario: actúan bajo diversos perfiles y tienen bajo su mando a decenas de subordinados que multiplican los mensajes prefabricados, permanecen las 24 horas en acción, lanzando rumores, manipulando la realidad, difamando, mintiendo, mezclando medias verdades con mentiras y dirigiendo sus ataques de manera coordinada contra la institucionalidad revolucionaria y sus representantes.

Ya no podremos hablar de imperio norteamericano o británico o alemán, habrá que hablar además, de imperios Westinghouse, o General Electric o Monsanto, con sus ejércitos privados de mercenarios, como los que ya han operado defendiendo los intereses de esos grupos en diversas regiones del planeta.

El capitalismo sobrevivió a todos los augurios, fue capaz de reinventarse y sostenerse en el imaginario de la gente, mantuvo el poder en el siglo xx y saltó con bríos al xxi, pero a pesar de todos los esfuerzos y de todas las «victorias», el temido fantasma anunciado por Marx y Engels, debilitado su ectoplasma, recorre el mundo, asustando de muerte a los ricos, el sepulturero sigue ahí, calumniado, pero vivo. Su marcha es azarosa, difícil, pero inexorable.

les Groupes qui coordonnent les différents opérateurs, y compris les plus importants sont les suivants :

pour légitimer les Opérateurs: Ils utilisent diverses stratégies influence massive, par exemple, le tiers indépendant, quand il s’agit d’affronter une vérité il est fait appel à un tiers qualifié , avoir recours à des experts, spécialistes reconnus, est très souvent la méthode pour faire face à des vérités inconfortables pour le pouvoir capitaliste mondial, ses transnationales ou les gouvernements.

Opérateurs de validation: Gérez les médias, construisez des matrices d’opinion, générez des mensonges, utilisez aussi les «experts», les «spécialistes renommés» pour valider une histoire.

Opérateurs de multiplicateurs: recyclez les nouvelles, interrogez les gens « des gens » déjà influencés, faites des interviews, multipliez par tous les moyens les nouvelles, les idées, les matrices d’opinion, les demi-vérités ou les mensonges complets, etc.

Ces opérateurs agissent de l’extérieur et de l’intérieur des pays, ils ont pour mission de semer l’incertitude, le désespoir, la peur et l’anxiété. Les réseaux sociaux en sont l’exemple le plus évident. dans ce scénario: ils agissent sous différents profils et avoir sous ses ordres des dizaines de subordonnés multiplier les messages restent mobilisés 24 heures dans l’action, le lancement de rumeurs, la manipulation calomnier réalité, le mensonge, le mélange des demi-vérités avec des mensonges et diriger leurs attaques de manière coordonnée contre les institutions révolutionnaires et leurs représentants.

Nous ne pouvons plus parler de l’ empire américain ou britannique ou allemand, il faut parler aussi des empires Westinghouse ou General Electric ou Monsanto, avec leurs armées privées de mercenaires, comme ceux qui ont déjà exploité la défense des intérêts de ces groupes dans les différentes régions planète

Le capitalisme a survécu à tous les présages, il a été capable de se réinventer lui – même dans l’esprit des gens, il a conservé le pouvoir au XXe siècle et a sauté allègrement à xxi, mais malgré tous les efforts et tous les « victoires » le fantôme redouté annoncée par Marx et Engels, dont ectoplasme, parcourt le monde, menace de mort les riches, le fossoyeur toujours là, calomnié, mais vivant. Sa marche est hasardeuse, difficile mais inexorable.