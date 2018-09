Deuxième tour en Russie : de l’est vers l’ouest, le premier résultat tombe; les communistes prennent le poste de gouverneur de région

« Ainsi, malgré les ficelles de tout un système de triche massive, le candidat du Parti communiste Andrey Ischenko remporte largement l’élection du gouvernorat de Krai Primorsky! C’est une victoire très sérieuse pour le peuple, sous l’égide du Parti communiste. Et les « experts » du Telegram et ceux qui ont mené et annoncé les soi-disant « sondages de sortie » des urnes …: t: //t.me/zyuganov/48″

KraiPrimorsky on le voit sur cette carte est à l’extremité est de la Russie, une zone proche de la Mandchourie, de la Chine et de la Corée du nord.

Il faut pour apprécier ce résultat savoir que le système des gouverneurs est le plus contrôlé, tout est mis en place pour que Moscou puisse empêcher toute velleité de séparatisme de régions parfois éloignées. Ce qui conduit les communistes à se moquer du nom du parti au pouvoir en disant qu’il n’est plus capable de représenter une Russie unie. Mais c’est surtout le coup porté au charisme du président par les communistes qui font l’objet de leur analyse, coup porté par un parti et un gouvernement au pouvoir qui a cru bon de « mouiller » le président Poutine dans l’impopulaire réforme des retraites et en le faisant intervenir pour appuyer des candidats impopulaires.

danielle Bleitrach

Итак, несмотря на ухищрения всей системы массовых фальсификаций, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко уверенно побеждает на выборах Губернатора Приморского края! http://www.primorsk.vybory.izbirkom.ru/region/region/primorsk?action=show&root=1&tvd=22520001508606&vrn=22520001508349®ion=25&global=&sub_region=25&prver=0&pronetvd=null&type=222 Это очень серьезная победа народа во главе с КПРФ. А «экспертам» из Телеграм и тем, кто проводил и рекламировал так называемые «экзит-поллы» в пользу кандидата от «Единой России», должно быть стыдно!

Publicités