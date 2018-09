Les Communistes ukrainiens à la Fête d’Avante au Portugal

La Pravda N ° 99 (30742) 13 septembre 2018

Auteur: В.М.Т.

http://gazeta-pravda.ru/issue/99-30742-13-sentyabrya-2018-goda/kommunisticheskaya-solidarnost%2099-18/

Le 8 septembre, une délégation du Parti communiste ukrainien a participé au 42ème Festival du journal Avante!, Organe central du Parti communiste portugais, avec plus de 60 délégations de tous les continents.

Dans le cadre du festival, la délégation du Parti communiste ukrainien a rencontré les dirigeants du parti communiste portugais. Les délégués du Parti communiste ont informé la direction du PCP de la situation réelle dans leur pays et de la décision du Parti communiste d’aller aux élections présidentielles.

« Bien que, selon la loi anticonstitutionnelle sur la prétendue décommunisation pour propager les idées communistes, les idées de paix, de bien et de justice, pour démontrer les symboles communistes internationalement reconnus – faucille, marteau et étoile rouge –ils nous menacent de longues peines de prison, notre parti vit et lutte », ont noté les membres de la délégation dans leurs discours.

Les participants à la réunion ont condamné les politiques antipopulaires du régime en place en Ukraine et ont plaidé en faveur d’une lutte active contre la glorification du nazisme et l’héroïsation des complices d’Hitler.

…

Un événement central du festival du journal « Avante! » a été « Le moment de solidarité » avec le Parti communiste de l’Ukraine. Tous ses participants ont exprimé leur soutien à la lutte des communistes ukrainiens et ont condamné les actions de l’Union européenne et du Parlement européen visant à encourager et à financer le coup d’État nationaliste de février 2014. Les objectifs de l’intervention extérieure de l’Union européenne, des pays de l’OTAN et des sociétés transnationales dans le processus politique ukrainien n’étaient pas la défense de la démocratie, mais les intérêts économiques, l’avancée de l’OTAN et la création de tensions aux frontières avec la Russie. L’ingérence et les interventions secrètes continuent et alimentent politiquement et financièrement le régime fasciste et les forces nationalistes qui ont déclenché une guerre civile dans le Donbass, ne lui permettant pas de cesser.

« L’Union européenne ferme les yeux sur la violence et les violations flagrantes des droits de l’homme, les droits des travailleurs en Ukraine par les autorités fascistes. Jusqu’à présent, ceux qui ont brûlé des personnes vivantes à Odessa ont été laissés en toute impunité: plus de 40 personnes sont mortes, des membres du PCU et des dissidents sont constamment harcelés, des poursuites pénales sont lancées, des combattants du régime fasciste sont attaqués… ».

Les participants à l’action de solidarité ont accordé une attention particulière au fait que le soutien actuel du capital aux partis fascistes et aux régimes fascistes n’est pas accidentel.

« C’est le capital dans les années 30 du siècle dernier qui a donné naissance à Hitler. Il (le capital) voulait utiliser le fascisme contre l’Union soviétique, qui montrait au monde un exemple de l’émancipation des travailleurs de l’esclavage capitaliste, dont l’exemple pourrait être suivi par d’autres. Par conséquent, le capital, surtout les États-Unis, a financé et développé la puissance militaire de l’Allemagne hitlérienne. Tout comme aujourd’hui, les États-Unis soutiennent les fascistes et les terroristes du monde entier, ils organisent les meurtres des dirigeants des pays récalcitrants. Le dernier exemple: l’organisation d’un attentat contre le président du Venezuela, Nicolas Maduro », ont déclaré les participants à l’événement.

Les communistes ont également dénoncé comme criminelles les tentatives de réécrire l’histoire, comme les Etats-Unis et l’Union européenne aujourd’hui, identifiant le fascisme et le communisme, déclarant l’URSS un agresseur.

