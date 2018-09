La Chine dépasse les États-Unis dans la recherche scientifique

Peter R. Orszag est chroniqueur chez Bloomberg Opinion. Il est vice-président de la banque d’investissement chez Lazard. Il a été directeur du Bureau de la gestion et du budget de 2009 à 2010 et directeur du Bureau du budget du Congrès de 2007 à 2008. Lire plus d’avis

Il y a trente ans, en décembre, commençait l’ échange moderne de chercheurs entre les États-Unis et la Chine. Depuis lors, les universitaires chinois sont devenus les plus importants contributeurs mondiaux aux publications en sciences physiques, en ingénierie et en mathématiques. Les récentes tentatives des États-Unis visant à restreindre la collaboration universitaire sont peu susceptibles de modifier cette tendance.

Pendant des décennies, la croissance de la Chine a été tirée par le transfert de travailleurs de l’agriculture vers le secteur manufacturier. Alors que le pays commençait à aborder le soi-disant tournant de Lewis , alors que ces changements n’améliorent plus la productivité globale, le gouvernement a déployé des efforts de plus en plus concertés pour constituer la base scientifique nécessaire à la croissance. Les résultats de ces efforts se retrouvent dans les classements des universités chinoises ( 11 des 100 plus grandes au monde) et dans les publications scientifiques.

Qingnan Xie de l’Université des sciences et technologies de Nanjing et Richard Freeman de l’Université Harvard ont étudié la contribution de la Chine à la production scientifique mondiale. Ils documentent une expansion rapide entre 2000 et 2016, la part chinoise des publications mondiales en sciences physiques, en ingénierie et en mathématiques ayant quadruplé. En 2016, la part de la Chine dépassait celle des États-Unis

De plus, les auteurs soutiennent que ces paramètres – qui sont basés sur les adresses des auteurs – sous-estiment l’impact de la Chine. Les données ne comprennent pas les articles écrits par des chercheurs chinois situés dans d’autres pays avec des adresses en dehors de la Chine et excluent la plupart des articles écrits dans des publications chinoises. Les chercheurs ont ajusté les deux facteurs et ont conclu que les universitaires chinois représentent maintenant plus du tiers des publications mondiales dans ces domaines scientifiques.

La qualité de la recherche chinoise s’améliore également, même si elle reste actuellement inférieure à celle des universitaires américains. Une analyserécente suggère que, mesurée non seulement par le nombre d’articles mais aussi par des citations d’autres universitaires, les chercheurs chinois pourraient devenir les leaders mondiaux dans un avenir proche. De même, Xie et Freeman examinent la paternité des publications dans Nature and Science , sans doute les deux revues scientifiques les plus prestigieuses. Ils trouvent qu’en 2016, 20% des auteurs étaient chinois, soit plus du double de la part enregistrée en 2000.

Dans le même temps, cette expansion spectaculaire de l’érudition scientifique a soulevé de graves inquiétudes, notamment sur le fait de savoir si le gouvernement chinois exerce une influence excessive sur les étudiantset les professeurs chinois aux États-Unis. transfert et même espionnage académique.

Peut-être en partie en réponse à ces préoccupations, le gouvernement des États-Unis a récemment commencé à resserrer les règles d’obtention de visas d’ études ou de travail . La communauté scientifique a réagi avec inquiétude , arguant que le processus scientifique nécessite une collaboration ouverte et que les épisodes individuels d’espionnage ou d’autres comportements inappropriés doivent être traités par des poursuites pénales ou des expulsions universitaires plutôt que par des restrictions générales.

Bien que de nombreux étudiants chinois semblent ne pas se laisserdécourager par les restrictions de visa, l’impact dissuadera probablement les études étrangères dans les universités américaines. Les étudiants chinois représentent près du tiers des étudiants étrangers des institutions américaines, et certains collèges américains ressentent déjà l’ impact financier de la diminution de l’intérêt extérieur global.

Quels que soient les autres coûts ou avantages des restrictions, et je crois qu’il ya plus de premiers que de seconds, ils semblent peu susceptibles de modifier de manière significative l’essor mondial de la Chine en tant que puissance académique. Nous ne voulons peut-être pas encore l’admettre, mais la montée de la Chine au premier rang des réalisations scientifiques mondiales est désormais un fait historique.