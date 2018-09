DÉCLARATION DE VOTE DE JOÃO PIMENTA LOPES (Parti communiste Portugais) AU PARLEMENT EUROPÉEN

Tout en dénonçant et condamnant fermement les attaques contre la démocratie, les droits sociaux, les libertés et garanties des citoyens en Hongrie, les députés du PCP au Parlement rejettent que sous ce prétexte – en fait, cette situation reflète les propres politiques de l’UE – l’Union essaye d’ouvrir la voie à l’augmentation de ses menaces, du chantage, des impositions et des sanctions contre les États et leurs peuples.

C’est l’approfondissement de la nature supranationale et des politiques de l’UE – déterminé par les grandes puissances et les grands intérêts commerciaux – de son mépris croissant pour la souveraineté nationale et les droits sociaux, que de faire place à l’avancée des forces d’extrême droite fasciste en Europe.

Pour cette raison fondamentale, nous ne reconnaissons pas l’autorité ou la légitimité de l’UE en tant que juge, ni mêmesa référence à la démocratie et aux droits de l’homme. L’intervention de la « troïka », au Portugal, l’intervention xénophobe et appliquant les politiques migratoires de l’UE, le soutien apporté aux forces fascistes en Ukraine, l’agression contre les Etats souverains – sont la preuve de ce qu’est l’UE.

Poursuivant la lutte contre les atteintes à la liberté et à la démocratie, nous réaffirmons notre solidarité avec les communistes et les autres démocrates qui, en Hongrie, résistent aux politiques promues par le gouvernement hongrois et l’UE.