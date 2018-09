Vladivostok : Les États-Unis ne veulent pas voir une coopération régionale élargie: par Chen Qingqing

La situation internationale connaît actuellement des changements profonds et compliqués avec la montée en puissance de la politique de pouvoir, l’unilatéralisme et le protectionnisme, a déclaré mercredi le président chinois Xi Jinping lors de la session plénière du Forum économique de l’Est.

Le président chinois a également appelé les pays de la région à explorer de nouveaux modèles de développement coordonné en Asie du Nord-Est, à accélérer l’innovation scientifique et technologique, à promouvoir un modèle industriel et un mode de vie économes en ressources et respectueux de l’environnement. tous les pays sont confrontés à ces nécessités.

L’économie mondiale est confrontée à un protectionnisme croissant et les principes fondamentaux du commerce et de la concurrence ont été compromis, a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors de la session plénière du forum.

Pour maintenir la croissance économique régionale, les pays de la région devraient abandonner les préjugés idéologiques et adopter des approches réciproques, a indiqué M. Poutine.

Les pays d’Asie du Nord-Est sont confrontés à une menace croissante dans les frictions commerciales avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump a récemment déclaré aux médias américains que la menace des tarifs de l’automobile était de nouveau à l’ordre du jour et que le Japon pourrait devenir la cible n ° 1.

Au cours du forum, des responsables gouvernementaux et des représentants d’entreprises de la Corée du Sud, du Japon, de la Russie et de la Chine ont discuté de la possibilité de renforcer la connectivité et la connectivité dans la région pour contrebalancer la position unilatérale de Trump.

« Dans d’autres régions comme le Moyen-Orient, nous avons déjà coopéré avec des entreprises chinoises », a déclaré mercredi à Global Times Teruo Asada, président du comité de coopération commerciale Japon-Russie.

Le même type de coopération sera attendu dans les infrastructures de la région, comme dans les secteurs tels que l’énergie et les transports, at-il noté.

La Chine est disposée à faire avancer la coopération multilatérale et sous-régionale, la collaboration Chine-Japon-Corée du Sud et Chine-Russie-Mongolie ayant donné des résultats positifs, a noté M. Xi lors du forum.

Les accords régionaux ont mis en évidence que

l’Asie du Nord-Est deviendra probablement une région caractérisée par un mélange explosif de conflits, y compris leproblème nucléaire de la péninsule coréenne et une série de problèmes ou de différends territoriaux et historiques entre la Chine, le Japon, les deux Corées et la Russie. un rapport publié par la fondation de recherche allemande Hanns-Seidel-Stiftung en janvier.

Toutefois, les activités de commerce et d’investissement ont été dynamiques entre les principales économies de la région.

Le volume total du PIB de l’Asie du Nord-Est représente 19% de l’économie mondiale, et une Asie du Nord-Est pacifique et stable reposant sur la confiance mutuelle répond aux intérêts et aux attentes de la communauté mondiale, a noté Xi.

Face aux lourdes taxes américaines sur les pays d’Asie du Nord-Est, la Chine, le Japon et la Corée du Sud devraient accélérer les négociations de libre-échange et parvenir à un accord le plus rapidement possible pour renforcer le développement régional et lutter contre les obstacles au commerce, a déclaré Wang Xianju à l’Institut de recherche sur le développement social euro-asiatique du Centre de recherche sur le développement du Conseil d’État à Beijing.

« La construction de gazoducs et de gazoducs entre la Russie, la Corée du Sud et la Corée du Nord devrait également commencer dans un court laps de temps », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre sud-coréen, Lee Nak-yeon, a également exprimé l’intérêt de son pays pour le renforcement de l’intégration régionale par la création d’une communauté ferroviaire.

La coopération régionale « est la tendance future », a déclaré Xiao Yaqing, président de la Commission nationale de supervision et d’administration des actifs.

Les pays de la région cherchent plus d’opportunités et examinent des projets potentiels qui stimuleront la croissance globale de l’Asie du Nord-Est, a-t-il noté.

Incertitudes persistantes

Pour certains représentants des entreprises, la coopération régionale en Asie du Nord-Est reste confrontée à des défis.

« Le principal défi est le manque de financement des projets d’infrastructure », a déclaré M. Asada, président du comité de coopération commerciale Japon-Russie.

Mais Wang Xianju a déclaré au Global Times que la dépendance économique de la Corée du Sud et du Japon vis-à-vis des États-Unis créerait probablement d’autres obstacles à une coopération accrue entre les pays de la région.

« Washington ne veut pas voir la création d’un cercle économique en Asie du Nord-Est, qui serait un rival important », a déclaré Wang.

La région pourrait tirer des enseignements des expériences de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, a indiqué Wang mercredi.