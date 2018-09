Pour la première fois, la capitale française compte plus de personnes détenant un patrimoine supérieur à 30 millions de dollars que Londres. La politique d’Emmanuel Macron en serait la cause, d’après The Daily Telegraph.

La Ville Lumière attire les super-riches. Chaque année, l’institut Wealth-X, spécialisé dans les sociétés à très haut revenu, publie un rapport indiquant où vivent les personnes possédant au moins 30 millions de dollars d’actifs (25,75 millions d’euros). “Pour la première fois depuis que cette étude annuelle a été lancée, il y a six ans, Paris passe devant Londres et s’empare de la couronne européenne”, relate The Daily Telegraph. La capitale française serait la cinquième ville au monde avec le plus d’habitants ultrariches.

Cette population parisienne à très hauts revenus a augmenté de 17,7 % en un an d’après le rapport de Wealth-X repris par le quotidien britannique : 3 900 personnes possédant au moins 30 millions de dollars d’actifs vivent désormais à Paris, “alors que les allégements fiscaux du président pro-business Emmanuel Macron et une économie plus forte les attirent en nombre dans la capitale française”, pointe le journal conservateur.

The Daily Telegraph souligne notamment la suppression de l’impôt sur la fortune, remplacé le 1er janvier 2018 par l’impôt sur la fortune immobilière : “le nombre de personnes s’en acquittant est tombé de 360 000 à 120 000”, constate le quotidien. “Surnommé le ‘président des riches’ par ses opposants, M. Macron a mis en place une série de réformes fiscales dans le but de faire oublier la réputation française d’un pays qui n’aime pas les riches et étouffe ses entreprises”, explique le journal basé à Londres.

Au niveau international, Hong Kong a pris la tête des villes de super-riches, dépassant New York grâce à une augmentation de 31 % de sa population très fortunée en un an.

