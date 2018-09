Xi Jinping met l’accent sur l’importance de suivre la voie de l’éducation socialiste à la chinoise

(Xinhua/Wang Ye) BEIJING, 10 septembre (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping a souligné le fait qu’il fallait suivre la voie de l’éducation socialiste à la chinoise pour former des générations de jeunes compétents, bien préparés à se joindre à la cause socialiste. M. Xi, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, a indiqué que les jeunes devaient avoir une base morale, intellectuelle, physique, et esthétique complète avec un esprit de travail acharné. M. Xi a fait cette déclaration lors d’une conférence nationale sur l’éducation qui s’est tenue lundi, marquant la 34e Journée des enseignants en Chine. Au nom du Comité central du PCC, M. Xi a exprimé ses félicitations et salutations aux enseignants et aux éducateurs à travers le pays. Il est impératif de maintenir le marxisme comme idéologie directrice et de s’en tenir à la voie de l’éducation socialiste à la chinoise, a souligné M. Xi, ajoutant que les établissements d’enseignement devaient adhérer à la direction socialiste. M. Xi a appelé le PCC et la société à promouvoir les normes sociales visant à respecter les enseignants et à valoriser l’éducation. Il a mis l’accent sur le renforcement du statut politique, social et professionnel des enseignants pour qu’ils profitent de leur prestige social et apportent une plus grande contribution à la cause du Parti et du peuple en transmettant la connaissance et l’éducation au peuple.