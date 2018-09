poème anonyme traduit du russe : aux enfants capricieux qui ont détruit le socialisme

traduction de Laurence Dessau

Les enfants à qui on a tout donné,

Ne peuvent rien apprécier :

» On en a marre, on va tout faire sauter.

On va couper le fil sans pitié.

La corde, le cordon ombilical et peut-être la captivité,

Et la mort fait partie du passé.

De vos dogmes nous voulons être libérés,

Nous voulons juste voler! »

Les yeux brûlent et le larynx siffle,

Et vomit : » Je veux ! Je veux ! »

Et dans le cœur bat : » Lève-toi ! Lève-toi ! »

Et crie : » Je vole ! Je vole ! »

Des enfants ont volé, mais seulement jusqu’en bas.

Cerveaux explosés et le sang.

Un autre se tient sur la corniche.

Brisant son aversion.

Nous leur avons avons tout donné,

Sans leur donner seulement de quoi vivre.

Nous les avons nourris tous… de vide,

Nous leur avons appris à pourrir.

Et cours et cours. Tu veux tout ?

Sans te demander : » pourquoi ? »

On ne leur a pas donné ce qui

Se dresse derrière tout.

Ils vont brûler notre beau jardin

N’ayant que leur vide à offrir.

Ils vont démolir. Et construire l’enfer

Sans comprendre leur rêve.

Tu ne peux pas chanter sans regarder les étoiles,

Sans ailes, tu ne peux pas voler.

Rien ne peut sortir de la putréfaction et du feu,

Et il n’y aura plus que dur labeur.

Pardon les enfants, on ne vous a donné

Que des pierres et des serpents.

On ne vous a pas enseigné les rêves et le repos

Eh bien… par la puissance – la douceur.

Auteur anonyme

