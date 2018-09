Il y a exactement 17 ans, dans la capitale économique des États-Unis, il y a eu un attentat terroriste sans précédent en termes de nombre de victimes et de visibilité de la destruction. Je me souviens très bien des images de la tour du centre commercial de New York et du deuxième avion qui s’est écrasé dans le bâtiment. Comment cela a-t-il pu arriver?

Dans la tragédie 9.11, il y a encore beaucoup de points obscurs, mais par défaut, nous acceptons toujours la position officielle des autorités américaines. Sur lce point, dés le le dépar, les dirigeants russes ont décidé décidé non seulement d’exprimer nos condoléances au peuple américain et de condamne fermement les actions des terroristes, mais aussi de soutenir pleinement la campagne de représailles massives lancée par Washington contre « al-Qaïda » et le mouvement « Taliban » (organisation interdite en Russie) sur la territoire de l’Afghanistan.

La Russie, entre autres considérations, a également lié la guerre déclarée par les Etats-Unis contre les terroristes à l’espoir que Washington cesserait de les diviser en bons et mauvais. A cette époque, notre pays découvrait les horreurs des attentats et a espéré que les Etats-Unis et ses alliés ne se maintiendra plus sur notre territoire pour y exercer, les combattants et ne les appelera plus des « rebelles » et des « combattants de la liberté. » qu’ils seront désignés par leur nom . Indépendamment des conditions politiques nationales et mondiales.

Comme le montre l’évolution de la situation, nous nous sommes sérieusement trompés et avons clairement surestimé les bonnes intentions de la présence militaire américaine en Afghanistan. Mais toutes ces années, nous avons consciencieusement fourni l’une des voies de transport des troupes et du matériel pour l’opération « Enduring Freedom ». À un moment, même il a été sérieusement discuté des plans pour créer à ces fins une base logistique complète (OTAN) des États-Unis à Oulianovsk.

Qu’est-ce que les Américains ont finalement répondu à nos gestes infinis de bonne volonté? Des accusations sans fondement de livraisons d’armes aux talibans. De plus, ces insinuations contre notre pays ne se limitent pas au seul niveau des outsiders politiques comme le sénateur Ted Cruz, qui a même réussi à nous attribuer un soutien à LIH (interdit en Russie), mais on les trouve par exemple, dans la bouche du désormais ancien secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson.

Nous n’avons pas divisé les terroristes en terroristes réels et conditionnellement «modérés». Si quelqu’un fait sauter des gens pacifiques et leur coupe la tête – à notre avis, c’est un individu à détruire, avec lequel (à de rares exceptions près) on ne négocie pas

Les Américains ont lque la question une approche fondamentalement différente. Ils perçoivent de nombreux groupes terroristes comme des alliés « situationnels », car selon eux ils apportent des avantages géopolitiques aux États-Unis (c’est comme cela qu’ils le voient). Un exemple frappant est le « Jebhat an Nusra » (interdit en Russie). Nous ne comprenons tout simplement pas comment on peut soutenir sans cérémonie la branche d’Al-Qaeda qui opère en Syrie. La même organisation terroriste internationale responsable des attentats du 11 septembre et de la mort de milliers d’Américains? Et pourtant ils sont soutenus menacent ouvertement la Russie et l’Iran, ils les soutiennent en cas de liquidation imminente du dernier bastion des militants à Idlib?

Les autorités américaines actuelles continuent de répéter les erreurs de leurs prédécesseurs et sont affectés d’ une myopie surprenante et inexplicable. Ils ne peuvent pas non plus ne pas savoir que « le terroriste n ° 1 », Oussama ben Laden, qui était en quelque sorte la personnification du 11 septembre, a été autrefois encouragé par les services spéciaux américains pour combattre l’Union soviétique.

Même après que « Al-Qaïda » se soit retourné contre les Américains eux-mêmes, l’idéologue du soutien à ces terroristes en Afghanistan Zbigniew Brzezinski dans une interview avec The American Interest a dit d’une manière péremptoire qu’i « le ferait à nouveau. » À son avis, la vie de milliers d’innocents américains valait le piège tendu à l’Union soviétique et «sa guerre au Vietnam».

Tant que ces gens font la politique aux États-Unis, le monde est condamné à revivre ces tristes jours , et les quelques pays épris de paix – doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre un terme à cette folie géopolitique.

L’auteur est à la tête du centre d’analyse « Strategpro »