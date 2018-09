Le journal d’une militante de base: accélérons le rythme disent-ils…

les liquidateurs après un séisme industriel: le terme me parait approprié vu que c’est là l’imaginaire de mes petits camarades après leur vision a-historique de la fin du socialisme…

Dans ma cellule, nous en sommes au texte des refondateurs-liquidateurs, je me demande si les camarades qui se sont laissé tenter par le passage avec armes et bagages sous la coupe de Mélenchon, commencent à découvrir à qui ils ont affaire avec ses impromptus macroniens et ses odes aux frères socialistes? En effet il me semble que pour ces camarades aussi bons communistes que moi, aussi attachés à leur parti, ils ont deux idées fortes, la première est qu’ils ne peuvent plus sentir en peinture les socialistes et le discours de Mélenchon dénonçant quiconque oserait s’allier fut-ce aux municipales avec lesdits socialistes les a séduit. La seconde idée est qu’il est plus important de constituer des alliances pour se débarrasser de la droite, de l’extrême-droite que de renforcer le parti et là ils rejoignent la direction et la préoccupation essentielle de sa « base commune » que nous venons de terminer. Vendredi, ils vont présenter le texte des refondateurs, je l’ai donc lu ; et il me laisse « pantoise ». Voici en résumé ce qu’il m’inspire:

1) la manière dont ils assassinent « la base commune » de la direction du PCF en des termes qui parfois sont parfaitement justes en exigeant un bilan dont ils disent avec raison que son absence comme le caractère timoré des propositions prouve à quel point ladite direction veut continuer dans une voie suicidaire…

2) Le fait que toute cette charge parait totalement ignorer qu’ils ont largement contribué en participant à ladite direction à ce que ce bilan soit ce qu’il est et que cette évidence ne semble pas les effleurer. Pas plus que s’ils sont en désaccord sur le social-démocrate préféré des uns et des autres, ils sont comme la base commune de la direction convaincus qu’un congrès extraordinaire ne doit pas porter sur le parti communiste qu’il nous faut mais à qui il doit servir de strapontin.

3) Que ce qu’ils proposent est eux aussi non seulement de continuer mais d’accélérer le rythme… On sent chez ces braves gens une sorte d’allégresse à en finir , qu’ils confondent sans doute avec des ardeurs printanières. Pour qui a accompagné une agonie, sait que celle-ci quand la fin est proche connait une sorte de rémission que les proches prennent pour une guérison… Et bien voilà, ils sont en état de rémission.

4) Mais le plus stupéfiant est la méconnaissance du communisme dans le temps et dans l’espace, de hier comme aujourd’hui qu’ils prennent pour de la modernité puisque leur vision est en adéquation avec ce que Marx proclamait « les idées dominantes sont celles de la classe dominante », tant que l’on en est au seul niveau des idées, rien ne parait résister à une pensée en parfait accord avec la vulgate médiatique, celle de la classe dominante. Il y a là un effet d’illusion que la superficialité seule peut confondre avec une perspective si peu que ce soit transformatrice. En gros, je résumerai la « découverte »: les communistes ne doivent plus se donner comme objet la conquête du pouvoir d’état puisque cela a foiré partout.

5) A partir de là, le plus caricatural est – on s’en doute – leur approche de Marx, elle est digne de l’Almanach Vermot, quelques citations usées jusqu’à la trame pour démontrer qu’il ne faut surtout pas être communiste et revendiquer un quelconque pouvoir, pratiquer la lutte « dite » des classes. Pour mieux l’enchaîner à cette caricature du marxisme, il convient de flanquer Marx le titan de Jean Jaurès un tribun des préaux, un pacifiste respectable, comme pour mettre à cette pensée titanesque un garde du corps social-démocrate mais politiquement correct.

6) Ce qui est accablant est que cette approche caricaturale ait participé depuis tant d’années à la direction et qu’elle ait laissé son empreinte dans bien des cerveaux et surtout dans ce qui reste de la direction. Ils sont pires que la base commune dans leurs visées mais comme ils parlent plus clairement ils témoignent de la profondeur de la dérive.

7) Ce qui est réjouissant est que pour qui sait lire et fait de la politique, ces gens-là étouffent la cause qu’ils embrassent alors que visiblement on les utilise comme faire valoir, tout parait communiste par rapport à eux.

Oui mais là ils n’ont pas tort, il reste si peu de temps…

Danielle Bleitrach

PS. j’ajouterai à cette analyse que la logique de la situation peut même laisser augurer une réconciliation très « électorale » entre tous ceux qui privilégient les alliances sur le parti et qui de surcroît se sont largement autoconvaincus que le communisme avait foiré partout, en ignorant superbement le mouvement actuel du monde… je me demande si je vais annoncer « la bonne nouvelle » dans ma cellule? Inutile peut-être…

Publicités