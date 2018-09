La Russie et la Chine annoncent leur volonté de passer aux devises nationales dans leurs échanges et font de grandes manoeuvres

Alors que le même jour, le 11 septembre, la Russie entre, avec la Mongolie et la Chine, dans la phase active des manœuvres militaires Vostok-2018 ( « Orient-2018 ») qui se déroulent en Sibérie et dans l’Extrême-Orient russe. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, annonce la participation de près de 300 000 hommes et d’une quantité impressionnante – 36 000 ! – de véhicules blindés. Le même jour le président russe et le président chinois se réunissent et font l’annonce de leurs échanges en devises nationales. le Monde diplomatique souvent mieux inspiré titre la Chine et la Russie complices mais pas alliés. Cela dit, comme le disait récemment Serge halimi, ils auraient été bien inspirés d’agir ainsi dans les annés soixante et dix, cela aurait peut-être évité pas mal de problèmes. Mais la date du 11 septembre n’est pas non plus sans importanc, qu’il s’agisse de l’ingérence abominable du Chli en 1973, ou de la politique à géométrie variable des Etats-Unis dans leur lutte contre le terorisme, le refus de tirer des leçons oblige les pays qui cherchent la paix et la détente à s’unir (note de Danielle Bleitrach):

En marge du forum économique de Vladivostok, les présidents russe et chinois ont fait savoir qu’ils souhaitaient désormais utiliser leurs devises respectives dans le cadre des échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays. Les présidents russe et chinois ont fait part ce 11 septembre de leur volonté d’utiliser leurs devises nationales dans le cadre de leurs échanges commerciaux. En marge du Forum économique de Vladivostok, Vladimir Poutine a expliqué que les parties russes et chinoises avaient «confirmé leur intérêt pour une utilisation plus active des monnaies nationales dans les échanges commerciaux». Dans un contexte économique international perturbé, le président russe a estimé que cette perspective «renforcera[it] la stabilité des services bancaires pour les transactions d’import-export, face aux risques persistants sur les marchés mondiaux». Lire aussi Cette annonce survient alors que la Russie et la Chine ont expliqué ce même jour que le volume des échanges entre les deux pays avait atteint 87 milliards de dollars (75 milliards d’euros) en 2017 et devrait probablement atteindre 100 milliards de dollars (86 milliards d’euros) en 2018. Le président chinois Xi Jinping a précisé que la Russie et la Chine devaient travailler ensemble afin de s’opposer au protectionnisme et de contrer les approches unilatérales aux problèmes internationaux. Cette perspective «renforcera la stabilité des services bancaires pour les transactions d’import-export, face aux risques persistants sur les marchés mondiaux» Le contexte commercial international est en effet marqué à la fois par les mesures protectionnistes prises par le gouvernement américain sous l’impulsion de Donald Trump et par les conséquences de l’extraterritorialité du dollar américain, à savoir le principe juridique selon lequel tout lien avec le dollar, et donc les Etats-Unis via leur monnaie, est susceptible d’entraîner la compétence de la justice américaine. En d’autres termes, toute entreprise, même étrangère, commerçant en dollars peut être lourdement sanctionnée par la justice américaine si elle ne respecte pas les lois des Etats-Unis, par exemple en matière de sanctions. Des sanctions économiques de plus en plus dures ont ainsi été imposées à la Russie par les Occidentaux depuis l’éclatement de la crise ukrainienne en 2014. De nombreux pays tentent désormais de mettre fin à l’utilisation du dollar comme devise dans leurs échanges commerciaux. La Turquie a par exemple annoncé le 2 septembre négocier avec la Russie pour s’affranchir du dollar. Le chef de la Chambre de commerce irano-irakienne avait lui aussi annoncé renoncer à la devise américaine pour les échanges bilatéraux entre l’Iran et l’Irak. La Russie s’était également dit prête en mai dernier à choisir l’euro pour son commerce extérieur en cas de soutien européen dans le cadre des sanctions américaines qui la visent. Pour résister aux sanctions américaines qui s’imposent au monde entier, certaines personnalités politiques européennes commencent elles aussi à évoquer la possibilité d’architectures financières hors du dollar. Des intentions non suivies d’effet jusqu’à aujourd’hui. Lire aussi : Contre l’embargo américain, l’Iran bannit le dollar de ses échanges commerciaux

