Le 9 septembre en Russie se tenait une journée de vote officielle. Dans 80 régions du pays, où vivent près de 65 millions d’électeurs, environ cinq mille élections ont eu lieu à différents niveaux

le vice-président du Comité central du Parti communiste, chef du siège central du Parti communiste, Ivan Melnikov analyse les résultats préliminaites de cette journée électorale

« Le KPRF (parti communiste de la Fédération de Russie) dans l’ ensemble est satisfait des tendances observées dans la journée du scrutin. Aujourd’hui, les médias annoncent des chiffres très différents, mais parfois de manière sélective, et ignorent des tendances. Et l’un des principaux résultats de cette campagne éléctorale est le haut niveau de concurrence que nous avons opposé au parti du pouvoir. C’est une situation nouvelle..

Nous ne restons pas seulement le premier parmi les autres partis parlementaires et non parlementaires, en maintenant fermement notre position traditionnelle d’alternative au pouvoir, la position du centre d’énergie alternative du pouvoir, mais nous sommes désormais en concurrence directe avec « Russie unie » dans un certain nombre de régions emblématiques, nous l’emportons sur le parti au pouvoir dans de nombreux endroits.

Cela s’est manifesté d’abord par des élections très importantes aux assemblées législatives des entités constituantes de la Fédération de Russie. dans les 16 cas, nous avons 3 victoires avec un résultat supérieur à 30%! La dernière fois que le Parti communiste a remporté les élections à l’Assemblée législative régionale c’était en 2005.Dans la région d’Oulianovsk, nos camarades ont obtenu 36,3% , « Russie unie » environ 34%. Notre pourcentage est 2,5 fois supérieur à celui des élections similaires de 2013 et presque 2 fois supérieur à celui des élections à la Douma d’État en 2016! Dans la région d’Irkoutsk, le Parti communiste a gagné 34% , la Russie unie environ 28%. Le résultat est 15% plus élevé que lors des élections similaires de 2013 et 10% plus élevé que lors des élections à la Douma en 2016! En République de Khakassie, nous avons 31% , la Russie unie 25,5%. Nos camarades ont obtenu 17% de plus que lors des mêmes élections en 2013 et 10% de plus qu’à la Douma en 2016. Dans les régions restantes, nous avons 11 secondes places .

Parmi celles-ci, dans 7 régions, les résultats vont de 23% à 27%:

La région d’Ivanovo – 26,9% (en 2013 – 14,5% en 2016 – 18%),

République de Bouriatie – 25,7% (en 2013 – 19,3%, en 2016 – 20,6%),

Région Trans-Baïkal – 24,6% (en 2013 – 14,1%, en 2016 – 15,9%),

dans la région de Yaroslavl – 24% (en 2013 11% en 2016 – 16%),

dans la région autonome des Nenets – 23,8% (en 2013 – 19,2% en 2016 – 23,9%),

région Vladimir – 23,7% (en 2013 – 13,5%, en 2016 – 13%),

Smolensk Oblast – 23% (en 2013 – 15%, en 2016 – environ 16%).

Dans trois régions, les résultats vont de 17 à 20%: c’est la République de Sakha – 19,4%, la République du Bachkortostan – 18,76%, la région de Rostov – 17,1%. Ici, partout aussi, les chiffres sont supérieurs à ceux de 2013 et 2016. À Kalmykia, nous avons obtenu plus de 13%, ce qui constitue également une tendance positive: en 2013, les résultats étaient de 11,4%, en 2016 de 11,7% et aux élections présidentielles de 11,6%.

dans la région de Kemerovo: nos camarades ont un peu plus de 10%, comme le LDPR. Nous sommes en compétition pour des centièmes de pourcentages, et il est difficile de classer strictement cette région à la deuxième ou à la troisième place. Ce qui est plus important ici, c’est le fait que nous n’avons jamais eu de sous-ministres dans ce lieue auparavant, mais maintenant la situation a changé.

La troisième place nette parmi les 16 résultats concerne un seul: dans la région d’Arkhangelsk. Mais c’est la troisième place avec près de 19%, alors que ni en 2013 ni en 2016, le parti n’avait obtenu plus de 13% ici.

Ainsi, si nous regardons cette proportion de listes de partis, , nous pouvons dire que nous sortons de la comparaison électorael, à l’ aise en mettant en cause la domination totale du parti du pouvoir. ce qui permet de renforcer la lutte parlementaire, il est plus fiable de compter sur le soutien du public.

Si nous traduisons les pourcentages en mandats et que nous examinons l’ensemble de la situation, nous nous sommes renforcés plus de deux fois. Auparavant , dans 16 assemblées législatives, où les élections ont eu lieu, nous avions 76 sièges, nous en avons maintenant 160. Il faut aussi souligner le succès des élections dans les circonscriptions uninominales. Plus tôt dans les districts de ces régions, nous n’avions que 13 candidats à mandat unique. Et maintenant: nous en avons 60 ! 9 d’entre eux ont été gagnés dans la région d’ Irkoutsk, 8 – dans Khakassia, 7 dans la région Trans-Baïkal, 6 dans les régions Ulyanovsk et Smolensk. La dispersion de la géographie de nos succès montre à la fois notre bon potentiel et le caractère fédéral des humeurs des électeurs.

Les mêmes tendances se sont manifestées de manière frappante dans l’élection des gouverneurs. Outre le brillant résultat de notre candidat Andreï Klychkov dans la région d’Orel, notre victoire au premier tour des élections du gouverneur à Khakassia et la présence de notre candidat au second tour dans le territoire de Primorsky.

À Khakassia, notre premier secrétaire de 30 ans, Valentin Konovalov, a marqué près de 45% (!) Contre 32,4% du gouverneur actuel, Viktor Zimin. En Primorye, notre candidat Andrei Ishchenko a marqué près de 25% contre 46,5% du gouverneur sortant Andrei Tarasenko.

Au total, sur 22 campagnes électorales pour l’élection des chefs de régions, il y aura 4 seconds tours (!) Dans deux régions, dans la région de Vladimir et le territoire de Khabarovsk, les représentants du LDPR rivaliseront avec les candidats du pouvoir. Il est évident que le second tour dans la région de Vladimir est dû en grande partie au candidat non élu du Parti communiste de la Fédération de Russie, Maxim Shevchenko.

Le parti s’est bien conduit dans les élections dans les parlements des capitales. Nous avons eu 12 campagnes de ce type. Nous avons gagné à Veliky Novgorod avec le résultat de 30,6%! Même dans les villes 8 runner avec 6 capitales a marqué du 20 au 25% des voix: Belgorod (25%) et Abakan Maïkop (près de 24%), Ekaterinbourg (23%), Yakutsk (22,5%) Ryazan (20,6%) À ce niveau des élections également, nous avons des campagnes réussies en ce qui concerne les circonscriptions à mandat unique. Auparavant , ces 12 capitales , nous avions 2 mandats maintenant nous en avons 22. Le nombre total de nos sièges est passé de 37 à 64 .

Il y a eu une victoire à une élection partielle par district à la Douma d’État. Il y a eu 7 scrutin de ce type, dont 6 ont été favorables. En plus de la victoire dans l’un des districts de la région de Saratov d’Olga Alimova avec le résultat de plus de 45%, dans 5 districts de nos candidats ont pris la deuxième place, tandis que Tatiana Rakutina dans la région de l’Amour est en retard sur le vainqueur de seulement 2%.

Ainsi, nous constatons que les résultats positifs ne peuvent être corrélés qu’avec certaines spécificités régionales et géographiques, des décisions du personnel plus ou moins réussies ou certaines caractéristiques particulières du système électoral. La FCRP dans son ensemble, à l’échelle fédérale, a bien progressé. C’est une percée politique. Les citoyens ont apprécié notre programme et notre position ferme sur un certain nombre de problèmes sociaux urgents. Ce n’est pas seulement un effet de la « réforme des retraites ». C’est difficile, mais ce n’est pas la seule et ni la dernière des manifestations douloureuses en préparation. Les élections ont montré que la société en est de plus en plus consciente.

En même temps, on ne peut ignorer le fait que, dans certaines régions spécifiques, les mécanismes du pouvoir ont contribué à freiner la croissance qui aurait pu être plus forte de l’influence du KPRF. C’est le cas des listes destinées à récupérer l’électoratc ommuniste. Si on totalise les voix des formations concurrentes qui trompent l’élctorat, on constate que, le PCUS, les communistes de Russie, les partis de retraités, les patriotes et autres, ont reçu cette fois plus de voix que d’habitude. Et, par conséquent, et ces listes ont « mordu » celle du Parti communiste plus que d’habitude.

Cependant, dans les conditions actuelles, la technique de fragmentation du champ politique des partis devient une arme à double tranchant pour le gouvernement. Les électeurs de « Russie unie » en signe de protestation se précipitent discrètement « à gauche » et à ces déceptions, ainsi qu’au LDPR et à la « Russie juste ». Dans ce contexte, notre électorat était le plus conscient et nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus. »