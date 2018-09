Les protagonistes d’une très mauvaise pièce : l’appel à la guerre dans le contexte des élections européennes

Pourquoi nos médias pleurent sur le sort des « rebelles syriens », traqués par le régime et les russes, secourus par les éternels casques blancs au point que l’on se demande s’ils ne nous préparent pas une intervention « humanitaire » au profit de ces suppots d’Al Qaida (une organisation de bienfaisance charitable comme chacun sait).Vous remarquerez que chaque fois qu’un de ces foyers d’aimables rebelles est résorbé, notre presse se déchaîne, ce matin on nous annonce que dlib sera la plus grande crise humanitaire du siècle…

Cet appel aux brigades internationales de l’OTAN est d’autant plus incompréhensible que les mêmes médias ne cessent d’insister sur le rôle des djadistes qui ferraient régner la terreur dans nos villes françaises et européennes ?

Pourquoi veulent-ils les entretenir en Syrie et les éradiquer chez nous, tout en se plaignent de l’afflux des migrants devenu le seul enjeu d’élections européennes ? Des élections censées opposer de vertueux démocrates comme Macron et Merkel à de méchants populistes comme Orban et savelli jouant à la fois le rôle d’éclaireurs et de repoussoir? Tous ces braves gens ayant de fait sur sujet et bien d’autres la même politique ? L’extrême-droite ayant désormais deux visages autocratiques, celui du bon et méchant associé, tous deux contraints à aller dans le même sens en feignant de s’opposer?

Pour cela, il faut pousser la vassalité médiatiques jusqu’au limites extrême d’un député d’en Marche à l’égard de son patron: Bon que l’on réussisse à tronquer les résultats des élections suédoises et éliminer le score des communistes, comme d’ailleurs la débâcle des écologistes, et le plafond de verre des fachos, passe encore, mais que l’on ait réussi à masquer complètement ce qui se passe en Russie qui est tout de même un gros morceau, prouve la crédibilité du système de propagande de notre information… et pourtant il se trouvera toujours des gens sur les réseaux sociaux pour les relayer… et pour brâmer que ce qui se passe à dlib est abominable… Comme il se trouvera toujours des braves gens pour soutenir les dissidents sélectionnés par les « occidentaux » à l’exclusion de tous ceux qui sont décapités ou croupissent sans jugement dans les geoles de leurs alliés.

Et s’il s’agissait des Acteurs d’une même très mauvaise pièce d’un théâtre hystérique… ou en quoi le capital a-t-il périodiquement besoin de mégalomanes et de traductions les plus irrationnelles de la simple soif d’accumulation du profit?

danielle Bleitrach

