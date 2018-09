La dépolitisation et la désidéologisation des cadres de la FI ! PAR BRIGITTE PASCAL (et si cela nous parlait aussi du Congrès du PCF)

JLM OBLIGE DE CHOISIR ENTRE SON ELECTORAT ANTISYSTEME ET DES CADRES DE LA FI SOUVENT EXPORTES DU PS !

Aujourd’hui, Mélenchon est obligé de choisir entre, d’une part, un électorat anti système, avec des jeunes notamment : en 2017, le candidat insoumis était l’homme politique préféré des 18-25 ans. Et des ouvriers : 25% des ouvriers ont voté JLM en 2017. D’autre part, un appareil constitué de cadres politiques souvent importés, souvent éduqués dans les différentes mouvances de l’extrême gauche du capital, sans frontiériste, islamo-compatible et sensible aux sirènes racialistes du PIR.

1°)- DES CADRES DE LA FI CULTURELLEMENT EXPORTES :

Comme Danielle Obono, ex-NPA, siégeant au Bureau Politique des anti capitalistes, responsable du courant « Convergences et Alternatives » proche de Pierre Laurent. Développant une culture internationaliste, à cent mille années lumière de notre plan B de sortie de la zone euro, en cas d’échec des négociations consigné dans le programme « L’avenir en commun ». Proche du PIR, dont elle défend le principe de stages non mixtes, uniquement composés de personnes de couleur.

C’est aussi le cas de François Ruffin. Interrogé hier sur France Culture, il a exclu toute idée de sortir du capitalisme et de la zone euro. Ce positionnement anti-Frexit ne va pas de soi. Hier encore, aux Glières, le journal Fakir était pour la sortie de la zone euro , très critique sur l’UE du capital : ils en avaient fait la première page du journal. De plus, Ruffin avait participé en 2014 à l’Ecole normale supérieure, à un débat avec Emmanuel Todd et Jacques Généreux sur le thème : « faut-il brûler Bruxelles ? » On pense qu’en ces temps là, Ruffin était un homme « libre », il ne pensait pas encore en fonction de la gamelle comme aujourd’hui

Même chose pour Charlotte Girard, qui, au cours d’une réunion de Pantin de juin 2018, a sèchement coupé la parole à Djordje Kuzmanovic appelant à utiliser le plan B « à l’ancienne », au profit d’un énième train de négociations avec la Troika bruxelloise.

Même chose pour Corbière, Bompard, Quatennens, Lachaud, Bernacilis, Panaud, Autain, etc.

Autrement dit, nous avons des cadres insoumis clairement EN PORTE A FAUX avec l’électorat critique qui a plébiscité JLM en 2017. En porte à faux également avec notre programme « L’avenir en commun ».

Il s’agit là encore de CADRES CULTURELLEMENT « EXPORTES ». Mais, à la différence de Danielle Obono, ne venant pas du NPA mais le plus souvent du PS, où ils ont fait leurs premières armes. Et dont ils ont hérité de la double culture arriviste aux dents longues, anti programme, primat des « réalisations concrètes » oblige ! Déclinant une vieille culture « démocrate » régnant au PS, prônée notamment par Ségolène Royal, alors Présidente de la Region Poiou-Charentes. La négation des classes sociales, et du rapport de forces pour la répartition des richesses légitime tout le reste. La référence à la seule Classe moyenne individualisée participe de cette négation. « Le but n’est plus de proposer un programme alternatif global.

2°)- CADRES DE LA FI PRATIQUANT LA MEME DESIDEOLOGISATION QUE LES CADRES DU PS

A)- La faible appétence du PS pour le débat idéolgique :

Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques, membre du Parti Socialiste à l’université de Lille, membre du Parti Socialiste coordonne un numéro spécial de la revue « Mouvements » des idées et des luttes n°89, printemps 2017 intitulé : « La gauche est morte, vive la gauche ! », publié au cours de la campagne présidentielle 2017. Et consacré à la dépolitisation et la désidéologisation du PS durant la période 2012-2017. Au nom du « pragmatisme », d’un « réel jugé indépassable » dicté par les marchés financiers et les injonctions de Bruxelles, le PS se droitise. Quitte, pour cela, à perdre l’essentiel de ses élus et son électorat populaire.Elle scelle la victoire idéologique d’une ligne politique social libérale minoritaire dans l’électorat socialiste mais aussi dans le parti. Dès 2013, les intellectuels proches du PS, jusque là fortement sollicités, ont quasiment disparu des universités d’été de La Rochelle au profit des ministres. L’université d’été de 2016, qu devait se dérouler à Nantes est annulée officiellement afin d’éviter la violence de la contestation des militants pro Notre Dame des Landes. Officieusement pour ne pas donner une tribune aux frondeurs. Le nombre d’adhérents diminue fortement : 50 000 en décembre 2016 contre 150 000 en 2012 selon les chiffres officiels. Le Ps perd sa rente de situation dominante à gauche et enclenche un mouvement de « pasokisation ».

On assiste à un fort désinvestissement du travail programmatique par ses responsables note Raphaël Cos, doctorant en sciences politiques. Le PS se singularise par sa faible proportion à nourrir un corpus d’idées original susceptibles d’innerver les pratiques de ses dirigeants. « La faible appétence du parti pour le dbat idéologique travaille toutes les strates du parti. Ses archivistes déplorent le rapport désinvolte qu’entretiennent tant la direction que les fédérations à leur propre histoire » (sic).

B°)-Au PG/FI, comment le fort investissement idéologique du début cède la place à une désidéologisation de la FI sur le modèle du PS :

– Inversement, tout le début de l’histoire du PG et de la FI montre l’importance du programme, corps d’idées nouvelles de nature à fédérer un électorat antilibéral, anti Europe heureuse. Le jour même de la création du PG à Asnières (27 novembre 2008), JLM promet que le petit parti de l’époque se dotera d’un programme. Promesse tenue deux semaines plus tard, puisqu’un plan d’urgence en 21 points rédigé par Claude Debons et Jacques Généreux, est présenté au congrès du PG de Limeil- Brevannes de décembre 2008. Avec pour objectif de mener une bataille de conquête idéologique et d’éducation populaire de masse.

– Mais la nouvelle période faisant suite à l’élection de 17 députés de la FI donne lieu à une nouvelle séquence radicalement opposée à l’esprit qui a présidé à la mise en oeuvre du PG et de son premier programme. A rebours de cette démarche faisant du programme la pièce cardinale de notre stratégie politique, les cadres de la FI adossent leurs pratiques sur celles des responsables du PS, en se désinvestissant fortement du travail idéologique mené au cours de la période : 2008-juin 2017.

Le programme AEC est mis au rancart. Plus aucun responsable ne le cite dans ses passages média, comme s’il n’avait jamais existé. A la place, la FI caviar lui subsitue un discours incertain, approximatif, témoignant d’une méconnaissance grossière de la réalité. Ainsi, suite aux AMFis de Marseille, Adrien Quatennes rédige un texte affirmant péremptoirement qu’il y avait 3200 personnes aux Amfis. Là où il n’y avait en réalité que 2500 inscrits et à peine 1500 à écouter le discours de JLM.

Mais ce n’est pas tout. En voyage au Danemark, Macron dit textuellement de ce pays : « Il faut être lucide, vous êtes dans un pays (Danemark), modèle d’équilibre social, MAIS dans un pays où on licencie par SMS dans la journée(sic). Adrien Quantennens tweete aussitôt : « une nouvelle fois, de l’étranger, Macron humilie les français, et VANTE UN MODELE, où on licencie par sms dans la journée »(sic) Aucune réflexion sur le fond sur la base de notre programme AEC n’est menée. Comportement rappelant par sa désinvolture, celle des cadres du PS de l’époque Hollandienne.

« Les tenants de la « post gauche » PS cherchent sans cesse à savoir ce qui plaît le plus, ce qui marche le plus dans la tête des gens. Le blairiste Anthony Giddens prône ainsi « de ne pas abandonner les questions à la droite », notamment les questions de criminalité, d’ordre social, de migrations et d’identite culturelle » (sic) (cf JL Melenchon : « En quête de gauche », édition Balland, 2006). En clair, à la question sociale (les riches et les pauvres) structurant depuis des décennies le champ politique, le responsable de la FI substitue n’importe quelle problématique de droite sensée avoir la même importance que les questions d’emploi et de pouvoir d’achat, pourvu qu’elle soit « payante » électoralement parlant.

De la même façon qu’au PS et pour les mêmes raisons, le nombre de militants actifs de la FI diminue fortement : passant de 50 000 pendant la campagne présidentielle 2017 à moins de 10 000. De même que le PS, la FI perd son électorat populaire et jeune : passant de 7 millions d’électeurs avec Mélenchon à 2,5 millions aux élections législatives, où le programme AEC est peu invoqué. Avec la forte abstention attendue au scrutin européen, où le plan B de sortie de la zone euro a été mis au rencart, on peut s’attendre à environ 1,5 millions d’électeurs tout au plus. La FI fonce à 200 à l’heure dans le mur, et aucun responsable de la FI ne sonne le tocsin d’alerte…!