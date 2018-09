Alerte d'Amar Bellal sur les âneries déversées au nom de l'écologie...

Il faudrait un temps plein, consacré qu à cela, pour contrer/rectifier la pyramide de Khéops de contre-vérités et d’inexactitudes qu on entend partout en ce moment sur les enjeux du Climat.

Et tout le monde s y met : on découvre soudain qu’il y a des milliers de spécialistes passionnés par ce sujet dans les médias,sur les réseaux sociaux, y allant de sa petite formule en 140 caractères (ils sont où le reste de l’année?) . Journalistes, politiques, assénant des bêtises avec un certain aplomb … et en mélangeant tout … prenant par ci par là des chiffres et en leur faisant dire un peu n’importent quoi, ou plutôt ce qui colle le mieux à leur vision…

Symptomatique : on concentre l’essentiel des propos sur le mix électrique qui est pourtant en France largement décarboné! et rien sur le démantèlement de la SNCF et les cars Macron , peu abordent la rénovation énergétique des bâtiments et la substitution chauffage fioul et gaz en chaleur renouvelable …

Et comme on est paumé sur le sujet, on fait une grosse liste pour parler du climat et faire croire qu’ on s’y intéresse vraiment et sérieusement, en citant le glyphosate, la chasse, les pesticides, le loup, l’ours… L’autre technique c est le slogan général : « quelle planète allons nous laisser aux futurs générations? », vous serez assuré qu’on entrera pas dans le détail.

Pour être constructif et revenir sur le sujet, je pense qu’il faudrait que tout ce beau monde (ou leur collaborateurs ou dir-cab) lisent, allez, 2-3 bons livres sur l’énergie et le climat, 2-3 livres sérieux écrits par des scientifiques, des spécialistes, histoire d’avoir quelques ordres de grandeurs, de comprendre le défi scientifique, technologique et industriel, et prendre conscience du délai très faible qu il reste pour agir (afin de ne pas multiplier les objectifs et se disperser). Si vraiment cela les intéresse bien sûr et s’ils veulent avoir des choses intéressantes à dire sur le sujet et faire de la politique. Ce serait déjà franchement un gros progrès…Sinon on n’ira jamais plus loin que des slogans « sauvons la planète plutôt que le système » et on se paiera de formules creuses passe-partout ….

Amar BellalMerci Amar de ta mise en garde. Nous conseillons à nos lecteurs et à nos militants de se procurer le livre d’Amar qui donne un riche et juste point de vue sur ces enjeux climatiques et plus largement écologiques.

Nous rappelons qu’Amar est le directeur de la revue « Progressistes » du PCF.