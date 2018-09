Pourquoi cela me paraît simple… d’être communiste… Aux nouveaux adhérents de ma cellule

A la veille de la fête de l’humanité, dans le cadre de ce congrès « nouveau », je pense aux nouveaux adhérants de ma cellule( 4 ou 5, une majorité de femmes) et je leur dédie ce texte écrit il y a 4 ans alors que je reprenais ma carte du parti communiste, après une interruption de dix ans. Je me suis toujours souvenu de ce que me disait mon mari, un ancien déporté, torturé par la gestapo: « »si un jour tu veux quitter la charette et aller dans les prés, fais-le mais ne la quittre pas des yeux ». J’étais aussi communiste que ceux qui m’avaient forcé à partir, et je ne me laisserai plus jamais déposséder. Cette lettre écrite à la veille de la fête de l’huma alors même qu’une espérance s’est levé dans ce parti je l’adresse aux nouveaux adhérents, à ces jeunes qui s’approprient le parti et qui le feront à leur manière. A tous ceux qui ont quitté la charette sans pour autant la perdre des yeux même s’ils ont la colère. Alors voici ce texte tout entier inspiré par la colère sur ce qui se passait alors en Ukraine, hier comme aujourd’hui.

C’est compliqué me dit un jeune ami très honnête, je ne sais plus ce qui est juste, je n’ose même pas intervenir. Comment lui dire ce qui au-delà des évidences concernant le deux poids, deux mesures, les mensonges massifs. Le fait que l’on puisse, avec arrogance, attribuer à d’autre une ingérence que l’on a pratiqué avec autant de brutalité soi même. Que l’on ait osé envoyer nos politiciens soutenir un coup d’état, placer à la tête d’un pays une bande de ruffians, soutenus par des néo-nazis qui ne craignent pas de se conduire comme des sections d’assaut. Le fait que les dirigeants occidentaux et au premier rang Fabius, nos médias, répètent pétrifiés devant l’ampleur du désastre que tout est de la faute à Poutine. En dehors de tout cela, il y a le fond. dans le fond ce qui détermine ma position est simple, c’est assez proche de ce que ressentais Pasolini, l’humiliation du peuple, des ouvriers au nom d’une petite bourgeoisie consumériste et intellectuellement nombriliste pour mieux servir le capital. Toute cette médiacratie devenue merdicratie est si loin de la condition humaine, si narcissique… Rien de ce qui les intéresse, ne suscite chez moi le moindre intérêt, je baille devant l’évolution d’un Alain Resnais, elle est exemplaire de celle de la société française et la littérature… Avec le peuple je suis dépossédée de toutes les émotions, de la raison comme de la passion… Comment expliquer cela, le problème n’est pas le happy end, mais cette lutte obstinée, têtue, quotidienne que je trouve par exemple chez Fritz Lang autant que Wang bing. L’important n’est pas le destin, mais la lutte pour la survie, le petit homme de Charlie Chaplin et celui de Brecht.Par moment gorgés d’humiliation, ils deviennent grandioses comme cette femme usée qui crie que sa grand mère durant la grande guerre a créé un orphelinat pour recueillir les enfants errants, , ou cette jeune fille qui porte un insigne antinazi. Ce qui me touche c’est la manière dont se mêle l’inquiétude de ne pas pouvoir payer le loyer, d’être au chômage, de ne pouvoir soigner les enfants avec les aspirations patriotiques… C’est ce mixte qui est antifasciste, c’est la vie contre la mort… Et puis il y a ce qui me révulse, ce cynisme imbécile, cette cruauté ordinaire qui se double aisément d’un côté dame patronnesse toujours à la recherche de bonnes œuvres, des mendiants qui ne se révoltent surtout pas, qui ne revendiquent aucune égalité, un tiers monde devenu bordel à touriste que l’on se fait en ramenant des photos sans intérêt. Ce monde là n’est pas le mien. Et ppuis il y a le droit dans sa simplicité telle que Kant définit le droit international, d’abord un respect des souveraineté, le contraire des croisades humanitaires destructrices des hommes et des civilisations. Tout ce barnum nourrit les haines conservatrices au lieu de créer le terrain de l’émancipation des individus et des classes prolétariennes. Je suis aux antipodes de tout cela depuis toujours, je suis communiste. Danielle Bleitrach

Publicités