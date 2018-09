les paroles de l’insurrection par Higino Polo

Voilà aussi pourquoi un communiste doit être réaliste dans ses analyses et ses combats pour transfromer la Révolte en révolution si possible victorieuse, , mais ne jamais oublier qu’il est porteur du souffle de l’émancipation humaine, de tous ces sentiments et ces cris accumulés pour en finir avec l’exploitation, tous ces vaincus, ces individus massacrés et qui toujours pourtant se relèvent, une exposition qui a lieu à Barcelone après paris, et qu’un camarade de cette ville nous décrit nous parle de cela. , c’est parce que la conscience que nous appartenons à cette internationale en mouvement depuis l’aube de l’humanité que je me bats pour que le PCF ne perde pas cette dimension, alors même qu’il doit s’ancrer plus que jamais dans ce qui chez lui, devant sa porte provoque cette force . (note et traduction de danielle Bleitrach)

Une exposition à Barcelone MNAC aborde les insurrections, les soulèvements . Organisé apar Jeu de Paume à Paris, où ellle avait eu un grand impact (et avant, en 2017, à Montréal, Mexico, Sao Paulo et Buenos Aires), elle a été conçu par Georges Didi-Huberman en tant que commissaire , bien que son titre original ait été soulèvements (Palans) il a été remplacé à Barcelone par insurrections , parce que le mot soulèvement a été perverti par le coup d’ Etat fasciste de 1936 en Espagne décrit comme un « soulèvement ». L’exposition rassemble près de trois cents œuvres de plus d’une centaine d’artistes, bien que le contenu et les expositions soient adaptés à chaque ville. Ainsi, à Barcelone, ils montrent des images liées à la grève générale de 1909 (appelée « semaine tragique » dans la langue conservatrice), la guerre civile, la résistance anti-fasciste, avec des références à Puig Antich et des manifestations de rue au cours des dernières années de la Dictature franquiste.

Didi-Huberman part d’une réflexion sur la façon dont les artistes ont traité de la révolte, et des questions sur ce qui nous révolte, en utilisant des signes et des images qui vous permettent d’ effectuer un voyage d’ investigation divisé en cinq sections: Éléments , Gestes, mots, conflits et souhaits. Il s’agit d’une tentative qui ne cherche pas à montrer la valeur historique et la dignité de la résistance face au pouvoir, mais simplement montrer la forme à travers laquelle l’art a recueilli ces révoltes, des documentd sur la manière dont les artistes et les photographes ont capturé l’insurrection et la protestation dans les deux derniers siècles. C’est une approche esthétique (et politique: il ne pouvait en être autrement), mais l’examen éthique et l’engagement militant, est exprimé à travers les sentiments et les émotions collectives qui articulent les forces qui conduisent l’être humai,n à l’insurrection. Pour décrire cet itinéraire, Didi-Huberman part des gravures de Goya et arrive à des documents et photographies de nos jours.

Insurrections, émeutes, insubordination, révolutions: telle est la langue des rebelles, qui, au cours des siècles d’apogee du pouvoir capitaliste, donne des codes à l’action et fournit les mots des hommes et des femmes socialistes, communistes, anarchistes qui rêvent d’un monde qui mettra finà l’avidité des despotes, des esclavagistes, des négriers, des marchands et des exploiteurs du travail des autres. Gestes et les paroles qui les accompagnent, en sortant des égouts de l’histoire, des coins sombres de la solitude pour la création d’un corps social qui proteste, immergé dans le conflit, dans la lutte des classes, parce que la révolte vient d’une voix , d’une pensée, d’ une figure d’émotion et libère ldu poids mort de l’histoire , accumule les défaites, les efforts pour progresser encore: rien de plus émouvant que de regarder l’effort titanesque des êtres humains, parfois dans des conditions terribles, pour gagner la liberté, imposer la justice, comment un si grand nombre de fois, il accède à la vie, tout comme les membres de la résistance contre le nazisme, comme les communistes chinois ou vietnamien, ou en tant que militants clandestins sous Franco, Mussolini, Suharto, Pinochet, Videla, et beaucoup d’autres dictateurs. Rien de plus choquant de voir la détermination de tant d’hommes et de femmes à résister, à la torture ou donjon, avant fusillés, aux crochets ou fourches boucher accroché avec les communistes les hommes de main de la et beaucoup d’autres dictateurs. Rien de plus choquant que de voir la détermination de tant d’hommes et de femmes à résister, à la torture ou à la prison en attente de la fusillés, pendus aux crochets ou fourches du boucher accroché avec les communistes les hommes de main de la et beaucoup d’autres dictateurs. Rien de plus choquant de voir la détermination de tant d’hommes et de femmes à résister, à la torture ou donjon, avant d’être fusillés, $oendus aux crochets ou aux fourches du boucher comme communistes par les hommes de main de laFascist Iron Guard dans la Roumanie du sinistre Antonescu.

”

La révolte surgit, , explose, mais se prépare aussi. On doit toujours organiser la rébellion. En 1868, Louis Auguste Blanqui publie des instructions pour prendre les armes. Il n’est pas alors un jeune homme en colère: il avait déjà soixante-trois ans et il savait que sa brochure était un autre instrument de la guerre contre le capital. Blanqui n’avait pas la rigueur analytique de Marx pour examiner le capitalisme, mais il savait parfaitement l’importance des grèves et des mobilisations ouvrières pour mettre fin au capitalisme, tout en défendant l’action armée et la prise du pouvoir par les travailleurs. Cette brochure ne laisse rien au hasard, détaillant même les rues parisiennes où se soulèveraient les barricades, et il donne des instructions pour leur construction, il fournit des conseils pour les groupes d’action, donne des règles pour les pelotons, pour la défense des parapets de la rue à la surveillance des égouts,( « Les troupes ne joueraient pas longtemps ce jeu-là. On ne fera de Paris unit la seconde Saragosse « ). Blanqui (pour qui Marx avait de l’intérêt, même s’il était conscient de la faiblesse de l’approche du provençal) était un homme honnête, un révolutionnaire qui passa la moitié de sa vie en prison (il organisa même une attaque contre Thiers!) , un chef qui a travaillé toute sa vie pour l’insurrection, le soulèvement, la révolte. L’histoire trace des symétries parfois inquiétantes: Blanqui, comme Enrico Berlinguer plusieurs années plus tard, est mort après avoir subi un accident vasculaire cérébral alors qu’il parlait de la révolution lors d’un meeting. Les instructions de Blanqui ont le même titre que le poème d’ Erich Weinert qui a été mis en musique par Hanns Eisler en 1929, quand le fascisme menace et que s’intensifient les préparatifs pour prendre les armes armes contre l’Union soviétique « fait letour du monde un murmure, est-ce que vous ne l’entendez pas, travailleurs? […] Travailleurs, paysans, prenez les armes! »

« Qu’est-ce qu’un homme révolté? Un homme qui dit non « Les mots d’Albert Camus peuvent être appliqués à toutes les révolutions réussies et ratées, tous les efforts pour briser le silence. Les bolcheviks en 1917, les communistes chinois de la Longue Marche, les barbudos de la guérilla de Sierra Maestra, en Indochine, les partisans dans les Balkans, les combattants africains contre l’ apartheid , les anarchistes des travailleurs des barricades ouvrières , Buenaventura Durruti et devant Madrid et Francisco Ascaso dans les Drassanes de Barcelone; Ernst Thälmann regarda les sbires SS qui allaient l’abattre devant t le crématorium de Buchenwald; aux prisonniers des camps de la mort nazis aux clôtures électriques et aux crématoriums, qui ont pu résister même en enfer à Dachau ou Mauthausen, Treblinka ou Auschwitz.

La révolte, la rébellion. Parfois un peuple est écrasé pendant plusieurs décennies: ça a été le destin japonais après le déluge apocalyptique de la seconde guerre mondiale. Ces mots peuvent aussi être utilisés pour des révolutions vaincues, car parfois elles succombent, et le temps de la vengeance arrive, comme en URSS, comme en Pologne, en Allemagne ou en Bulgarie. Alors, le drapeau rouge des pauvres est immergé dans les temps de morosité, la défaite, la résignation, et même beaucoup alors adoptent la langue du vainqueur. : il y a l’hommage récent des travailleurs au fondateur de Zara, Amancio Ortega; ou l’applaudissement du discours sur le fait que les jeunes ne veulent pas de liens dans les entreprises, mais « travailler sur des projets intéressants », on annule ainsi les droits du travail et de la sécurité obtenus il y a plus d’un siècle par le mouvement ouvrier. Il y a l’apparition de la peur devant les plus pauvres, l’indignité de la xénophobie, la montée du nationalisme lugubre et mesquin, le mépris des travailleurs. Dans ce monde de mensonges, l’entrepreneur exploitant conquiert la catégorie d’entrepreneurs qui «crée de la richesse», alors que les travailleurs vivent grâce au fait que ces employeurs leur donnent du travail. C’est l’hypocrisie du langage des défenseurs d’une société mercantile, où tout est acheté et vendu, y compris le corps, les viscères et la dignité. Ainsi, surgissent les « putes féministes » ce qui rend la lutte centenaire progressiste contre la prostitution dans la maison désuets, les clients ne sont plus s les complices misérables d’un mal social, mais les clients généreux; Camilo José Cela n’est plus un censeur franquiste et un bordel assidu et dégoûtant, mais presque un avocat du féminisme, parce que, dans ce faux discours, la prostitution est devenue un autre travail, faisant même appel à la « liberté » de se prostituer. On en est même venu à la défense de la « gestation pour autrui », appelé aussi « la grossesse de substitution » (parce que les qualifiant de « grossesses payée » est trop rude), ils font les femmes pauvres dans les incubateurs pour les bébés q pour des bourgeois avec des ressources. qui peuvent les payerle Delirium via jusqu’à justifier l’existence de « proxénètes féministes » dans une marchandisation honteuse des corps des femmes et il a même conduit aux plus audacieux défenseurs de la vente d’êtres humains défendent la prostitution des enfants comme source de revenus pour les pays pauvres. Bien sûr,dans ce flot d’adhésion au marché ont disparu les convictions historiques de la gauche, le combat des anarchistes, des socialistes et des communistes, rélégués à la catégorie passéiste, inutiles, de références mortes, de vestiges obsolètes du passé, et ces idées sont qualifiées de puritaines, le patrimoine raciste d’un militantisme disparu, comme les écrits de Simone de Beauvoir, comme les images de René Vautier dénonçant le colonialisme et les paroles d de Howard Zinn ils ont fait leur temps..

El gesto de la revuelta convive con la sabiduría impostada de la resignación, que llega por todos los canales, por todas las pantallas. La adopción de la ideología y del lenguaje del capital conduce a la negación de la lucha de clases, a la destrucción del imaginario del movimiento obrero, a la colaboración inconsciente en el desprestigio de los sindicatos, al descrédito del trabajador, del habitante de suburbio, al cáncer invisible que denigra a los habitantes de barrios obreros y los presenta como lerdos y maleducados pobladores de polígonos industriales: lleva a configurar un mundo donde quienes hacen posible la vida social, quienes levantan cada día los países, quienes trabajan en fábricas y oficios industriales, en las duras ocupaciones de servicios, desde la hostelería hasta la limpieza o el telemarketing, en el cuidado de ancianos o en las panaderías, y tantas otras, son menospreciados, postergados, ridiculizados por esa pericia televisiva que envenena la dignidad y la alegría de la vida.

Le geste de révolte coexiste avec la sagesse imposée de la démission, qui traverse tous les canaux, tous les écrans. L’adoption de l’idéologie et la langue du capital conduit à la négation de la lutte des classes, la destruction de l’imaginaire du mouvement ouvrier, la collaboration inconsciente dans le discrédit des syndicats, le discrédit du travailleur, l’habitant de banlieue, le cancer invisible qui dénigre les habitants de quartiers populaires et présente les comme habitants godiche et grossiers des zones industrielles: conduit à définir un monde où les gens font la vie sociale, qui se place tous les pays de jour qui travaillent dans les usines et les métiers industriels possibles , dans les métiers difficiles des services, de la restauration au nettoyage ou au télémarketingDans le soin des personnes âgées ou des boulangeries et bien d’autres, ils sont méprisés, ridiculisés par cette expertise télévisée qui empoisonne la dignité et la joie de vivre.

La mémoire visuelle des êtres humains contemporains est pleine de déchets, de débris et de bêtises publicitaires, bien que parmi ces détritus on trouve des images qui nous élèvent de la médiocrité, de l’apathie, de la résignation. De nos jours, même la traversée des frontières est devenue un signe de rébellion, même si cela se fait avec le geste désespéré de ceux qui ont fui les guerres imposées par l’impérialisme au Moyen-Orient. Ces réfugiés nous rappellent le découragement des républicains espagnols dans les camps de concentration français, à Saint-Cyprien et à Argelès -sur-Mer ,mais aussi la détermination de la nouvelle Elisabeth Eidenbenz. Parce que le souvenir de la rébellion est aussi plein de gestes dignes qui nous exposent à notre propre responsabilité: le regard des réfugiés qui échappent à l’horreur nous interroge, le geste des ouvriers de Dhaka, manifestant à la mémoire de leurs compagnons, levant les yeux horrifié par la mort de 1200 travailleurs qui travaillaient dans des ateliers infernaux du Rana Plaza, un bâtiment qui a sombré, nous ramène à l’injustice radicale du monde.