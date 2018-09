Préparation du COngrès : Il y a dans la sagesse anesthésiante de ma fédération 13 un je ne sais quoi qui me fait souvenir de cette réflexion de Brecht : « nous sommes si isolés qu’il nous faut nous montrer conciliant avec l’adversaire ». je préfererais que ce soit le résultat du constat de Gramsci: « on ne se bat pas contre un autre soi-même comme on le ferait avec un adversaire ».

Il doit y avoir des deux constats et je partage… De toute manière je sais que jusqu’au bout ma très légitimiste fédération va oeuvrer pour que la majorité soit celle qu’elle veut, y compris dans les urnes, mais je sais aussi que nous ressortirons très différents de ce Congrès quelle qu’en soit l’issue parce que tout le monde est en train de s’auto-convaincre qu’il est à l’origine du changement espéré.

Si je n’ai aucune confiance sur le sort que ces gens peuvent me réserver, je crois à deux choses, leur lucidité politique et leur attachement réel à notre parti, donc il ne peuvent manquer de savoir que c’est ou le renoncement à une stratégie mortifère que porte la base commune ou la mort. de surcroît avec les dernière mélenchonades, un espace s’ouvre et ce n’est certainement pas celui d’un « forum » où toutes les bonnes volontés viendraient à l’appel du pCF, nous savons par expérience que celle que nous avons bâtie en d’autres temps nous a mis à la remorque du tribun suprême, il faut faire autrement. bref pour citer encore gramsci: j’ai le pessimisme de la raison et l’optimisme de la volonté et les deux m’incitent à voter pour le manifeste du XXI e siècle comme base commune et je dis « unité, unité »autour de cette base, nous l’avons déjà réalisé d’une manière ouverte, réaliste et constructive. http://manifestecommuniste2018.fr/ danielle Bleitrach

