A propos de Sahra Wagenknecht, les conditions du débat et ma position en tant que communiste.

Un camarade, un de nos habituels collaborateurs nous envoie ce texte assorti du commentaire suivant : Il paraît clair que pour l’oligarchie et sa presse il s’agit de désigner la militante de Die Linke comme une nationaliste de gauche (gauche radicale) anti-immigrée quitte à tordre sévèrement sa position réelle.C’est qu’il y a un enjeu majeur à l’ombre des enjeux européens et des prochaines élections. Pour Macron et les partisans du fédéralisme européen il s’agit sur le plan idéologique d’installer le clivage « progressistes » dans lesquels il se rangent partisans de l’ouverture au monde, à l’Europe, au libre échange … ET « nationalistes » partisans de la souveraineté, du protectionnisme dans lesquels ils entendent ranger indistinctement et l’extrême droite et les mouvements se réclamant de la gauche disons sur des bases de classe, de défense des intérêts des couches populaires et de la souveraineté populaire et nationale. Ce faisant leur propagande visant de fait à rabattre les mécontents des politiques d’austérité et de destruction des conquis sur le vote d’extrême droite désigné comme le plus conséquent et le plus installé. Afin dans la droite ligne de l’instrumentalisation récurrente du rejet de l’extrême droite dans de larges couches de rassembler ces couches et forces politiques dans le projet fédéraliste européen. L’émergence d’un positionnement qui à la fois se distingue radicalement du racisme de l’extrême droite (respect du droit d’asile, humanisme) et de l’ouverture sans conditions par principe menace cette offensive. Cela sur une base d’une analyse de classe, la soit-disant politique d’ouverture par ailleurs combinée à la répression des migrants reposant sur et aboutissant à : la mise en concurrence des travailleurs et des peuples, la pesée à la baisse sur les salaires, l’exacerbation des divisions ethnico-religieuses, l’aspiration vers les pays riches de ceux qui sont le mieux formés et qui sont indispensables pour le développement de leur propre pays … Sans oublier les causes profondes de cette situation au plan international et géopolitique : le pillage des pays du sud, les guerres de déstabilisation et l’exode consécutif des populations et la responsabilité de l’impérialisme se nourrissant des conséquences de sa propre politique pour diviser ceux qui s’y opposent et pour reproduire les conditions de sa domination politique et idéologique.

Ce qui se passe en Allemagne me paraît donc important et pourrait servir de base à une contre-offensive politique et idéologique à la fois contre l’oligarchie européiste mais aussi contre l’emprise de l’extrême droite sur des couches populaires trompées par son discours articulé sur l’usage du bouc émissaire et qu’il s’agit de regagner sur une base de classe anti-capitaliste.

Ci-joint l’interview récente de Sahra Wagenknecht afin de partir de ce qu’elle dit réellement et non de ce qu’en disent les médias dominants. (note de Gilbert)

Ma réponse est la suivante, elle est celle d’un communiste et pas celle du parti communiste :

1) je suis tout à fait consciente de la manière dont les propos réels de Sahra Wagenknechte sont tronqués et pourquoi ils le sont. Effectivement il y a un enjeu pour ces européennes, comment les Macron et Merkel qui mènent en fait une politique xénophobe (Merkel a même comme ministre de l’intérieur un soutien officiel des mouvements d’extrême-droite) feignent d’être les opposants à la montée des populistes d’extrême-droite alors qu’ils sont complices dans l’exploitation favorisée partout par le drame que l’on organise autour de l’accueil de ces derniers.

2) c’est pourquoi la seule réponse possible me parait être dans l’exigence de salaires égaux qui dégouteraient le patronat d’un tel emploi.

3)Je ne confond pas avec l’extrême droite, l’argumentation de Sahra wagenknechte sur le fait que l’immigration en particulier celle des cerveaux est une aggravation du sous développement que je l’ai entendu chez Fidel Castro et qu’elle est largement partagée par les populations du Tiers monde. Et je sais qu’il existe des entreprises allemandes en particulier qui vont dans les camps des migrants trier les qualifications. Nous ne devons pas l’abandonner, pas plus que nous ne devons cesser de nous élever contre les guerres que nos propres gouvernements développent et qui génèrent des flux de migrants.

4) Mais car il y a un mais, je ne suis pas die linke, pas plus que Corbyns et encore moins Bernie sanders, je suis communiste (marxiste je l’espère) et je sais que quand partout les migrants subissent ce qu’ils subissent, il est des priorités et si je veux bien que le débat ait lieu, je n’adhérerais certainement pas à un regroupement dont la seule caractéritique serait cette question de l’immigration sous l’angle auquel il est abordé. Etre communiste ce n’est pas seulement dénoncer les conditions de la mondialisation capitaliste, la mise en concurrence des travailleurs et la mise en coupe réglée des souveraineté nationales, c’est adopter une perspective qui ne donne en rien caution aux conditions actuelles de l’exploitation et aux leurres d’extrême-droite.

Donc je ne suis pas le moins du monde tentée par une contre-offensive idéologique de ce type et elle me parait plus concerner la France insoumise du moins une partie d’entre elle que nous communistes, mais le débat se poursuit. (note de danielle Bleitrach)

Lu dans le journal LIbération du 4 septembre 2018

Check News a traduit pour vous plusieurs extraits d’interviews et de discours, où Sahra Wagenknecht expose sa vision d’une politique d’immigration en Allemagne.

Question posée le 04/09/2018

Bonjour,

Vous nous avez demandé le verbatim en français des propos polémiques de Sahra Wagenknecht.

En ce mardi 4 septembre 2018, la femme politique allemande, figure importante du parti Die Linke, lance un nouveau mouvement politique

nommé Aufstehen (en français: Debout), qui intéresse la presse étrangère.

Ainsi Le Monde parle de «l’émergence d’une gauche antimigrants», le HuffPost titre «un mouvement politique de gauche radicale et anti-migrants

lancé en Allemagne», Libération note au sujet de Wagenknecht que «l’une des cadres de Die Linke va lancer début septembre un mouvement qui reprend les accents de l’extrême droite sur la question migratoire» et Grazia ose même la présenter comme «l’Allemande à cheval entre Mélenchon et Le Pen». Dans

ces articles, on peut lire que cette égérie de la gauche radicale allemande a décidé de défendre une politique antimigrants pour récupérer le vote des

électeurs des couches populaires qui se seraient tournées vers le parti d’extrême-droite Alternative für Deutschland (AfD).

Vous souhaitez savoir ce que propose ou du moins ce que déclare exactement Sahra Wagenknecht sur le sujet de l’immigration. Check News a donc consulté

ses discours et ses interviews récents sur ces sujets et publie ici des extraits traduits :

Pour un respect du droit d’asile, dont il faut combattre les causes, mais pour la critique d’une immigration de travailleurs étrangers

On peut résumer ses positions ainsi. Sahra Wagenknecht défend le droit d’asile dans sa forme actuelle et s’est opposée à son durcissement. Elle estime

cependant que pour régler la crise des réfugiés, il ne suffit pas d’ouvrir les frontières du pays, mais de traiter les causes, qui justifient que des personnes quittent leur pays en guerre. Ainsi elle est contre la vente d’armes à des pays étrangers, notamment la Turquie ou l’Arabie Saoudite.

En ce qui concerne les immigrés, qui ne relèvent pas du droit d’asile, elle estime qu’une position d’ouverture totale des frontières n’est pas une position de gauche, car l’immigration de main-d’œuvre étrangère augmente la concurrence entre les travailleurs allemands et immigrés et tire, selon elle, les salaires vers le bas. Elle y voit une politique souhaitée par le patronat pour baisser le coût de la main-d’œuvre.

Aussi Sahra Wagenknecht considère que cette main-d’œuvre supplémentaire pour l’Allemagne, notamment les travailleurs qualifiés, est un manque à gagner

pour les pays d’origine de ces immigrés. Elle défend la mise en place de «limites à la libre circulation des marchandises» pour que ces pays en voie de développement ne soient pas abusés par les pays industrialisés.

Extrait du discours au congrès de Die Linke le 10 juin 2018.

Elle commence ce discours par se féliciter des résultats de Die Linke en progrès lors des élections fédérales du Bundestag, puis insiste sur le fait que Die Linke doit capter l’électorat ouvrier, qui s’est éloigné du parti dans des zones sinistrées, telles que le bassin ouvrier de la Ruhr ou les Länder de l’Allemagne de l’Est. Les propos traduits ici, font suite à un passage, où elle explique qu’elle est fière que son parti s’oppose à la livraison d’armes aux pays étrangers.

«Chers camarades, nous sommes également d’accord pour dire que les guerres sont une cause majeure des mouvements de migration mondiaux. Et nous convenons que les personnes persécutées doivent se voir accorder l’asile. Je suis fier que le groupe parlementaire au Bundestag ait voté contre tout

durcissement de la loi sur l’asile et qu’il continuera à le faire. Je pense que cela montre où nous en sommes dans ce dossier. Et nous sommes également d’accord sur le fait que les réfugiés de guerre doivent être aidés. Il n’y a personne dans Die Linke qui s’interroge à ce sujet. Et je ne pense pas qu’il soit élégant de toujours prétendre que c’est différent. Non, ce n’est pas différent.

Ce dont nous discutons, c’est de savoir si un monde sans frontières dans des conditions capitalistes peut vraiment être une revendication de gauche. Même là, il y a quelque chose qui n’est pas controversé. Nous défendons le droit des pays pauvres de défendre et de protéger leurs marchés, leurs économies, avec des tarifs douaniers contre nos exportations agricoles. Mais cela signifie aussi fixer des limites à la libre circulation des marchandises. Nous exigeons un contrôle des capitaux pour empêcher les spéculateurs financiers de décider des devises, des taux d’intérêt et du sort d’économies entières. C’est pourquoi nous voulons bien entendu fixer des limites à la libre circulation des capitaux.

Oui, beaucoup d’entre nous sont probablement d’avis qu’il est irresponsable de priver les pays pauvres de leurs spécialistes qualifiés parce que la pauvreté et la misère sur le terrain ne font qu’augmenter. Oui, nous discutons de la question de savoir s’il devrait y avoir des limites pour la migration de main-d’œuvre et, si tel est le cas, quelles sont-elles. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas le faire objectivement, sans diffamation ?

Le politicien de gauche Bernie Sanders a également une opinion très tranchante à ce sujet. Je cite Bernie Sanders : «Ouvrir les frontières. Non. C’est une suggestion des frères Koch.» Ce sont de grands industriels avec 40 milliards d’actifs. Je cite Bernie Sanders : «Ce que la droite aime dans ce pays, c’est une politique

d’ouverture des frontières. Amenez beaucoup de gens qui travaillent pour deux ou trois dollars de l’heure. Ce serait formidable pour eux. Je n’y crois pas. Je crois que nous devons travailler avec le reste des pays industriels pour lutter contre la pauvreté dans le monde. Mais nous ne pouvons pas le faire en appauvrissant la population de ce pays.» Voilà ce que dit Bernie Sanders. Et quand Jeremy Corbyn parle sur le sujet, ça sonne pareil. Vous n’avez pas à partager cette opinion, mais Bernie Sanders et Jeremy Corbyn ne sont en aucun cas des gens qui courent après la droite et adoptent leurs arguments. Qu’est-ce que c’est que cette non-culture du débat!

Je ne m’attends pas à ce que tout le monde soit d’accord avec moi non plus. Bien sûr que non. Mais ce que j’attends, c’est une discussion solidaire. Et si moi et d’autres camarades de mes propres rangs sommes accusés de nationalisme, de racisme et de proximité avec l’AfD, ou si l’on suppose que nous cédons à l’ère du

temps droitiste, alors c’est le contraire d’un débat solidaire !»

Interview avec la Frankfurter Rundschau le 11 août 2018

Publicités