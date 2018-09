Journal d’une militante de base: ma cellule et le cirque politique marseillais

Hier réunion de ma cellule, c’est à la fois la fin du travail sur la base commune, la semaine prochaine nous attaquons le texte des refondateurs et la semaine d’après, le manifeste du parti du XXI e siècle.

Nous en avons profité pour célébrer fraternellement les octogénaires de la cellule, un livre cadeau pour chacun, un repas amical avec champagne et divers plats familiaux… entre autres la merveilleuse tapenade de Gus… Nous sommes une quinzaine dans ce local vétuste d’une rue en ruine. Nous sommes les Gaulois du banquet d’Asterix sans le barde chanteur… Et encore nous entonnerons tous un happpy birthday enthousiaste, mais jeannot proteste « Chantons français, chantons français! ».

Studieusement une fois de plus nous faisons de l’explication de texte. Robert lit et insiste sur les points saillants. Il exposeles thèses 30, en particulier la 32.

je cite: « Nous proposons aux forces disponibles d’expérimenter un nouveau cadre politique pour continuer de faire avancer cette construction sans nier les débats: la création d’un forum national politique qui pourrait poursuivre le débat politique entre les forces disponibles, animer des campagnes communes, élaborer des constructions programmatiques ou électorales, sans rendre la participation de toutes les forces s’y associantchaque fois obligatoire. Tout en favorisant l’unité d’action politique. Il laisserait à chaque force sa pleine et enière liberté d’initiative. » (texte page 25)

J’interviens pour dire que nous sommes là justement au point qui a fait dire à certains d’entre nous que cette base n’était pas amendable.

Nous y revoilà, la Xe mouture de la gauche plurielle au Front de gauche, aux lundis intellectuels qui n’ont donné la parole pour l’essentiel qu’à des sociaux démocrates adoubés par les médias. le tout concoté au sommet comme chacune de ces « initiatives » qui ont consacré notre « effacement ».

Donc j’interviens pour dire que cela fait plus de 20 ans depuis le Congrès de Martigues et la « liste bouge l’Europe » que je m’élève contre cette dérive et qu’elle ressurgit. Ce n’est pas un hasard si nous la direction nationale remet ça c’est parce que cette base commune (voté par 25% du Comité national élu il y a à peine 2 ans) est tout entière orientée vers cette chute… Il n’y a pas de bilan de ce qui nous a conduit là où nous en sommes et. le parti, les conditions idéologiques, organisationnelles et celle de formation des militants ne sont pas au centre des débats du COngrès. En fait dans cette base de la direction toute la logique mise en oeuvre prouve que nous allons continuer comme avant, alors il est normal que comme stratégie on en revienne à la case départ.

les camarades disons « légitimistes » qui cherchent désespérement à trouver de bonnes raisons pour voter pour cette base, tout en acceptant le débat, vont reconnaitre que je soulève effectivement un problème. Mais ils vont tenter de trouver la parade en commençant un discours sur le fait que l’évasion fiscale cela n’interesse pas le peuple, ce qui l’intéresse c’est son pouvoir d’achat .sans se rendre compte de l’art qu’ils mettent à étouffer la cause qu’ils prétendent défendre, ils décrivent par le menu l’état des masses quand elles sont privé du discours au quotidien d’un parti communiste: ils décrivent ce que l’on peut considérer comme le recul idéologique qui va avec notre effacement… Les gens n’en peuvent plus disent-ils et le capital ils s’en moquent… C’est trop compliqué pour eux . Cet amer constat et peut-être, ne soyons pas innocents, la volonté de faire diversion débouche sur la proposition de crer dans le local de la cellule une vente de légume à prix coutant. Cela a déjà été expérimenté dans la section comme les cours pour enfants en difficulté scolaire, mais a été abandonné.

je les regarde avec attendrissement, est-ce qu’ils se rendent compte que cela fait vingt ans qu’ils luttent pied à pied pour maintenir cellules et section proche des exploités, et qu’ils ne paraissent pas se rendre compte qu’il y a une sorte de schizophrénie dans cet art sournois de développer sa propre ligne tout en soutenant ceux qui au plan national la rendent totalement inopérante… ils écopent, ils écopent et chantent l’air du capitaine fou qui multiplie les trous dans la coque…

Quelques camarades dont moi disent que la solidarité ne doit pas être opposé à la lutte idéologique et que ce qui est décrit là est justement le contexte de notre effacement idéologique, culturel qui accompagne notre effacement électoral. De deux solutions où on se bat contre, on change de cap, ou c’est la fin… .

Une camarade dit que pour beaucoup nous sommes « has been », il est clair que nous avons fait tout ce qu’il fallait pour, nous avons choisi de nous adapter mais à qui? Nous avons laissé l’image du communisme se dégrager, notre histoire autant que ce qui se passe dans le monde et nous proposons de continuer … . je renonce à leur dire que s’ils acceptaient de se situer non seulement dans une action au quotidien contre les méfaits du capital, mais également dans le mouvement du monde, peut-être qu’ils seraient un peu plus au goût du jour. S’ils ne choisissaient pas systématiquement de se mettre à la remorque de forces petites bourgeoises, anticommunistes peut-être que l’on serait plus visible, plus « actuel ». L’international, en particulier si on regarde du côté de la CHine, du bouleversement dans les rapports monidaux avec une mondialisation sud-sud mérite d’être connue et en matière de promotion du high tech, de formation à la révolution scientifique et technqieu il y a à voir de ce côté là et plus encore dans une ville comme Marseille quand l’on mesure les nouvelles relations qui se nouent entre monde jadis sous développés. Pas pour choisir le socialisme à la chinoise mais pour aider à comprendre que le cirque de l’UE, de l’OTAN et de la mise en concurrence des travailleurs, est peut-être le très has been monde capitaliste en train de s’écrouler. mais je n’ose pas intervenir sur le sujet, ils me renveraient très injustement à mes visions d’intellectuelle loin du peuple; Ce qui est totalement injuste parce que ma vie est un meeting.

Nous sommes restés, amicaux à l’écoute et on sert le festin,.. tandis que nous banquetons dans la plus chaleureuse des ambiances, à marseille, il s’en passe des choses, là-bas sur le Vieux port, l’agora marseillaise.

àIl y a eu la rencontre Merkel Macron ou la bonne et généreuse Europe faisant rempart contre le populisme xénophobe, quel cirque! La CGT a organisé une manif sur le vieux port pour protester contre ces deux duettistes qui s’entendent si bien pour asphyxier les salariés, les chômeurs, les retraités, les jeunes et qui traitent si mal les migrants, mais se la jouent anti-fasciste. Alors même que le ministre de l’intérieur de madame merkel vient d’apporter son soutien plein et entier aux militants néo-nazis qui chassent le facies.

Mais là où la farce devient grandiose, c’est quand sur ce même Vieux port on assiste aux mamours entre melenchon et macron, ils font assaut d’amabilité et melenchon désavoue son discours d’il y a quelques heures dans laquelle il a dit que macron était le plus grand des xénophobes et l’autre de sussurer, mais non ! Monsieur melenchon n’a pas pu dire cela! et le’s deux compères partent bras dessus bras dessous…

Voilà au profit de qui et de quoi, le PCF accepte de disparaître du paysage et au nom du « légitimisme » du bonheur d’être tout ensemble, proches les uns des autres s’apprête à renouveller une direction qui n’a pas d’autre projet que de continuer sur une lancée qui nous tue…

Et tandis que les gentils militants de ma cellule dans un quartier ravagé par la misère cherchent la pierre philosophale du soulagement de cette misère par la vente des légumes, Macron et Melenchon jouent les meilleurs opposants du monde pour se partager les conditions de l’absence de changement, ils battent déjà monnaie de la crédulité populaire, d’une jeunesse qui ne croit plus en rien d’autre que dans les selfies avec une célébrité.

danielle Bleitrach

voici le lien avec la base commuiniste du manifeste du XXI e siècle que vous pouvez signer :

http://manifestecommuniste2018.fr/

