Que reste-t-il des signes d’ouverture affichés par Mohammed Ben Salmane ? Dans ce royaume ultra-conservateur, les décapitations s’accélèrent et des militants des droits de l’homme sont jetés en prison.

Sale temps pour les Droits de l’homme – et de la femme – en Arabie Saoudite. Le royaume wahhabite n’a certes jamais eu la réputation d’être la terre bénie de la démocratie. Depuis des décennies on y pratique la décapitation en public des condamnés et la Muttawa, la police religieuse, a toujours fait respecter les mœurs austères du royaume à grands coups de bâtons.

Mais depuis le début de l’année le régime dirigé d’une main de fer parMohammed Ben Salmane– désigné prince héritier en juin 2017 – a imprimé un tournant de plus en plus autoritaire sur sa population.

Selon les ONG internationales, 48 décapitations auraient été exécutées de janvier à avril 2018 et 58 personnes se trouveraient a actuellement dans le couloir de la mort.

Nombreuses sont les photos où l’on voit Macron étreindre ce boucher et il ne s’agit pas d’un hasard mais bien d’un choix politique qui se maintient depuis pas mal d’années et dont macron a recueilli l’héritage de Hollande et sarkozy.

Ignorées les décapitations, mais aussi l’expédition au Yemen, les morts qui se multiplient grâce à nos ventes d’armes.

L’occident peut dire de lui, ce que jadis les Etats-unis disaient d’un boucher d’Amérique latine. Somoza est une ordure mais c’est « notre » ordure. Rien de nouveau sous le soleil.

Mais face au constat de la manière dont l’occident a pour ce salopard toutes les complaisances, il faut noter la campagne qui partout se développe contree l’ennemi « hériditaire », le « tyran universel », le nouvel Hitler à savoir la CHine bien sûr et c’est là que la situation devient grotesque… La Russie de Poutine…

Hier aux Etats-Unis, il y a eu le discours offensif de l’élégant Obama contre Trump et qu’a-t-il dit ? il a dit:

« mais qu’arriv-t-ils aux républicains? Ils ont toujours été des anticommunistes farouches et les voilà amis avec les Russes, des espions du KGB »

On se demande si on rêve quand celui qui passe pour l’intellectuel ouvert, Obama, opposé au fou furieux ubuesque, suprematiste blanc, inculte qu’est Trump, non seulement le premier fait un discours digne du Maccarthysme le plus débridé mais il le fait à propos de la Russie de Poutine, dans laquelle les militants communistes sont en train de mener un combat contre la politique libérale des oligarques de POutine et les taxe d’espions du KGB, un succédané de Staline qui menace nos libertés. Poutine devient « le chef du KGB alors qu’il n’a jamais été qu’un petit lieutenant… et que c’est sa parenté avec Eltsine, l’homme de la CIA qui lui a valu d’accéder à la présidence… C’est-dire le besoin qu’ils ont d’avoir un ennemi pour mieux masquer ce qu’ils ont en commun…

Cet anticommunisme vicéral qui les fait souffrir comme l’hadicapé souffre de son membre amputé ou comme l’ivrogne invétéré qui en crise de délirium tremens voir des petites faucilles et marteau ramper contre les murs et soutenir au nom des libertés des régimes comme l’Arabie saoudite pour cause de petrodollars dit assez quel est le seul adversaire de cette comédie où le libéral libertaire feint d’êtere opposé au capitalisme protectionniste pour savoir lequel sera le plus fort pour mettre au pas la planète et faire suer le sang ..

Danielle Bleitrach