A PROPOS DE LA RINGARDISE SUPPOSEE DU PCF , VOUS N’Y COMPRENEZ RIEN!

Otto Dix la journaliste en rouge.(1)

Rien ne m’est toujours plus apparu insupportable que l’élitisme ou le snobisme, ce n’est pas une position morale ou plutôt elle est « morale » mais par le biais d’un esthétisme assumé. Donc je vais tenter de vous expliquer la base « esthétique » de mon adhésion au PCF… C’est tout sauf une posture, c’est un engagement parce que si l’on a soif de cela alors comme Picasso on va à la fontaine, parce qu’il s’agit de plonger la politique dans ce que l’humanité a conçu comme le meilleur d’elle même , c’est vraiment lui conférer une dimesion révolutionnaire et d’émancipation humaine… j’ai aimé Aragon parce qu’il est celui qui à mes yeux a poussé le plus loin ce choix et sans concession jusqu’à la fin…

L’élitisme et le snobisme sont pour moi les attitudes les plus ringardes, les plus pompiers, les plus conformistes, les plus menteuses que l’on puisse imaginer. Je suis convaincue qu’il n’y a de grand créateur que celui qui sait se nourrir de la rue, de la vitalité du peuple, de la capacité d’invention des petites gens pour vivre ou pour survivre. L’artiste saisit le tombé d’un vêtement, y compris une gunenille, un geste, un air de musique, il reste des heures au bistrot à guetter des tournures de phrase… et avec sa technique voir sa virutosité, il en fait une oeuvre, voir un chef d’oeuvre.Quand il joue à plagier les oeuvres du répertoire c’est pour leur donner cette tonalité nouvelle qu’il a perçu dans ses errances, les actualiser comme la révolution doit être actuelle..

Le snob, l’élitiste ne sait que parodier le convenu dans un tout petit milieu, celui de ses semblables à qui il cherche à plaire. C’est ce que j’ai ressenti dans l’exposition consacrée à Wei-Wei.

C’est pour cela aussi que je trouvais que l’on avait tort de décrier le réalisme socialiste, c’était le réalisme pas le naturalisme, le réalisme, avec quelque chose de plus que nourrit l’utopie…La revendication folle, en rupture avec tous les siècles de domination de classe, y compris notre temps, celui d’un art qui s’adresserait à la masse…

En ce moment et comme toujours la ringardisme n’est pas du côté, du pCF, pas du côté des militants de ma cellule, mais bien de ce monde de politiciens minables qu’une direction, elle même en proie au snobisme médiatique (Ah! les écharpes de Pierre laurent on croirait Christophe Barbier), veut leur faire copier ce qui donne parfois un discours creux, avec des mots qui ne veulent plus rien dire à force de vouloir faire chic selon les critères admis… mais c’est parce qu’on les invite à copier les petits bourgeois à oublier le langage direct et plein de trouvailles inusitées qui traduisent des experiences, un savoir non académique… … le ringardisme il n’est pas du côté de tous ces communistes qui savent qu’il n’y a que leur parti susceptible de retrouver l’âme de la rébellion et de nous projeter vers l’avenir… Ils ont choisi dans la fraternité de faire bouger leur parti et qui savent confusément comme les créatifs qu’il n’est d’invention que pour et par ces petites gens dont les snobs vulgaires ne savent que se moquer. mais il y a plus.Ils peuvent ne pas apprécier l’art, mais leur projet a du sens.

Le has been ce soir là n’était pas dans ma cellule marseillaise, il était dans le lancement mensonger des européennes de Macron et Merkel, en tant que représentant « progressiste » du choix européen, il était dans le mensonge assumé de l’opposant « officiel » Melenchon… Il était dans le mépris de Marseille en imaginant que cela suffisait comme un clin d’oeil sur l’OM pour entraîner le peuple… C’étaient des attitudes vulgaires, conformiste, dans un tout petit milieu de démagogues. Dans ma cellule, ils étaient malheureux, impuissants, se dupant eux mêmes, mais honnêtes, sincères, ne prétendant à rien d’immérité. mais revenons à l’esthétique…

Pour qu’il y ait art, création, il y faut l’invention et celle ci nait de qui se confronte à la vie pour sa survie, c’est vrai dès la grotte préhistorique où l’on fixe l’image du mamouth pour assurer la chasse…ou comme art funéraire pour perpétuer.. Mais pour qu’il y ait oeuvre, il faut aussi que l’on aboutisse à une sorte d’évidence, celle d’être dans le juste et dans le vrai… Cela engendre des fascinations parfois incompréhensibles… mais c’est comme ça. Alors si il y a à la fois l’incapacité à regarder la foule de son temps et l’incapasité à chercher le juste et le vrai, cela peut être à la mode mais croyez moi c’est ringard.

macron est pour moi ce qui se fait de plus caricatural dans ce domaine, il est vulgaire parce qu’il croît pêter plus haut que la foule, et il court narcissiquement vers le truc qui lui fera être le maitre des autres, ni le juste, ni le vrai, le manipulateur… et il n’est pas le seul.

J’ai eu deux amis qui avaient la même conception de l’art que moi, l’un d’eux est encore vivant il s’agit de mon beau frère Claude prelorenzo, le second est mort il s’agissait d’Armand paillet, c’étaient les seuls avec qui j’éprouvais réllement du plaisir à parler au sortir d’un spéctacle, d’un film, mais aussi d’un voyage. Ils découvraient, ils n’attendaient pas la critique, ils étaient politique par refus esthétique de la ringardise du conformis bourgeois… Parfois nous nous enguelions, nous étions en désaccord et cela tenait essentiellement à mon désordre, alors que leur esthétique à eux partait comme moi de la rue, de la vie et de la survie, mais s’épurait, se concevait en ensemble sans faute , sans dissonnance… Moi j’étais le grotesque, le désordre, mais pour tout le reste nous avions le même regard, la même exigence. Le communisme faisait partie de cette relation au monde.

je suis navrée de constater qu’il en est du rapport à la politique comme de la relation à l’art ou au voyage… Il ya ceux qui savent voyager et il y a ceux qui font du tourisme, ne rencontrent que des escrocs qui parlent anglais, n’achètent que des objets folkloriques fabriqués à Taiwan… Tout cela tien à une attitude, un désir de connaître, de comprendre et de rendre justice à ce monde qui a si peu de colère…

Peut-être que dans le fond si je ne peux pas me passer du PCF et si je supporte la ringardise de certains de ses censeurs dont je suis la victime désignée c’est que je considère que c’est le dernier lieu où je ne me sens pas agressé par la vulgarité ordinaire: bête, méchante, méprisante, cynique et conformiste. Bref! j’en reviens au constat: je suis au PCF parce que c’est là où il y a le moins de fascistes.

Danielle Bleitrach

(1) Otto Dix est venu vers son modèle, une journaliste berlinoise en lui disant « je dois absolument vous peindre, vous êtes l’illustration parfaite de l’idéalisme de notre époque. Il parlait du retour de la boucherie de la première guerre mondiale qui l’avait tant marqué.

