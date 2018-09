La grande peur et l’espérance, un Congrès pour rien ou un espoir semé ?

Une fois de plus pour aborder ce Congrès du PCF je vais passer par le mouvement du monde et l’histoire des communistes, une dimension largement occultée dans notre COngrès. ici comme ailleurs dans le sérail politique, tout se passe comme si l’aveuglement et l’inertie était la seule manière de gouverner jusqu’à la mort de ce que l’on dirige. C’est une tendance à l’oeuvre partout comme si chacun utilisait son savoir faire pour ne rien changer… Ce que décrit très bien l’intervention de Marie Cristine Burricand au Conseil national, intervnetion que nous publions ici. C’est ce que je ressens dans les Bouches du Rhône, où nous ne sommes pas les plus mal lotis pourtant, à savoir la tentative de minimiser la nouveauté radicale de ce Congrès où il n’y a pas de base commune et de textes alternatifs, mais plusieurs bases communes au choix à partir d’une nécessité, celle de la survie d’un parti communiste. la seule réponse possible est de tout faire pour que le débat ait lieu.

Mais comme le dit denis Durand dans son intervnetion le même jour, que nous publions également ici, il y a aussi le refus de discuter sur l’ampleur de ce à quoi nous sommes confrontés : Il est clair que le Congrès du PCF, quand il se prépare, et hélas ce n’est pas partout, paraît peu préoccupé par ce que décrit Denis Durand : « le climat d’anxiété qui pèse sur les esprits en cette rentrée est lié aux manifestations de la crise de la mondialisation capitaliste et libérale : perception des urgences du changement climatique, scandale de l’Europe-forteresse contre les migrants, attente du prochain krach dont la survenance inévitable fait l’objet d’un quasi-consensus chez les économistes et chez les financiers, angoisse devant la montée des nationalismes et de l’autoritarisme chez Trump mais aussi de ce côté-ci de l’Atlantique, jusque dans la politique de Macron. »

Face à cela il n’y a personne. Vous les communistes vous existez encore? Le fait qu’il n’y a aucune force politique à la hauteur de cette conscience autant que des difficultés quotidiennes des chômeurs, des précaires et désormais de la grande masse des salariés, l’exploitation la plus impitoyable, la plus cynique des êtres humains autant que de la planète.

Tout est dit quand cet éditorialiste, stéphane barbier, déclare que le pouvoir aurait tort de se préoccuper des retraités, en 2022, la plupart d’entre eux seront morts; Il y a une sorte de point de capiton entre ce cyniqme là et celui qui ravage la planète… le pouvoir du capital a la mort la mort pour horizon.

Et nous communistes si nous ne sommes pas capables de nous révolutionner, de donner un signal fort de changement, nous sommes confrontés à la mort qu’ils souhaitent pour nous.

Comment peut-on devant la crise mondiale, celle du crépuscule d’un Trump, l’accélération de la faillite de l’uE et de la montée en puissance de la Chine prétendre mener un congrès sans reflexion sur un tel contexte? le ronron d’une « union de la gauche, d’un communisme bon chic , bon genre limité aux seuls Français…

Alors je vis ce congrès qui par certains côtés s’obstine dans ses oeillères et dans le même temps met en route un processus irreversible dans l’imparfait du subjectif (tel est le titre que je souhaite donner à mes mémoires).Nous sommes quelques uns à échanger nos craintes et nos espoirs, tous communistes et de plus en plus convaincus que notre choix est le bon.

Disons que ce qui m’attire vers la Chine n’a rien à voir avec le romantisme du monde russe où ce que l’on désigne parfois du nom de l’âme a sa part, mais aussi une folie messianique que je peux partager mais dont je ne cesse de craindre les excès. Les Cubains sont tout aussi excessifs, comme disait Maximillien Gomez, ils en font toujours trop ou pas assez, mais ils ont un conscience de l’universel et dans le même temps, ils sont totalement rationnels et pragmatiques. La Russie nous donne le vertige. Encore aujourd’hui je surveille ce qui travaille cet immense pays qui a repris son bougé historique. Poutine a été un moment d’équilibre, celui qui a arrêté la course vers l’abime, réveillé la dignité nationale et paru un rempart devant l’appétit monstrueux des oligarques, il laissait entendre avec son complice de l’église orthodoxe, tous deux anciens membres du KGB, qu’ils préparaient en secret la restauration de l’URSS sans la guerre civile, dans la réconciliation des blancs et des rouges. La réforme des retraites, l’arbitrage de Poutine en faveur de cette mesure vécue comme profondément injuste a fait tomber les illusions et plus encore puisqu’elle est assortie d’une annonce de Poutine de ne pas se représenter à la direction du pays. Marianne a traduit un texte au titre étrange, la réforme des retraites comme une Peretroiska 2, ce texte disait des choses essentielles sur la population russe, la manière dont elle s’entiche de certains sauveurs suprêmes, Gorbatchev qui loin d’être le complice des occidentaux lui paraissait offrir l’espérance d’un socialisme idéal, puis Eltsine allant jusqu’au bout de la débâcle créée par le précédent et enfin Poutine qui aurait dû restaurer le temps de plus en plus idéalisé de l’espérance trahie. les communistes dans leur grande majorité , les plus anciens comme le plus jeunes ressentent ce qui peut apparaître comme de la nostalgie. les 200 signatures sur le livre de condoléances d’Alexandre Zakhartchenko, le héros du Donbass disent qu’il y a encore des gens prêts à mourir pour la postérité de la Révolution d’octobre.

Peut-être pour comprendre ce qui secoue le monde soviétique et même le glacis des pays ex-socialistes, il faut plonger dans nos propres racines , celle de la France réinventant pendant tous le XIX e siècle l’espérance révolutionnaire pour entrevoir ce qui se passe là-bas. Difficile, puisque les Français désormais presque aussi nuls que les américains en géographie, ne savent plus grand chose de leur histoire en particulier de leurs révolutions. Mais il faut aussi depasser l’analogie avec le passé ou plutôt en saisir le mouvement, celui du capital , celui des premières mondialisations dans lesquelles se situe tout ce XIX e siècle, le XXe et désormais le XXII e pour mesurer ce qui se joue aujourd’hui et qui ne peut pas être une célébration du passé et comme perspective d’en rejouer le scénario. Il faut aussi voir que comme tous les pays du monde, à commencer par la France, l’UE et les Etats-Unis, la Russie vit la grande peur de la mondialisation et d’un nouveau stade de développement des forces productives. Et qu’elle le vit dans un mélange de retour identitaire vers le passé pour se rassurer avec ses aspects révolutionnaires et réactionnaires confondus.

la grande peur celle de l’an mille, celle de l’apocalypse a-t-elle existé ? Il semble qu’elle n’ait été qu’une légende, la véritable apothéose des craintes eschatologiques se situe au XVe siècle, en pleine Renaissance.

Pour revenir à la Chine, je sens bien la réticence à aborder ce pays, le soupçon permanent et injustifié du péril jaune… Mais il n’est pas indifférent que la civilisation la plus ancienne, jamais interrompue, soit celle qui aborde avec le plus de confiance la mondialisation, qui y voit une opportunité formidable pour l’humanité à la condition d’en corriger les déséquilibres temporaires qui ont nom le capitalisme. Parce que la Chine dit bien cela et elle le dit avec beaucoup d’insistance à ses frères du Tiers monde… là encore c’est la civilisation la plus ancienne du monde qui a subi l’horreur de la guerre de l’opium, de la déagrégation imposée des hommes et des territoires, les effets de l’impérialisme les plus radicaux, qui vient annoncer la bonne nouvelle: nous sommes en train de vaincre la pauvreté, on va pouvoir lutter contre la destruction de l’environnement, pour cela il faut accepter cette communauté de destin planétaire. Est-ce qu’il s’agit vraiment d’une erreur que la dynastie qui lance ce programme planétaire, celle qui a avec Mao reçu mandat du ciel soit celle du parti communiste ? Voulait-elle simplement instaurer le capitalisme doublée de l’autocratie communiste? Il serait temps pour les communistes eux-mêmes de s’en préoccuper et de parodier l’invite de Marx face au spectre qui hante le monde, il faut que les communistes eux-mêmes disent qui ils sont et quel est leur programme.

Non seulement l’Histoire n’est pas finie, mais ce sont les communistes encore et toujours qui avec les masses font l’Histoire…

En prenant du recul, beucoup de recul, je mesure que nous sommes nous communistes français dans un processus. Ceux qui ont tablé sur l’inertie pur bloquer ce mouvement, pour tenter de conforter un pouvoir dérisoire, ceux qui de l’extérieur ont tablé sur une révolution de palais en n’ignorant rien de la capacité de cette direction à empêcher le débat, à le limiter avaient pour eux l’expérience, vingt ans d’expérience, mais ils me semblent aussi ignorer ce qui s’est mis en mouvement partout et qui correspond assez je le crois à cette anxiété planétaire et à la possibilité d’en faire une nouvelle étape révolutionnaire de l’émancipation humaine.

danielle Bleitrach

Publicités