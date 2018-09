Conseil National du 5 septembre : Intervention de Marie-Christine Burricand

Je reviens sur la situation sociale et politique. La situation sociale est extrêmement tendue. L’aggravation de l’exploitation,la perte de droits, la marchandisation de la société, la casse des services publics et des solidarités aggravent considérablement la vie des familles populaires. Le mot austérité est peut être un peu faible au regard de la réalité vécue. La fracture sociale et politique se creuse et nous ne nous occupons pas suffisament de cette question.Certes la popularité de Macron et son gouvernement baisse de manière importante mais pour autant y a t-il montée de de la perception d’une alternative ? Somme nous identifiés comme ceux qui combattent cette politique, pas seulement au parlement mais dans nos collectivités locales ?

Ces questions sont cruciales dans les mois qui viennent , notamment en prévision des élections municipales de 2020 qui s’annoncent complexes du fait de notre affaiblissement et des divisions à gauche alors que de nombreux éléments montrent que le discrédit de la politique touche de manière nouvelle les élus locaux et maires.

Dans ces conditions les européennes vont beaucoup compter. Affirmons nettement notre volonté de conduire une liste dans un esprit d’ouverture politique et sociale, ancrons notre bataille dans les préoccupations populaires en portant la colète tout en ouvrant des perspectives .

Ce congrès doit nous permettre de répondre à cette question de l’alternative politique en travaillant à la réduction de la fracture sociale et démocratique, c’est à dire à nos liens avec le peuple et le monde du travail et en construisant un projet populaire au regard des difficultés.

Revenons aux raisons de ce congrès, convoqué à la demande des communistes parce que nous nous trouvions dans une situation grave : Notre affaiblissement met en cause notre existence et notre visibilité nationales et nous entrons dans une nouvelle phase de la domination du capital en France en même temps qu’au plan international les conflits qui s’exacerbent et les potentialités méritent une anlyse approfondie.

Nous ne pouvons pas échapper au bilan ni à la question d’une éventuelle réorientation stratégique à ce congrès qui exige de dépasser les postures. Il n’y a pas une base commune et des textes alternatifs mais différentes propositions de bases communes ; Il faut se rappeler la faiblesse du nombre de votants pour valider la proposition du Conseil National ; Je n’ai voté aucun des statuts qui ont validé le principe des textes alternatifs mais c’est une imposture que de prétendre que la difficulté à s’emparer du congrès viendrait d’eux. C’est l’affaiblissement de notre organisation jusqu’à son délitement qui est en cause.

Profitons de ce moment de débat et vote pour appeler les communistes à s’en mêler, à débattre des questions qui nous sont posées et à choisir en toute clarté et démocratie le texte qui leur semble le plus approprié à devenir la base commune.