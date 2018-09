Une bonne nouvelle, un roman et une autre page de mes mémoires…

Inde, l’homosexualité enfin dépénalisée. Il serait temps dans un pays où il y a 10 hommes pour 7 femmes et où le viol, le meurtre de femmes est un sport national. J’ai haï ce pays, le sort qu’il réservait aux femmes… Mais c’est dans l’avion qui me conduisait à New Dheli puis à Chandighar que j’ai fait la connaissance de Jorge Risquet. Nous ne nous sommes pas quittés, il surveillait ce que je mangeais pour me protéger du choléra. Je lui disais « occupe-toi de pancho! » c’était son garde du corps, il m’a répondu en bon cubain: « Pancho est laid et toi tu es belle! »

Qu’est-ce qu’être une femme? ou un homme qui ne les aime pas, pire en corps celui qui est enfermé dans un corps qui n’est pas le sien? En inde la question ne peut pas être éludée, votre vie en dépend réellement.

On tue les femmes par avortement avant leur naissance. j’ai vu à New Dheli des affiches sur lesquelles il était indiqué qu’il valait mieux dépenser un faible nombre de roupies pour l’avortement plutôt que pour la dot quand elle devra se marier… Les femmes mortes dans les « accidents de cuisine », quand leur dot est épuisée… et voici le résultat trop d’hommes pour pas assez de femmes… Mais au lieu que la rareté soit apprécié, elle devient l’occasion d’encore plus de destruction, encore plus d’humiliation de viols. J’ai haï cette société… J’arrivais d’un long séjour à Dakar avec des étudiants et l’on m’a envoyé à ce congrès…

Mais j’ai aussi vu les femmes communistes indiennes se battre et je les respecte.je raconterai tout cela, le choc d’une civilisation, de ce meeting où j’ai parlé cinq minutes devant plus de 500.000 indiens enturbannés, farouches, les adhérents du parti communiste marxiste révolutionnaire réunis à Chandighar. Après une expérience comme celle-là vous ne craignez plus aucun auditoire.

Nul mieux qu’ Arundhati Roy peut vous initier à ce monde avec son dernier roman: les ministère du bonheur suprême– Gallimard 2018 pour la traduction française et 2017 indienne où l’histoire de vies brisées, d’individus massacrés mais qui ne cèdent jamais comme Anjum enfermé dans un corps d’homme comme une prison qui rencontre ce révolutionnaire anfermé dans son impuissance… ou comment dans ce monde où l’enchevêttrement des fils électriques pend au dessus des têtes et où l’incendie est fréquent, cette femme-homme perçoit un autre incendie qui va embraser un pays proche, l’Afghanistan, raviver partout à cause de l’exode les antagonismes entre msulmans et et indhouis, les femmes payent la note… L’origine du séisme est bien une incendie celui des tours new yorkaise… la mondialisation comme l’apprentissage d’un langage de la terreur…Pas celui dont nous parlons en occident non celui qui n’arrête pas de dévaster ce monde et qui a nom les cavaliers de l’apocalypse de l’impérialisme alliés à l’obscurantisme; ce monde où les bébés de sexe féminins sont jetés sur les masses de détritus.