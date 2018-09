la question internationale et la préparation du Congrès du PCF: est-ce qu’on en parlera APRES ?

Comme j’en ai pris l’habitude, voici le journal de la préparation du Congrès d’une militante de base, avec au centre de la démonstration cette idée forte énoncée de la manière directe qui m’est coutumière : si nous choisissons de ressembler aux trotskistes, ne nous étonnons pas de faire des scores de trotskistes ! Nonobstant le fait que je n’ai rien au demeurant contre cette obédience si ce n’est qu’elle constitue un contre-exemple d’efficacité en matière révolutionnaire.

Dans ma cellule, où jusqu’ici la préparation du Congrès avait lieu dans le calme et la fraternité, la situation s’est brusquement tendue, un peu par ma faute et beaucoup parce qu’il y a eu une consigne fédérale de faire bloc autour de la base commune de la direction nationale et de Pierre laurent. J’ai été très émue, les lecteurs de ce blog et mes amis facebook ne peuvent l’ignorer par l’assassinat d’Alexandre Zakhartchenko. J’avais le sentiment de ne pas avoir fait tout ce qu’il fallait pour les combattants du Donbass, d’avoir un peu levé le pied dans le soutien que Marianne et moi nous avions apporté aux anti-fascistes ukrainiens, aux communistes. Donc j’ai été brutale, impulsive dans ma demande de solidarité et certains camarades l’ont mal pris. Certes il y avait beaucoup dans leur indignation de volonté de m’isoler dans la préparation du COngrès selon les consignes fédérales, mais pas seulement. D’autres camarades ont passé par dessus mes moeurs et ont signé parce qu’ils (5 femmes et un homme) ont compris le fond de ce que je disais à des degrés divers d’ailleurs.

Ce qui a surgi de ce mini-événement a été une interrogation: mais qu’est-ce qui se passe là-bas et pourquoi Danielle est-elle émue à ce point là? Et en mon absence, certains militants ont rassemblé leurs connaissances éparses sur la question et seul l’un d’entre eux qui avait lu « URSS, vingt ans après , retour de l’Ukraine en guerre » a été capable d’un peu éclairer leurs lanternes, il l’a fait en confondant Odessa, la Cimée et le DOnbass, mais il a réussi à leur tranmettre l’horreur du fascisme ukrainien. Comme il s’agit de celui qui est censé porter les consignes de fermeté fédérale, on peut mesurer à quel point il serait erroné là encore de diviser les camps. Il y a eu des réactions diverses chez les nouveaux adhérents, cela allait de l’une chauffée à blanc contre la « pression » que je prétendais exercer sur elle à l’autre qui lui a répondu « danielle a raison, est-ce que c’est normal de laisser assassiner des communistes sans rien dire! »

le lendemains, l’une des camarades m’a dit: « Tu comprends Danielle, tu as vu beaucoup de pays, tu es très compétente sur toutes ces questions, mais nous nous ne savons pas grand chose » et elle a ajouté « Ce qui serait bien, c’est qu’après le Congrès, tu nous parles de tout ça, des pays de l’ancienne URSS, des anciens pays socialistes de l’Europe, mais aussi de l’Amérique latine et de la Chine. » Elle a reconnu que ce que l’on présentait dans l’Humanité était insuffisant et qu’il n’existait plus toute la presse de jadis qui formait et cultivait les militants. Elle a noté l’existence de la nouvelle revue Cause commune qui montre que quelque chose est en train de bouger dans le domaine de la théorie.

Je lui ai fait remarquer que la censure dont nous étions victimes, moi et mes pareils n’aidait pas non plus. Je lui ai dit : « les anciens dirigeants, les intellectuels non soumis à la social démocratie et à la pensée dominante ont été écartés, voir comme moi assignée à résidence, interdite de dépasser le niveau de la cellule. Et cela continue, tu sais la censure dont je suis l’objet dans la Marseillaise, mais souviens- toi, quand un stage de formation à la pensée marxiste a été intié au niveau fédéral, j’ai proposé d’assurer des cours. Cela a été refusé, des camarades pleins de bonne volonté mais qui de Marx ne connaissaient que le Manifeste et encore, l’ont fait en piquant au hasard dans Cause commune. » Elle ne se souvenait pas, il est vrai que je n’avais même pas protesté. C’est un camarade fraternelle, avec qui nous rions beaucoup, et ce avec d’autant plus de bonne volonté qu’elle avait assisté à la conférence que j’avais donné dans une librairie marseillause sur notre dernier livre 1917-2017: Staline un tyran sanguinaire ou un héros national? elle l’a acheté, elle l’a lu et a trouvé que c’était bien de parler de ça. D’où sa proposition de continuer dans la cellule APRES le Congrès.

Et c’est là que j’ai un problème, dans la cellule et APRES le Congrès… Est-ce que tout cela n’a rien à voir avec le Congrès ?

ne parlons même pas de la censure acceptée, de mon assignation à résidence et du fait qu’il est admis dans les moeurs locales que tout cela est normal. Non ce qui me choque c’est que quelqu’un d’aussi fin, intelligent, cultivé, communiste peut penser que les questions internationales n’ont rien à voir avec la préparation du Congrès et qu’on se mettra à jour après.

Cette mise entre parenthèse des questions internationales dans un monde mondialisé, va de pair avec ce que je ne cesse de dénoncer en matière de soumission idéologique: le fait que les camarades se plaignent du traitement que nous infligent les médias avec une certaine naiveté, comment peuvent-ils espérer que des médias contrôlés à 90% par l’oligarchie et singulièrement des marchands d’armes (Dassault et lagardère) vont nous rendre justice spontanément ? Et ce alors mêmes que notre propre presse a choisi de se faire accepter de cette presse là, de ce monde médiatique, plutôt que de mener ses propres combats. Et alors que dans le même temps et selon la même logique, nous ne protestons jamais contre l’ignoble équivalence qui est faite dans les manuels scolaires du pays entre le communisme soviétique et le nazisme. C’est parce que je combats cette équivalence insoutenable que je suis censurée. C’est fou, que pouvons nous espérer d’une jeunesse à qui on a laissé inculquer pareilles inepties criminelles? Mais il faut pousser plus avant cette analyse encore un peu rustique.

je le dis avec ma « brutalité » coutumière: si nous avons choisi de ressembler aux trotskistes, ne nous étonnons pas de faire des scores de trotskistes.

Je ne veux pas faire un procès à ces derniers, qui parfois se montrent sur le terrain d’excellents militants syndicaux, hantent telle Lutte ouvrière les marchés de nos villes en dénonçant inlassablement le Capital, mais on peut les considérer comme le nec plus ultra de l’inefficacité politique révolutionnaire. Certains d’entre eux cherchant à échapper au groupuscule, ont passé leur temps à faire de l’entrisme dans la social démocratie et de fait ils sont devenus plus sociaux démocrates que les pires sociaux démocrates. Il suffit de songer à quelques exemple comme cambadelis ou Jospin soi-même. La question reste entrouverte pour Melenchon… Et quand ils entrent déjà en résistance rien ne change de leur anti-communisme vicéral qu’ils baptisent anti-stalinisme. de ce point de vue la tendance est clairement affirmée chez melenchon. Première attitude, aller renforcer l’anti-communisme petit bourgeois de la social démocratie contre les « staliniens », c’est-à-dire les communistes, les seuls que notre pays connaisse.et continue à respecter. Deuxième attitude, aller expliquer aux masses que toutes les expériences socialistes ont échoué, qu’elles se terminent toutes en dictatures infâmes mais que eux qui n’ont jamais rien réalisé nulle part feront mieux. A ce titre d’ailleurs, ils ont puissamment contribué à enrichir l’équivalent communisme égale nazisme.

Une telle démonstration du globalement négatif les a toujours mené à 1 ou2% . Nous y sommes avec eux.

S’il est vrai que notre peuple en a assez et que la colère monte, qu’il faut être à ses côtés dans les luttes, est-ce que ces questions là sont étrangères au Congrès. Oui nous devons être dans les luttes contre la politique de Macron, oui celle-ci désormais atteint l’immense majorité de la population de notre pays et nous pouvons rassembler large. Mais il est faut de croire que ce rassemblement de 99% contre 1 % peut choisir une perspective révolutionnaire quand on accepte l’anti-communisme et le règne de la petite bourgeoisie…

dans le fond, rendre hommage à Alexandre Zakhartchenko, c’est faire le constat qu’encore aujourd’hui des millions de russes et au premier rang desquels les communistes non seulement regrettent l’URSS mais qu’ils sont aujourd’hui comme hier prèts à mourir dans la lutte contre le fascisme. ce qui perturbe leur propagande sur l’échec de l’URSS et sur le totalitarisme, une faille dans l’iognoble démonstration, est-ce que l’on doit en parler APRES le COngrès.

C’est pour cela que j’ai signé le Manifeste du parti communiste du XXI e siècle, parce que les questions qui me préoccupent y sont abordées: 1) un bilan de nos erreurs stratégiques, en particulier depuis le Congrès de Martigues, 2) la nécessité d’une autre ligne du parti, qui marque la nécessité de son autonomie comme base du rassemblement, 3) la reconstruction de l’organisation à la base en particulier dans l’entreprise et la formation des militants, 4) La question internationale.

Le Congrès ne doit pas se faire autour d’une direction « menacée » en reveillant les vieilles ficelles du « légitimisme », ne serait-ce que parce que le légitimisme est largement partagé et qu’imaginer un complot quelconque est stupide, les communistes aujourd’hui sont malheureusement partagés entre ceux qui croient encore que l’on peut se battre pour le pCF et espérer un changement de ligne et ceux qui constinuent à déserter parce que la désorganisation du PCF est telle qu’ils n’y croient plus. Dans ma cellule je crois que l’on est tous d’accord sur la première idée mais nous ne sommes pas tous convaincus que le Congrès doit donner un signal fort de changement d’orientation: LE PARTI COMMUNISTE EST DE RETOUR ET VOUS DEVREZ COMPTER AVEC LUI.

http://manifestecommuniste2018.fr/

danielle Bleitrach

