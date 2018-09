Apologie d’Hitler, les nazis d’Ukraine, les actes et les mots

Au printemps 2018, Canaille le Rouge avait dénoncé le fait que les présidents du Sénat et de l’Aassemblée Nationale (donc le nouveau ministre d’État) avait reçu officiellement un nazi notoire. Depuis, le régime de Kiev et son président de la Rada ne sont pas restés inactifs.

Après avoir renommé des rues en l’honneur des collaborateurs du régime Nazi tel Bandera, célébré les divisions SS ukrainiennes génocidaires, les autorités de Kiev ont décidé de remplacer le salut traditionnel au sein de l’armée par le slogan de ces mêmes collaborateurs antisémites et russophobes.

À Kiev, le 27e anniversaire de l’indépendance a donné lieu à un défilé militaire d’une ampleur sans précédent. « Nous avons non seulement tenu tête, non seulement survécu, nous avons aussi développé nos muscles (…) et avons créé une armée forte », s’est félicité, à cette occasion, Petro Porochenko, le président ukrainien.

Il n’en sont pas restés » que » là :

En direct sur la chaîne de télévision ukrainienne ICTV, le président de la Rada (parlement ukrainien) Andry Parouby (celui pour lequel Larcher au Sénat et De Rogy à l’Assemblée Nationale avaient sorti la vaisselle des grands jours) a qualifié » le Führer du Reich allemand et chancelier du Reich Adolf Hitler de plus grand démocrate de l’histoire « . (sic) Vous lisez bien.

Andry Parouby a ensuite appelé son auditoire à » ne pas oublier la contribution du Führer dans le développement de la démocratie « .(resic)

Devant ces propos publics, non liés à l’absorption d’alcool frelaté, le silence de la représentation diplomatique française est inquiétant.

En tant que pays souverain et comme participante à l’OSCE ne devrait-elle pas donner avis sur ces événements, condamner fermement ces propos ?

Canaille, le Rouge serait curieux d’avoir la réaction de la représentation diplomatique française en Ukraine, l’avis de l’ambassadeur et de ses conseillers sur la nature du régime. Quel parlementaire interpellera Le Driant à ce sujet ?

Est-il possible que la France s’affichant si soucieuse des questions de démocratie (en particulier chez les autres) reste silencieuse devant de tels propos proférés par les plus hauts représentant d’un état en partenariat permanent ( Le site du quai d’Orsay en témoigne https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ukraine/ *) avec notre pays ?

De même que de retour des chantiers putrides ou radioactifs, les salariés sont mis en zones de déssensibilisation et décontamination, le personnel diplomatique en poste à Kiev ne coure-t-il pas le risque de voir tomber ses défenses immunitaires à rester trop longtemps au contact de la peste brune ? Son silence est inquiétant.